Chuyện làm ăn có những dấu hiệu phát triển tích cực vào ngày 9/9, bất kể bạn đang làm ở lĩnh vực nào đi nữa. Người làm công ăn lương khắc phục được khó khăn thì sẽ được thưởng nóng, người làm tự do hoặc kinh doanh thì tìm được phương hướng phát triển mới, đem tiền bạc về túi nhanh chóng. Có cát tinh Tử Vi trợ lực, nếu đang ấp ủ kế hoạch làm ăn, kinh doanh gì thì bạn nên tranh thủ thực hiện ngay trong ngày này.

Nhiều khó khăn ập đến trong công việc có thể khiến bản mệnh cảm thấy mệt mỏi, thậm chí là muốn bỏ cuộc, nhưng đây chính là lúc sức chịu đựng của bạn được thách thức, nếu bạn tự khích lệ bản thân mình vượt qua được thì đến ngày 9/9, bạn sẽ gặt hái được thành tích đáng tự hào.

Xem tử vi hàng ngày của 12 con giáp nói rằng, ngày 9/9 sẽ có nhiều động lực để con giáp tuổi Dậu tập trung phát triển con đường sự nghiệp của mình. Có thể bạn sẽ thử sức ở một vị trí cao hơn trong công ty hoặc một công việc hoàn toàn mới.

Chuyện tình cảm khởi sắc đặc biệt vào khoảng thời gian đầu ngày. Người độc thân có thể nhận được sự quan tâm, chú ý của nhiều người khác giới. Bạn nên chớp cơ hội này để tìm ra người chân thành với mình.

Phương diện tài chính đang có những bước phát triển rõ rệt. Bạn hãy mạnh dạn đi theo con đường mình đã vạch ra từ trước. Có thể bạn có thể tự mở lối đi riêng và kiếm được tiền nhanh hơn người khác đấy.

Chuyện tình cảm của bạn sẽ thăng hoa trong ngày này. Quan trọng là bạn cần cởi mở và trung thực khi thảo luận với đối phương về những trăn trở của cả hai. Đối với những người còn độc thân, bạn chuộng sự an toàn và sẽ không đầu tư quá nhiều tình cảm và thời gian nếu bạn vẫn chưa chắc chắn về đối tượng mình đang tìm hiểu. Cũng nhờ sự thận trọng này mà bạn sẽ tránh được nhiều tổn thương.

Ngày 9/9 sẽ có nhiều động lực để con giáp tuổi Dậu tập trung phát triển con đường sự nghiệp của mình. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Ngày 9/9 này là lúc khởi động các dự án, chuẩn bị cho những thay đổi cần thiết, trở thành bước đệm quyết định cho thành công trong tương lai, vì thế người tuổi Thân hãy cố gắng thật nhiều nhé. Một vài người đã biết trau chuốt vẻ ngoài của mình để gây ấn tượng tốt với cấp trên và mọi người xung quanh. Những ai đang đi xin việc dễ có cơ hội được nhận làm hơn khi có vẻ ngoài ấn tượng, tự tin hơn các ứng cử viên khác.

Trên phương diện tiền bạc, bản mệnh nhận được nhiều cơ hội để tăng thu nhập, nhưng tốt nhất là bạn vẫn nên lựa chọn những công việc thực sự phù hợp với bản thân. Có một số cơ hội chỉ xuất hiện một cách hiếm hoi dành cho những ai tinh ý và có nhiều kinh nghiệm, nếu con giáp thông minh này biết chớp lấy thì cơ hội làm giàu có trong tầm tay.

Đường tình duyên của người tuổi Thân trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết, người độc thân có người đưa đón sớm chiều. Với người đã lập gia đình, bạn biết cách giữ khoảng cách với người khác giới để tạo cảm giác an toàn nhiều hơn cho nửa kia của mình.

Ngày 9/9 này là lúc tuổi Thân nhận được nhiều cơ hội để tăng thu nhập, giàu có trong tầm tay. Ảnh minh họa: Internet

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