Tử vi thứ Bảy ngày 13/4/2019 của 12 con giáp: Tuổi Mão may mắn hanh thông, tuổi Tuất tài vận giảm sút

Thời điểm này cực vượng cho người phát triển kinh doanh, buôn bán.

Con đường sự nghiệp trong ngày mới của người tuổi Tý khá tốt. Bạn được cấp trên, quý nhân ưu ái. Nếu biết nắm bắt, cơ hội về sau sẽ càng nhiều hơn. Bạn nên lưu tâm những mối quan hệ lâu dài để có lợi cho sự nghiệp sau này.

Người tuổi Sửu thuận lợi khi đàm phán, ký kết làm ăn trong ngày mới.

Tình cảm và tài lộc đều ổn định. Dù vậy, với hoạt động làm ăn, tài chính, bạn nên chờ thời cơ để đầu tư sẽ thích hợp hơn.

Tuổi Dần

Sự nghiệp của người tuổi Dần trong ngày mới có cơ hội phát triển, có nhiều hướng đi và lựa chọn tốt - Ảnh minh họa: Internet

Sự nghiệp của người tuổi Dần trong ngày mới có cơ hội phát triển, có nhiều hướng đi và lựa chọn tốt.

Vận trình tình cảm cũng khởi sắc, cả hai yên tâm với tình cảm của nhau hơn.

Đây cũng là ngày thích hợp để bạn hàn gắn các mối quan hệ cần thiết.

Tuổi Mão

Tuổi Mão gặp may mắn trong ngày mới, nhiều điều thuận lợi hanh thông. Nhưng bạn vẫn nên cẩn thận kẻ tiểu nhân.

Về tình cảm, bạn đặc biệt phải chú tâm hơn, đừng bỏ bê lơ là. Đừng mơ mộng những gì quá xa vời, quan trọng là ở chính bạn.

Tuổi Thìn

Trong ngày mới, người tuổi Thìn nên có những hành động thực tế, tâm lý ổn định để làm việc. Sự nghiệp có phần sa sút, các mối quan hệ có vẻ không ổn định, bạn nên cẩn thận hơn.

Sức khỏe trong ngày của bạn khác tốt, bạn nên chú tâm rèn luyện thân thể nhiều hơn.

Tuổi Tỵ

Công việc trong ngày mới của người tuổi Tỵ khá thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Công việc trong ngày mới của người tuổi Tỵ khá thuận lợi. Môi trường làm việc khá năng động, hiệu quả giúp bạn càng làm việc tốt hơn.

Bạn có quý nhân phù trợ trong ngày mới nên dễ giành được phần thắng khi đàm phán hay ký kết hợp đồng. Đây là cơ hội tốt để bạn tiến xa hơn.

Tuổi Ngọ

Dù trong ngày mới có cơ hội tốt để người tuổi Ngọ phát triển sự nghiệp nhưng bạn nên cân nhắc trước.

Quan trọng hơn hết là bạn nên khiêm tốn học hỏi, tránh tiểu nhân và đừng hành động hay quyết định quá vội vàng.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi có thể có chuyến công tác ngắn trong ngày mới. Có vẻ bạn đang dần bận rộn hơn nhưng hãy dành thời gian nhiều cho người ấy.

Tài lộc dù có nhưng nên hạn chế đầu tư vào thời gian này.

Tuổi Thân

Công việc của người tuổi Thân trong ngày mới tương đối thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Công việc của người tuổi Thân trong ngày mới tương đối thuận lợi. Bạn chỉ cần làm đúng nhiệm vụ, mọi chuyện sẽ như ý. Vì được cấp trên ưu ái, tin tưởng nên bạn sẽ có cơ hội phát triển hơn.

Tình cảm ổn định, cả hai có thể nghĩ đến một kế hoạch tương lai tốt đẹp hơn.

Tuổi Dậu

Trong ngày mới, tuổi Dậu được bạn bè và quý nhân đồng hành giúp đỡ hết mình, công việc vì thế mà suôn sẻ.

Về tình duyên, vận đào hoa đang khởi sắc, nhưng hãy cẩn thận nếu không muốn làm ảnh hưởng đến tình cảm hiện tại.

Tuổi Tuất

Công việc của tuổi Tuất trong ngày mới không mấy ổn định, bạn dễ bị kẻ xấu quấy phá. Tốt nhất là bạn nên chú ý các mối quan hệ xung quanh.

Trong tình cảm, hãy cố gắng thấu hiểu và lắng nghe đối phương hơn.

Tài vận giảm sút nên bạn cần có kế hoạch chi tiêu cẩn thận.

Tuổi Hợi

Tuổi Hợi được quý nhân mang tài lộc đến trong ngày mới. Dù vậy, đừng vì tâm trạng bất an mà hành động không suy nghĩ, dễ đối mặt với hao tài.

Vận trình tình cảm tương đối ổn định, cả hai cần thời gian để hòa hợp hơn.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.