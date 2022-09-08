Đầu tuần mới (12/9), Chính Tài ghé thăm, đầu ngày thuận lợi, cuối ngày tài lộc hanh thông, vận trình rực sáng như sao trời, cuộc sống 'sặc mùi tiền'

Tâm linh - Tử vi 08/09/2022 18:56

Trong ngày đầu tuần mới, vận khí hanh thông giúp 3 con giáp có được nhiều cơ hội phát tài, phát lộc.

Tuổi Thân

Ngày đầu tuần mới (12/9), tuổi Thân đón vận trình khởi sắc ở nhiều phương diện. Bản mệnh có cơ hội thể hiện tài năng của mình trong công việc, mặc dù đôi khi vẫn gặp chút trở ngại nhưng nhờ sự thông minh và khả năng ứng biến linh hoạt nên vẫn thuận lợi vượt qua, đổi lại ánh mắt ngưỡng mộ của nhiều người.

Đường tài lộc lại càng rực sáng hơn nữa, tài sản tích góp ngày càng đầy hơn. Con giáp này đang có cơ may phát tài rất lớn, đặc biệt là người buôn bán kinh doanh. Chuyện làm ăn tiến hành thuận lợi khiến cho tiền bạc ào ào đổ về nhà, chẳng lo túng thiếu.

Với người làm công ăn lương, những ai đã cống hiến cho công việc có thể được nhận một khoản tiền thưởng xứng đáng. Còn nếu muốn cải thiện cuộc sống, bạn có thể nhận thêm các công việc làm thêm với mức lương phù hợp. Vận may đang ở ngay trước mặt, bạn nên dành thời gian cân nhắc để gia tăng tài sản của mình đi nhé.

Đầu tuần mới (12/9), Chính Tài ghé thăm, đầu ngày thuận lợi, cuối ngày tài lộc hanh thông, vận trình rực sáng như sao trời, cuộc sống 'sặc mùi tiền' - Ảnh 1
Ngày đầu tuần mới (12/9), tuổi Thân đón vận trình khởi sắc ở nhiều phương diện. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Dần vốn có tầm nhìn tốt hơn, khả năng tư duy và logic của họ tương đối mạnh mẽ, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh doanh. Dần có thể dựa vào tầm nhìn chính xác của mình để làm cho công việc kinh doanh của con giáp này phát đạt.

Theo tử vi, ngày đầu tuần mới (12/9) sắp tới, Dần sẽ có tài lộc dần khởi vượng. Trong thời gian tới những chú hổ sẽ thấy vận trình của mình có những bước tiến khá tốt.

Dần sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố, bất kể làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió, càng đầu tư kinh doanh càng sinh lời, cuộc sống thời gian tới vừa ấm êm về tình cảm, vừa đủ đầy về vật chất.

Đầu tuần mới (12/9), Chính Tài ghé thăm, đầu ngày thuận lợi, cuối ngày tài lộc hanh thông, vận trình rực sáng như sao trời, cuộc sống 'sặc mùi tiền' - Ảnh 2
Theo tử vi, ngày đầu tuần mới (12/9) sắp tới, Dần sẽ có tài lộc dần khởi vượng. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Trong ngày đầu tuần mới (12/9), tin vui tới tấp báo về, tài lộc ùn ùn đổ về nhà với người tuổi Tuất. Còn chần chừ gì mà không ăn mừng đi thôi! Theo tử vi khoa học, con giáp này biết lợi dụng những thế mạnh sẵn có của bản thân, cũng biết tận dụng những mối quan hệ có sẵn để từng bước tự tạo ra cơ hội kiếm tiền cho chính mình.

Cát tinh vây quanh nâng đỡ vận trình, tuổi Tuất có thể tranh thủ tiến hành các việc hợp tác làm ăn, ký kết hợp đồng, tìm kiếm đối tác… sẽ có xác suất thành công khá lớn. Chẳng những tài vận, công việc của bạn cũng đang khởi sắc rất khả quan. Bạn có được nguồn cảm hứng dồi dào, nhờ vậy mà làm việc hiệu quả hơn, sự nghiệp hanh thông tài lộc cũng dồi dào.

Những thành quả mà bản mệnh đạt được thực sự khiến cho không ít người vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị. Bản mệnh vốn là một người rất tài năng và bản lĩnh, nếu chịu đặt ra cho mình những đích đến tham vọng hơn, bạn chắc chắn sẽ có những bước thăng tiến vững chắc trong sự nghiệp. Đừng từ chối những cơ hội trước mắt mình.

Đầu tuần mới (12/9), Chính Tài ghé thăm, đầu ngày thuận lợi, cuối ngày tài lộc hanh thông, vận trình rực sáng như sao trời, cuộc sống 'sặc mùi tiền' - Ảnh 3
Trong ngày đầu tuần mới (12/9), tin vui tới tấp báo về, tài lộc ùn ùn đổ về nhà với người tuổi Tuất. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

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