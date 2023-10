Tử vi thứ Ba ngày 25/10/2022, Thần Tài bao bọc, 3 con giáp tạm biệt nghèo khó, trúng số giàu to, đếm tiền mỏi tay, lộc lá đầy nhà, vàng chất cao như núi.

Tử vi dự báo, thứ Ba ngày 25/10/2022, bên cạnh việc tập trung cho nhiệm vụ, con giáp vượng quý nhân ngày này cũng hãy quan tâm đến sự hoà hợp trong các mối quan hệ với những người xung quanh.

Chỉ cần bạn nhiệt tình, cởi mở sẵn sàng giúp đỡ mọi người thì khi gặp khó khăn, người khác cũng sẽ không chần chừ giúp đỡ bạn. Thậm chí, quý nhân còn xuất hiện đúng lúc để giới thiệu cho bạn những cơ hội quý báu.

Tuổi Sửu

Tuổi Sửu vốn tính thật thà, chăm chỉ và là người có trách nhiệm cao trong công việc. Trong thời gian trước, tuổi Sửu cố gắng không ngừng nghỉ nhưng thu nhập chỉ đủ ăn đủ tiêu.

Tử vi thứ Ba ngày 25/10/2022, tài vận của tuổi Sửu như bước sang một trang mới và đây được cho là một tháng khá may mắn đối với người tuổi Sửu khi cả công việc lẫn tình yêu đều vô cùng rực rỡ.

Tử vi thứ Ba ngày 25/10/2022, tuổi Sửu tạm biệt nghèo khó, trúng số giàu to, đếm tiền mỏi tay, lộc lá đầy nhà, vàng chất cao như núi. (Ảnh minh họa: Internet)

Trong công việc, tuổi Sửu luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao nên được cấp trên tín nhiệm, yêu quý, cấp dưới nể trọng. Điều này tạo bàn đạp cho tuổi Sửu phát triển sự nghiệp sau này. Về tình cảm, do tuổi Sửu là những người chu đáo nên bạn sẽ không lúc nào khiến đối phương phật lòng, nhờ đó mà các mối quan hệ được ổn định, gia đình hòa thuận.

Tuổi Thân

Họ là những người thuộc con giáp khỉ, khả năng hiểu biết của họ rất tuyệt vời, có thể kết bạn với nhiều quý tộc, rất chăm chỉ, có tiếng tốt trong cuộc sống và họ thích theo đuổi sự hoàn hảo cho dù họ có làm gì đi chăng nữa.

Tử vi thứ Ba ngày 25/10/2022, con giáp khỉ hết may mắn, vận may sẽ đến, đón sinh khí mới, tài lộc nhiều vô kể, có thể nói là người tràn đầy khí phách, đặc biệt là về tài lộc, họ có thể làm ăn to lớn hơn trong kinh doanh, thu nhập của họ vẫn cao, và họ sẽ giàu có ngay lập tức.

Chuyện tình cảm của người tuổi Thân cũng có nhiều chuyển biến tích cực. Những ai còn độc thân sẽ tìm thấy chân ái của đời mình. Con với người đã có gia đình, con cái sẽ trở thành niềm tự hào cho bạn trong thời gian này.

(*)Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo