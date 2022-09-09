Tử vi thứ Bảy ngày 10/9/2022 của 12 con giáp: Sửu - Dậu có Tam Hội nâng bước, Ngọ chớ tin người kẻo bị gạt

Xem tử vi ngày 10/9/2022 của 12 con giáp nói chung, tuổi Tý nói riêng thấy rằng cục diện Tương Phá cảnh báo bản mệnh cần chuẩn bị sẵn sàng tinh thần đối diện với những sự kiện không như mong muốn. Bạn chớ nên nhẹ dạ cả tin, nghe theo lời rủ rê của người khác.

Xem tử vi thứ Bảy ngày 10/9/2022 của 12 con giáp để dự báo trước những việc có thể xảy ra với mình trong thời điểm này, từ đó giúp bạn có kế hoạch hoàn thành các công việc sắp tới một cách hoàn hảo nhất.

Tuy nhiên, con giáp này cũng có thể yên tâm rằng nếu mình luôn tập trung vào công việc thì vẫn có thể hạn chế được rất nhiều sai sót. Đồng thời, hãy tự tin khi đứng trước khó khăn bởi bạn vốn là con giáp phản ứng nhanh, vững vàng trước sóng gió.

Thực Thần cho thấy phương diện tài lộc của những người làm nghề tự do có bước phát triển tích cực. Bạn được trả công xứng đáng cho những gì mình đã bỏ ra. Đây chính là động lực để bạn tiếp tục lập kế hoạch tương lai và tiến bước.

Tử vi thứ Bảy ngày 10/9/2022 của tuổi Sửu

Nhờ cục diện Tam Hội che chở nên chuyện tình cảm của người tuổi Sửu trong thứ Bảy ngày 10/9/2022 sẽ không có nhiều biến động. Dù cho cả hai đều bận rộn cho cuộc sống cá nhân và công việc, nhưng bạn và người ấy đều có đủ sự tinh tế để không làm đối phương cảm thấy cô đơn hay chạnh lòng.

Bên cạnh đó, Sửu cũng có thêm tin vui về đường tài lộc. Bản mệnh có một ngày may mắn khi tiền bạc rủng rỉnh trong tay, nhất là người theo nghiệp làm ăn kinh doanh lại càng dễ phát tài phát lộc nhờ biết cập nhật xu hướng thị trường và nắm bắt thị hiếu của khách hàng.

Theo Hải Thượng Lãn Ông, ngày này nhân thần ở vùng thắt lưng, dạ dày, kinh thủ dương minh đại tràng. Vì thế, Sửu nên tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích tại vị trí này.

Tuổi Sửu có một ngày may mắn khi tiền bạc rủng rỉnh trong tay, dễ phát tài phát lộc. Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Bảy ngày 10/9/2022 của tuổi Dần

Tử vi cá nhân hàng ngày vào Thứ Bảy 10/09/2022 này cho thấy tuổi Dần khá tốt đẹp khi tình hình công việc và tài chính duy trì ở mức ổn định. Con giáp này có dấu hiệu hài lòng với những gì mình đàn tạm có nên dường như không có động lực phấn đấu hơn nữa, thậm chí còn trở nên lười nhác và không muốn làm gì.

Nếu Tuổi Dần không tiếp tục cố gắng thì cũng sẽ đồng nghĩa với việc bản thân đang bị thụt lùi và bỏ lại phía sau. Do đó, hãy tìm nguồn cảm hứng và niềm vui bằng những việc như học hỏi thêm nhiều kiến thức mới, tìm kiếm những trải nghiệm thú vị để nạp lại năng lượng.

Kim khắc Mộc, mối quan hệ giữa con giáp này và người nhà không quá hòa hợp. Có lẽ đôi bên cần dành nhiều thời gian để trò chuyện với nhau hơn. Nếu cứ tiếp tục ai làm việc nấy như bây giờ, quan hệ giữa mọi người sẽ càng lúc càng xa cách.

