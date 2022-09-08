Từ hôm nay đến ngày 14/9, những con giáp bước lên đỉnh vinh quang sự nghiệp, giàu sang chạm nóc, tài lộc vây quanh, làm gì cũng suôn sẻ, thuận lợi

Tâm linh - Tử vi 08/09/2022 20:37

Từ bây giờ đến ngày 14/9, 3 con giáp này càng có nhiều lộc hơn, sự nghiệp thăng tiến, tình duyên cũng gặp nhiều hạnh phúc.

Tuổi Ngọ

Phần lớn người tuổi Ngọ hiền lành, thân thiện. Nhờ có tâm tính thiện lương nên họ thích làm điều thiện và hay giúp đỡ người khác. Bản mệnh cũng là người dũng cảm, tài ba và kiên cường. Khi gặp khó khăn, thử thách, con giáp này vẫn giữ được sự can đảm và điềm tĩnh của mình.

Từ hôm nay đến ngày 14/9, Ngọ có tài lộc tăng vọt, dương khí vượng. Nếu làm ăn kinh doanh thì sẽ có cơ hội phát lộc và có thêm quý nhân phù trợ. Vì giàu chí tiến thủ nên Ngọ thường được bậc tiền bối nâng đỡ. Nếu như có thêm một chút may mắn thì con giáp này có thể trở thành người lãnh đạo, ông chủ giàu có.

Dưới sự giúp đỡ của quý nhân trong công việc, Ngọ được lãnh đạo tán dương, được nhiều người trọng vọng. Vận trình tài lộc của Ngọ vì vậy sẽ ngày càng tăng vọt, đại phú đại quý, cuộc sống giàu sang không phải lo nghĩ gì nhiều.

Từ hôm nay đến ngày 14/9, những con giáp bước lên đỉnh vinh quang sự nghiệp, giàu sang chạm nóc, tài lộc vây quanh, làm gì cũng suôn sẻ, thuận lợi - Ảnh 1
Từ hôm nay đến ngày 14/9, Ngọ có tài lộc tăng vọt, dương khí vượng. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tuổi Sửu vốn là con giáp cần cù, chăm chỉ, chính vì vậy mà tiền bạc cũng sẽ về với bạn từ giờ đến ngày 14/9, là phần thưởng xứng đáng vì bạn đã cố gắng suốt thời gian qua. Thiên Tài xuất hiện cho thấy cơ hội kiếm tiền chủ yếu đến từ các công việc tay trái, việc làm thêm hay đầu tư phụ. Nhờ vậy thu nhập của bạn được tăng tiến khá rõ.

Tuy nhiên, con giáp phát tài này đừng quá mải mê kiếm tiền mà bỏ bê công việc chính nhé. Dẫu sao đó mới chính là nguồn thu nhập ổn định và bền vững của bạn. Với những người làm kinh doanh, bạn có thể nhận được tiền đầu tư từ bạn hàng, đối tác hoặc người thân trong gia đình. Hãy có cách sử dụng khoản tiền đó hợp lý để lãi mẹ đẻ lãi con.

Đáng lưu ý, công việc thời gian này tương đối bận rộn nên bạn cần đảm bảo đủ sức khỏe để có thể hoàn thành mọi việc thật tốt, tốt nhất hãy tranh thủ giải quyết những việc khó nhằn trước mắt.

Từ hôm nay đến ngày 14/9, những con giáp bước lên đỉnh vinh quang sự nghiệp, giàu sang chạm nóc, tài lộc vây quanh, làm gì cũng suôn sẻ, thuận lợi - Ảnh 2
Tiền bạc sẽ về với Sửu từ giờ đến ngày 14/9, là phần thưởng xứng đáng vì bạn đã cố gắng suốt thời gian qua. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Thời gian tới chính xác là giai đoạn khổ tận cam lai của những người tuổi Tỵ. Thời gian qua khó khăn đủ rồi, thời gian sắp tới tuổi Tỵ chỉ việc tiếp tục chăm chỉ và nỗ lực như họ đã từng thì trước sau gì cũng thành công viên mãn.

Ngoài ra, từ hôm nay đến ngày 14/9, những người tuổi Tỵ sẽ tìm được cơ hội thăng hoa về mọi mặt, ngay cả tinh thần là thứ mà họ nghĩ khó có thể viên mãn nhất lại ấm êm đến bất ngờ. Những người tuổi Tỵ vốn thông minh, lanh lợi, luôn biết tận dụng mọi cơ hội tốt xung quanh để xây dựng cuộc sống viên mãn sung túc.

Bước qua thời gian này, tuổi Tỵ sẽ có vận may lội ngược dòng, sự nghiệp và tài vận đều có những chuyển biến tích cực. Đặc biệt, tuổi Tỵ sẽ gặp được quý nhân, sẽ xây dựng được cuộc sống bình yên đủ đầy cả tình lẫn tiền, ngoài ra họ sẽ được đưa đường dẫn lối, tạo điều kiện để xây dựng cuộc sống thăng hoa, càng làm việc sẽ càng thêm nhiều thu nhập, thời thế thịnh vượng đang ở ngay trước mắt, chỉ cần đi là gặp. 

Từ hôm nay đến ngày 14/9, những con giáp bước lên đỉnh vinh quang sự nghiệp, giàu sang chạm nóc, tài lộc vây quanh, làm gì cũng suôn sẻ, thuận lợi - Ảnh 3
Từ hôm nay đến ngày 14/9, những người tuổi Tỵ sẽ tìm được cơ hội thăng hoa về mọi mặt. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

Đúng thứ Bảy và Chủ nhật (10/9 - 11/9), 3 con giáp vinh hoa, phú quý trăm bề, Thần Tài 'nối gót' dẫn lối, mở cánh cửa giàu sang, vận mệnh khai thông, đỏ chói như son

Đúng thứ Bảy và Chủ nhật (10/9 - 11/9), 3 con giáp vinh hoa, phú quý trăm bề, Thần Tài 'nối gót' dẫn lối, mở cánh cửa giàu sang, vận mệnh khai thông, đỏ chói như son

Cùng xem con giáp may mắn nhất hai ngày cuối tuần (10 - 11/9) này làm gì cũng thuận lợi, từ tình yêu đến công việc là những ai?

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi ngày mới tử vi hàng ngày tử vi 12 con giáp con giáp may mắn tử vi tháng 9 tử vi giữa tháng 9 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Tâm sự gia đình 2 giờ 42 phút trước
Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Tâm sự 3 giờ 12 phút trước
Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 12 phút trước
Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Tâm sự gia đình 3 giờ 42 phút trước
Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Tâm sự 4 giờ 12 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 12 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 42 phút trước
Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Tâm sự 4 giờ 42 phút trước
Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Tâm sự 5 giờ 12 phút trước
Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 22 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng