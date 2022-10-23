Trong vòng 7 ngày tới (24/10 – 30/10), Thần Tài sủng ái, 3 con giáp có tài lộc bay bổng, trúng số độc đắc bất ngờ, giàu có vượt bậc, vạn sự hanh thông, đổi đời thành triệu phú

Tâm linh - Tử vi 23/10/2022 20:39

Tử vi dự báo trong vòng 7 ngày tới (24/10 – 30/10), 3 con giáp này hoan hỷ vì lắm tiền nhiều của, gặp nhiều may mắn trong công việc, tình duyên và tiền bạc.

Tuổi Tuất

Nhờ có Thần Tài ở bên cạnh chủ nhật này nên tài lộc của Tuất cực kỳ vượng phát. Người tuổi này đang khá bận rộn với công việc của mình. Ngày nghỉ nhưng vẫn bộn bề nhiều việc. Nhờ vượng vận khí nên Tuất làm gì cũng có quý nhân song hành, mưu sự dễ thành.

Tử vi dự báo trong vòng 7 ngày tới (24/10 – 30/10), tiền bạc đến bất ngờ nhưng nếu không sớm có kế hoạch quản lý tài chính thích hợp Tuất sẽ để tài lộc thất thoát rất nhanh. Vì vậy hãy lập kế hoạch tài chính cẩn thận để tài lộc ngày càng tăng tiến.

Trong vòng 7 ngày tới (24/10 – 30/10), Thần Tài sủng ái, 3 con giáp có tài lộc bay bổng, trúng số độc đắc bất ngờ, giàu có vượt bậc, vạn sự hanh thông, đổi đời thành triệu phú - Ảnh 1
Tử vi dự báo trong vòng 7 ngày tới (24/10 – 30/10), tuổi Tuất có tài lộc bay bổng, trúng số độc đắc bất ngờ, giàu có vượt bậc, vạn sự hanh thông, đổi đời thành triệu phú. (Ảnh minh họa: Internet)

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mão là người hiền lành, khôn khéo, biết đối nhanh xử thế. Không những thế, con giáp này còn bao dung, nhân hậu, sẵn sàng tha thứ ngay cả khi người khác có lỗi với mình. Thời gian gần đây, con giáp tuổi Mão bị sao xấu chiếu mệnh, các mối quan hệ không được suôn sẻ. May mắn thay, con giáp này được quý nhân giúp đỡ trong sự nghiệp.

Trong vòng 7 ngày tới (24/10 – 30/10), Thần Tài sủng ái, 3 con giáp có tài lộc bay bổng, trúng số độc đắc bất ngờ, giàu có vượt bậc, vạn sự hanh thông, đổi đời thành triệu phú - Ảnh 2

Trong vòng 7 ngày tới (24/10 – 30/10), người tuổi Mão có quý nhân giúp đỡ, vượt qua khó khăn một cách dễ dàng. Trong công việc, họ đạt thành tích tốt, có chỗ đứng không thể thay thế trong công ty. Người tuổi này làm kinh doanh trước đó từng chật vật, khó khăn thì thời gian tới cũng bắt đầu gặp may mắn.

Một số người sẽ bắt đầu khởi nghiệp kinh doanh trong khi một số người khác nhận cơ hội đầu tư đầy hứa hẹn. Người tuổi này có thể kiếm lời sau thời gian thua lỗ trước đó. Do đó, con giáp này cần giữ tâm trạng thỏa mái để thăng tiến trong sự nghiệp.

Tuổi Ngọ 

Thông minh, hoạt bát, nhanh nhẹn hơn người luôn được coi là thiên tính vốn có của tuổi Ngọ. Tuổi Ngọ luôn khiến nhiều người e ngại vì họ luôn mang trong mình hoài bão, khát khao bay cao, bay xa. Thêm vào đó, bản tính lương thiện, biết trên dưới, đối nhân xử thế chu toàn của tuổi Ngựa luôn được người đời giúp đỡ. Qua đó, Ngựa luôn có nhiều mối quan hệ tốt, tạo ra nhiều lợi ích cho bản thân.

Trong vòng 7 ngày tới (24/10 – 30/10), Thần Tài sủng ái, 3 con giáp có tài lộc bay bổng, trúng số độc đắc bất ngờ, giàu có vượt bậc, vạn sự hanh thông, đổi đời thành triệu phú - Ảnh 3

Trong vòng 7 ngày tới (24/10 – 30/10, khát vọng đổi đời của Ngọ sẽ đến nhờ sự nỗ lực vươn lên chính mình, xây dựng nền tảng kinh tế vững chắc, vị thế trong sự nghiệp cũng được nâng cao. Người tuổi Ngọ dù không thành tỷ phú thì cũng là đại gia của chính mình. Ngọ sẽ liên tục mua nhà tậu xe, gia tăng tài sản đáng kể nhờ vận son tiền bạc của mình.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo

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