Tử vi thứ Bảy ngày 10/9/2022 của tuổi Mão

Xem tử vi chính xác nhất ngày 10/9/2022, Chính Tài chiếu mệnh, người tuổi Mão có tình hình tài chính ổn định trong ngày thứ Bảy này. Cho dù mức lương hiện tại của bạn là cao hay thấp, chỉ cần bạn chi tiêu hợp lý thì không sợ không có của ăn của để.

Một số người làm công ăn lương hoặc làm ăn buôn bán có thể nhận được một khoản kha khá tương sức với công sức lao động đã bỏ ra. Bạn có thể dùng khoản tiền này để tiến hành đầu tư hoặc cho vào quỹ tiết kiệm.

Điểm sáng cho tuổi Mão trong ngày thứ Bảy này là một tình yêu đôi lứa hài hòa, nồng thắm, bản mệnh và đối phương dần trở nên thấu hiểu và biết thông cảm cho nhau hơn, luôn lắng nghe những điều chia sẻ, tâm sự của đối phương. Mối quan hệ ngày càng trở nên khăng khít. Với những người còn đang độc thân tuổi Mão cần phải kiên nhẫn hơn trong tình duyên của mình.

Tử vi thứ Bảy ngày 10/9/2022 của tuổi Thìn

Theo Tử vi tuổi Thìn ngày 10/9/2022, nói rằng tính tự tôn của bạn sẽ được thỏa mãn nhờ Chính Ấn. Tình cảm gặp Chính Ấn vận chủ về một ngày thuận lợi. Người tuổi Thìn thứ Bảy này đang đem tới cảm giác an toàn cho người mình thích, sau đó mới dần dần tiếp cận. Người này không có hứng thú với các chuyện bông đùa cảm xúc.

Người có gia đình thì hướng tới cuộc sống yên ổn. Dù nam mạng hay nữ mạng thì cuộc sống yên bình đem tới cho họ hạnh phúc và cảm giác thư thái.

Người tuổi Thìn vào thứ Bảy này cứ luôn cảm thấy mọi việc không cân bằng, không thỏa mãn thì mặt tài vận nhất định đi xuống. Do bạn có xu hướng không thỏa hiệp, dễ đưa ra nhiều phán đoán phản cảm gây ảnh hưởng xấu đến vận kiếm tiền. Người này không thỏa mãn với cuộc sống bình thường, khao khát kiếm tiền lúc nào cũng mạnh mẽ.

Tử vi thứ Bảy ngày 10/9/2022 của tuổi Tỵ

Cục diện Tam Hợp cho thấy người tuổi Tỵ sẽ sẽ sớm nhận được tin vui về chuyện tình cảm. Bạn và người ấy dành cho nhau sự lãng mạn và ân cần tuyệt đối. Nếu cả hai có khoảng thời gian đủ lâu để bên cạnh nhau, hai bạn có thể tính tới chuyện về chung một nhà để có thể chính thức chăm sóc nhau mỗi ngày.

Còn người độc thân cũng đang cảm nhận những tình cảm mới mẻ nảy sinh, mối quan hệ dần tăng nhiệt. Dường như đôi bên đều nhận thấy tình yêu đang nảy nở nhưng chưa tìm được cơ hội để giãi bày.

Trái ngược với những may mắn trong chuyện tình cảm, Kiếp Tài giáng họa cản trở không nhỏ tới việc kiếm tiền của những chú Rắn. Họa mất tiền ở thời điểm này rất rõ, bạn chi tiêu nhiều khoản không rõ ràng, lúc nhớ lúc quên lại rất dễ bị người khác lừa gạt mà mất tài sản. Bản mệnh cần cân bằng thu chi, kiểm soát tài chính chặt chẽ hơn.

Người tuổi Tỵ sẽ sẽ sớm nhận được tin vui về chuyện tình cảm trong thứ Bảy ngày 10/9/2022. Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Bảy ngày 10/9/2022 của tuổi Ngọ

Hỏa khắc Kim, người tuổi Ngọ dễ vướng phải rắc rối trong chuyện tình cảm vào ngày thứ Bảy này. Nếu còn độc thân, bạn chớ nên dễ dàng tin vào lời tán tỉnh của người khác. Hãy dành thời gian để tìm hiểu kĩ về đối phương trước khi quyết định tiến xa hơn, đừng trao tình cảm cho ai đó quá dễ dàng.

Nếu đã có gia đình, bản mệnh cần phải biết giữ mình, chủ động tạo khoảng cách với mọi người xung quanh. Chớ nên vì một phút ham vui mà gây tổn thương cho những người thân yêu nhất, tạo điều kiện cho người khác lời ra tiếng vào, gây ảnh hưởng đến danh tiếng.

Trong công việc, Thiên Quan cho thấy bạn dễ phải va chạm với kẻ tiểu nhân. Tốt nhất đừng nên nóng nảy, gây thù chuốc oán với mọi người xung quanh, bởi kẻ tiểu nhân chỉ nhân cơ hội đó để hạ gục bạn mà thôi. Bạn cũng không muốn công sức bấy lâu của mình đổ sông đổ bể đúng không?

Tử vi thứ Bảy ngày 10/9/2022 của tuổi Mùi

Thứ Bảy ngày 10/9/2022, người tuổi Mùi sẽ được Thực Thần chỉ lối dẫn đường nên nhanh chóng nhìn thấy những cơ hội kiếm tiền hiếm có khi mà xung quanh còn chưa ai nhìn thấy được. Bản mệnh biết nắm bắt cơ hội thì phát tài chẳng có gì khó.

Nếu bản mệnh đang có kế hoạch đẩy mạnh hợp tác hay mở rộng phạm vi kinh doanh thì có thể cân nhắc tiến hành bước đầu trong ngày thứ Bảy để lấy vận may khi khởi đầu. Cát thần này sẽ giúp cho bản mệnh có những bước khởi đầu thuận lợi, tiếp tục hướng đến những điều tốt đẹp hơn.

Đường tình duyên của bản mệnh khá thăng hoa, đào hoa nở rộ. Người đã có đôi nhận cảm nhận được rõ ràng tình cảm và sự tin tưởng mà đối phương dành cho mình, cả hai cùng chung tay đắp xây hạnh phúc đợi tới ngày chung đôi.

Tử vi thứ Bảy ngày 10/9/2022 của tuổi Thân

Tử vi cá nhân hàng ngày của 12 con giáp dự báo thứ Bảy 10/09/2022, Tuổi Thân dễ vướng vào chuyện thị phi. Tính tình quá thẳng thắn, bộc trực của bản thân Tuổi Thân lại là con dao hai lưỡi. Bạn bè thân thiết có thể hiểu tính cách của bạn, nhưng với người mới tiếp xúc thì Tuổi Thân có thể bị đánh giá là thiếu sự tôn trọng và không chín chắn.

Để đối phó với vấn đề này, Tuổi Thân cũng không cần phải sống giả tạo và nói những điều trái với lương tâm, suy nghĩ của mình, nhưng nên học cách giao tiếp khéo léo và tinh thế hơn để tránh những hiểu lầm cũng như chuyện rắc rối không đáng có. Hãy suy nghĩ thật kĩ trước khi nói ra một điều gì đó.

Những chuyện thị phi bên lề vào thứ Bảy này không ngăn được vận trình tài lộc may mắn của Tuổi Thân, chuyện tiền nong có dấu hiệu chuyển biến tích cực. Con giáp này dựa vào thực lực của mình để giành lấy cơ hội thành công, nhờ đó mà nguồn thu cũng được tăng lên và có thể thoải mái trong việc chi tiêu trong thời gian này mà không phải đắn đo quá nhiều.

Tử vi thứ Bảy ngày 10/9/2022 của tuổi Dậu

Tử vi thứ 7 ngày 10/9/2022, công việc của người tuổi Dậu tiến triển thuận lợi nhờ có sự che chở của Tam Hội. Bản mệnh rất tự tin nên chẳng hề ngại ngần khi đối diện với những thách thức. Bạn sẵn sàng học hỏi những điều mới từ mọi người và mọi việc xung quanh.

May mắn hơn, con giáp này còn có cơ hội gặp được quý nhân trong ngày này. Bạn có thể học hỏi được nhiều điều có giá trị từ người ấy, giúp ích cho công việc sau này. Vì vậy, hãy tận dụng cơ hội này để hỏi người ấy những điều mình còn chưa rõ.

Nếu có ý định xuất hành trong ngày 10/9/2022 này, bạn nên chọn đúng những hướng tốt để công việc thêm phần thuận lợi. Hướng tốt bao gồm hướng Tây Bắc sẽ giúp bạn gặp Hỷ Thần và hướng Tây Nam sẽ giúp bạn gặp được Tài Thần.

Tử vi thứ 7 ngày 10/9/2022, công việc của người tuổi Dậu tiến triển thuận lợi nhờ có sự che chở của Tam Hội. Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Bảy ngày 10/9/2022 của tuổi Tuất

Tử vi tuổi Dậu ngày 10/9/2022, mặt công việc khó thích ứng. Tỷ Kiên tọa mạng, đại diện cho mặt sức khỏe cường tráng. Nên những người tuổi Tuất làm nghề liên quan đến dương khí thịnh như thể hình, quân đội, công an … sẽ gặp nhiều thuận lợi. Bạn thể hiện mình là người sống nghĩa khí nhưng cũng hay chấp nhặt nên công việc thường bị đẩy vào ngõ cụt.

Thứ Bảy ngày 10/9/2022 bạn gặp Tý Kiên đại diện cho chính mệnh chủ, trong tình cảm nó thể hiện sự mạnh mẽ và có phần lấn át đối phương. Tính cách này cũng khiến người có gia đình chịu ảnh hưởng xấu, nam mạng trở nên khắt khe và soi mói vợ mình hơn.

Mặt tài vận lâm Đế Vận. Vận tài lộc tọa Lâm Quan vận đại diện cho một ngày khá thuận lợi. Công sức của bạn bấy lâu bỏ ra nay đã đến ngày thu hoạch. Chủ yếu đại diện cho người có chức vụ, làm quan, hành chính cơ quan công vụ. Người tuổi Dậu mang trong mình sự bất khuất kiên cường giúp bạn vượt qua mọi khó khăn về tài chính trong ngày thứ Bảy này.

Tử vi thứ Bảy ngày 10/9/2022 của tuổi Hợi

Thứ Bảy ngày 10/9/2022 người tuổi Ngọ quẩn quanh trong những suy nghĩ tiêu cực do Tỷ Kiên gây ra khiến bạn chẳng còn đủ tỉnh táo để tính toán bất cứ việc gì vào lúc này nữa. Cái tôi cá nhân quá lớn khiến bạn trở nên bảo thủ và cứng nhắc, không chịu tiếp thu ý kiến từ những người khác, cũng không chịu sửa đổi bản thân dù mắc phải sai lầm.

Lời khuyên cho bản mệnh là cần phải cẩn thận thì hơn vì có điềm tiểu nhân vẫn đang chờ đợi thời cơ để gây khó dễ cho bạn, nhất là trong những thời điểm như thứ Bảy này.

Dù mối quan hệ tình cảm hiện tại của hai bạn không có mâu thuẫn nhưng cũng không thật sự mặn mà. Người độc thân vẫn chưa có cơ hội nên duyên, bạn khó tính trong việc lựa chọn đối tượng, hầu như ai trong mắt bạn cũng mất điểm này điểm kia. Đó là do duyên chưa tới, đừng quá vội vàng.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo