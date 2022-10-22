Trong vòng 15 ngày tới (24/10 – 7/11), 3 con giáp may mắn trúng số độc đắc, tiền vàng dư dả, sự nghiệp thăng hoa, giàu nhanh như vũ bão

Tâm linh - Tử vi 22/10/2022 22:53

Tử vi dự báo trong vòng 15 ngày tới (24/10 – 7/11), 3 con giáp này nhận tin vui về tiền bạc, làm ăn phát đạt, sống trong sung sướng, giàu sang.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi vốn là người giản đơn, không hay để ý vào chuyện người khác. Tử vi dự báo trong vòng 15 ngày tới (24/10 – 7/11), tài phú bùng nổ, nguồn tiền không ngừng rộng mở, con giáp này làm bất cứ việc gì cũng đều kiếm ra tiền, có thể nói là “tiền đè chết người”.

Trong vòng 15 ngày tới (24/10 – 7/11), chuyện tình cảm của người tuổi Mùi cũng vô cùng suôn sẻ. Những người đã có đôi có cặp thì tình cảm ngày một ngọt ngào, nồng thắm, còn những người còn đang cô đơn chắc chắn sẽ tìm thấy một nửa của cuộc đời mình.

Trong vòng 15 ngày tới (24/10 – 7/11), 3 con giáp may mắn trúng số độc đắc, tiền vàng dư dả, sự nghiệp thăng hoa, giàu nhanh như vũ bão - Ảnh 1
Tử vi dự báo trong vòng 15 ngày tới (24/10 – 7/11), tuổi Mùi may mắn trúng số độc đắc, tiền vàng dư dả, sự nghiệp thăng hoa, giàu nhanh như vũ bão. (Ảnh minh họa: Internet)

Tuổi Mão

Trong vòng 15 ngày tới (24/10 – 7/11), người tuổi Mão sẽ không phải lo lắng quá nhiều về chuyện chi tiêu trong ngày do vận trình tài lộc rất vượng. Các nguồn thu đều ổn định và có xu hướng tăng nên túi tiền lúc nào cũng rủng rỉnh, nếu con giáp này biết tiết kiệm, vun vén chi tiêu thì sẽ không sợ lâm vào cảnh túng thiếu.

Trong vòng 15 ngày tới (24/10 – 7/11), 3 con giáp may mắn trúng số độc đắc, tiền vàng dư dả, sự nghiệp thăng hoa, giàu nhanh như vũ bão - Ảnh 2

Bên cạnh đó, con giáp may mắn này cũng được quý nhân che chở trên vận trình tình duyên của mình. Những người đã yêu lâu năm nay có thể bàn tính chuyện hôn nhân trọng đại. Trong vòng 15 ngày tới (24/10 – 7/11), tuổi Mão nhận điềm báo tin vui con cái, cuộc sống những ngày sắp tới sẽ đầy ắp những niềm hạnh phúc lớn lao. Bạn hãy cứ thoải mái thể hiện cá tính của mình và nếu đối phương thật lòng yêu thương sẽ chấp nhận hết những gì thuộc về bản mệnh.

Tuổi Thìn

Con giáp tuổi Thìn vốn luôn được mệnh danh là con giáp thông minh và nhanh nhẹn, ăn nói dễ nghe, có tinh thần ngoại giao tốt nên sẽ có nhiều cơ hội để làm ăn. Trong khi đó, bản thân những con giáp này cũng vốn đều là những người trọng nghĩa khí, sẵn sàng ra tay cứu giúp những người gặp khó khăn nên sẽ được cấp trên cất nhắc và trọng dụng. Điều này sẽ giúp cho những con giá này tìm kiếm được nhiều cơ hội thăng chức cũng như cơ hội để thăng tiến cao hơn trong sự nghiệp. 

Trong vòng 15 ngày tới (24/10 – 7/11), 3 con giáp may mắn trúng số độc đắc, tiền vàng dư dả, sự nghiệp thăng hoa, giàu nhanh như vũ bão - Ảnh 3

Tử vi dự báo trong vòng 15 ngày tới (24/10 – 7/11) là thời điểm may mắn với người tuổi Tỵ. Bản mệnh có cơ hội đầu tư, kinh doanh nhận được lợi nhuận cao. Tiền bạc trong túi ngày một nhiều giúp tuổi Tỵ càng thêm tự tin, nắm bắt các cơ hội tốt, tiền đồ rộng mở.

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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