Tử vi thứ Bảy ngày 13/4/2019 của 12 con giáp: Tuổi Mão may mắn hanh thông, tuổi Tuất tài vận giảm sút

Tâm linh - Tử vi 13/04/2019 05:00

Tuổi Mão gặp may mắn trong ngày mới, nhiều điều thuận lợi hanh thông. Nhưng bạn vẫn nên cẩn thận kẻ tiểu nhân. Về tình cảm, bạn đặc biệt phải chú tâm hơn, đừng bỏ bê lơ là. Đừng mơ mộng những gì quá xa vời, quan trọng là ở chính bạn.

Tuổi Tý

Con đường sự nghiệp trong ngày mới của người tuổi Tý khá tốt. Bạn được cấp trên, quý nhân ưu ái. Nếu biết nắm bắt, cơ hội về sau sẽ càng nhiều hơn. Bạn nên lưu tâm những mối quan hệ lâu dài để có lợi cho sự nghiệp sau này.

Thời điểm này cực vượng cho người phát triển kinh doanh, buôn bán.

Tuổi Tý lưu ý giữ gìn sức khỏe trong thời gian chuyển mùa này.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu thuận lợi khi đàm phán, ký kết làm ăn trong ngày mới.

Tình cảm và tài lộc đều ổn định. Dù vậy, với hoạt động làm ăn, tài chính, bạn nên chờ thời cơ để đầu tư sẽ thích hợp hơn.

Tuổi Dần

Tử vi thứ Bảy ngày 13/4/2019 của 12 con giáp: Tuổi Mão may mắn hanh thông, tuổi Tuất tài vận giảm sút - Ảnh 1
Sự nghiệp của người tuổi Dần trong ngày mới có cơ hội phát triển, có nhiều hướng đi và lựa chọn tốt - Ảnh minh họa: Internet

Sự nghiệp của người tuổi Dần trong ngày mới có cơ hội phát triển, có nhiều hướng đi và lựa chọn tốt.

Vận trình tình cảm cũng khởi sắc, cả hai yên tâm với tình cảm của nhau hơn.

Đây cũng là ngày thích hợp để bạn hàn gắn các mối quan hệ cần thiết.

Tuổi Mão

Tuổi Mão gặp may mắn trong ngày mới, nhiều điều thuận lợi hanh thông. Nhưng bạn vẫn nên cẩn thận kẻ tiểu nhân.

Về tình cảm, bạn đặc biệt phải chú tâm hơn, đừng bỏ bê lơ là. Đừng mơ mộng những gì quá xa vời, quan trọng là ở chính bạn.

Tuổi Thìn

Trong ngày mới, người tuổi Thìn nên có những hành động thực tế, tâm lý ổn định để làm việc. Sự nghiệp có phần sa sút, các mối quan hệ có vẻ không ổn định, bạn nên cẩn thận hơn.

Sức khỏe trong ngày của bạn khác tốt, bạn nên chú tâm rèn luyện thân thể nhiều hơn.

Tuổi Tỵ

Tử vi thứ Bảy ngày 13/4/2019 của 12 con giáp: Tuổi Mão may mắn hanh thông, tuổi Tuất tài vận giảm sút - Ảnh 2
Công việc trong ngày mới của người tuổi Tỵ khá thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Công việc trong ngày mới của người tuổi Tỵ khá thuận lợi. Môi trường làm việc khá năng động, hiệu quả giúp bạn càng làm việc tốt hơn.

Bạn có quý nhân phù trợ trong ngày mới nên dễ giành được phần thắng khi đàm phán hay ký kết hợp đồng. Đây là cơ hội tốt để bạn tiến xa hơn.

Tuổi Ngọ

Dù trong ngày mới có cơ hội tốt để người tuổi Ngọ phát triển sự nghiệp nhưng bạn nên cân nhắc trước.

Quan trọng hơn hết là bạn nên khiêm tốn học hỏi, tránh tiểu nhân và đừng hành động hay quyết định quá vội vàng.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi có thể có chuyến công tác ngắn trong ngày mới. Có vẻ bạn đang dần bận rộn hơn nhưng hãy dành thời gian nhiều cho người ấy.

Tài lộc dù có nhưng nên hạn chế đầu tư vào thời gian này.

Tuổi Thân

Tử vi thứ Bảy ngày 13/4/2019 của 12 con giáp: Tuổi Mão may mắn hanh thông, tuổi Tuất tài vận giảm sút - Ảnh 3
Công việc của người tuổi Thân trong ngày mới tương đối thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Công việc của người tuổi Thân trong ngày mới tương đối thuận lợi. Bạn chỉ cần làm đúng nhiệm vụ, mọi chuyện sẽ như ý. Vì được cấp trên ưu ái, tin tưởng nên bạn sẽ có cơ hội phát triển hơn.

Tình cảm ổn định, cả hai có thể nghĩ đến một kế hoạch tương lai tốt đẹp hơn.

Tuổi Dậu

Trong ngày mới, tuổi Dậu được bạn bè và quý nhân đồng hành giúp đỡ hết mình, công việc vì thế mà suôn sẻ.

Về tình duyên, vận đào hoa đang khởi sắc, nhưng hãy cẩn thận nếu không muốn làm ảnh hưởng đến tình cảm hiện tại.

Tuổi Tuất

Công việc của tuổi Tuất trong ngày mới không mấy ổn định, bạn dễ bị kẻ xấu quấy phá. Tốt nhất là bạn nên chú ý các mối quan hệ xung quanh.

Trong tình cảm, hãy cố gắng thấu hiểu và lắng nghe đối phương hơn.

Tài vận giảm sút nên bạn cần có kế hoạch chi tiêu cẩn thận.

Tuổi Hợi

Tuổi Hợi được quý nhân mang tài lộc đến trong ngày mới. Dù vậy, đừng vì tâm trạng bất an mà hành động không suy nghĩ, dễ đối mặt với hao tài.

Vận trình tình cảm tương đối ổn định, cả hai cần thời gian để hòa hợp hơn.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

Những nàng giáp mạnh mẽ nhất trong 12 con giáp

Những nàng giáp mạnh mẽ nhất trong 12 con giáp

Đây là những nàng giáp mạnh mẽ nhất trong 12 con giáp. Tuổi Dậu theo đuổi sự hoàn mỹ, tuổi Mão phóng khoáng hào sảng, tuổi Ngọ mang khát vọng lớn lao như một đấng mày râu…

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi ngày mới 12 con giáp tử vi thứ 7

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 26 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 26 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Dinh dưỡng 3 giờ 26 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Tâm sự gia đình 4 giờ 26 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 26 phút trước
Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 6 giờ 26 phút trước
Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Tâm sự 7 giờ 26 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 8 giờ 26 phút trước
Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 8 giờ 56 phút trước
Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Tâm sự 9 giờ 26 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi