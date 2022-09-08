Từ 0h ngày 9/9, con giáp tuổi Mão gặp nhiều may mắn, làm ăn sẽ phát tài. Không những thế, người làm kinh doanh ngày càng phát đạt. Trong ngày này, các thương vụ của bạn tương đối suôn sẻ. Người buôn bán nhỏ cũng chốt được nhiều đơn hàng, lợi nhuận tăng lên đáng kể.

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mão tích cách hiền lành, lãng mạn. Họ luôn bao dung với mọi người, rất biết cách thấu hiểu và quan tâm đến người khác. Trong công việc, người tuổi này kiên trì, cố gắng từng chút một cho đến ngày thành công.

Con đường tài lộc của người tuổi Sửu khá tươi sáng khi đồng hồ điểm 0h ngày 9/9. Tất nhiên, bạn cũng có những lúc sẽ phải đấu tranh tương đối vất vả, song chỉ cần cố gắng thì mọi thách thức đều sẽ phải lui bước.

Vận đào hoa của con giáp tuổi Mão trong ngày mới khá suôn sẻ. Con giáp này được dự đoán sẽ sớm thoát cảnh độc thân. Những người đã kết hôn thì gia đình hạnh phúc, mạnh khỏe, làm ăn tấn tài tấn lộc.

Với người làm đầu tư, kinh doanh, tài lộc có dấu hiệu khởi vượng. Quan hệ khách hàng, đối tác rộng rãi sẽ giúp bạn nhanh chóng tìm được cơ hội đầu tư, buôn bán có giá trị, đem về lợi nhuận không nhỏ cho chính bản thân, cho doanh nghiệp.

Với người làm công ăn lương, đôi khi tính khí thất thường sẽ khiến bạn đưa ra những quyết định sai lầm, gây hao tài tốn của, phải mất tiền mới khắc phục được. Đây là lúc bạn cần bước chậm lại và lắng nghe lời khuyên nhủ của mọi người xung quanh nhiều hơn. Nếu bạn biết khiêm tốn, quý nhân sẽ xuất hiện đúng lúc giúp bạn vượt qua.

Con đường tài lộc của người tuổi Sửu khá tươi sáng khi đồng hồ điểm 0h ngày 9/9. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Đúng 0h ngày 9/9, người tuổi Ngọ chính là con giáp sẽ có cơ hội được cất nhắc lên vị trí cao hơn, xứng đáng với khả năng của mình. Tất nhiên, để gặt hái được thành công lớn lao như vậy thì phần lớn vẫn là nhờ sự cố gắng của chính những người tuổi Ngọ.

Tuổi ngọ là con giáp luôn ý thức được nhiệm vụ của mình và có một mục tiêu rõ ràng để phấn đấu, vì vậy mà những chú Ngựa không sợ khó khăn, vất vả, thậm chí nhận cả phần công việc mà người khác có ý muốn trốn tránh.

Vận trình tài lộc của người tuổi Ngọ đang có những bước tiến khá vững vàng. Đây là thời điểm bạn sẽ phải di chuyển khá nhiều để tìm kiếm khách hàng, đối tác và mở rộng mạng lưới kinh doanh của mình.

Đúng 0h ngày 9/9, người tuổi Ngọ có cơ hội được cất nhắc lên vị trí cao hơn, xứng đáng với khả năng của mình. Ảnh minh họa: Internet

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