3 con giáp mua ngay vé số vào tuần mới (24/10 – 30/10), số đỏ hơn son, thoát nghèo nhanh chóng, "thỉnh" tiền về túi, phát lộc phát tài khiến ai cũng ghen tỵ

Xem tử vi 2022 của 12 con giáp, cũng là một trong những con giáp bùng nổ tài lộc nửa đầu năm 2022, người tuổi Thìn sẽ có nhiều bước tiến đáng kể, giải quyết nhiều khó khăn về tài chính mà bạn phải đối mặt trước đó.

Thời gian tuần mới (24/10 – 30/10), với nhiều cơ hội gặp gỡ và được quý nhân trợ giúp, bạn sẽ từng bước đạt được những thành công lớn và vững chắc. Không những sự nghiệp suôn sẻ thuận lợi mà còn tìm được cơ hội cải thiện cuộc sống, đổi đời từ đây.

Tử vi dự báo tuần mới (24/10 – 30/10), tài lộc của con giáp này khá rủng rỉnh do nguồn thu nhập chính và phụ đều tăng, điều đó có nghĩa rằng, dù là người làm công ăn lương hay làm tư, làm chủ, người đầu tư… đều có thể đạt được mục tiêu tài chính của mình. Con đường kiếm tiền của bạn trải rộng thênh thang, nhiều cơ hội xuất hiện, làm giàu không quá khó khăn.

Tuổi Ngọ

Với bản tính hào phóng, rộng lượng, đa tài, biết nắm bắt cơ hội trong cuộc sống. Người tuổi Ngọ đi lên từ hai bàn tay trắng và tạo được thành tựu đáng kể.

Tử vi dự báo tuần mới (24/10 – 30/10) công việc của Ngọ gặp nhiều thuận lợi, có khả năng thăng tiến, tài lộc dồi dào nhờ vận niên tốt và có quý nhân che chở nên Ngọ hãy chuẩn bị két sắt để cất một khoản lợi nhuận lớn. Tuy vậy cần chú ý đến thể trạng vì sức khỏe không thực sự được tốt, đừng quá tập trung vào sự nghiệp mà quyên chăm sóc bản thân.

Tử vi dự báo tuần mới (24/10 – 30/10), tuổi Ngọ cơ may trúng số đặc biệt, thoát nghèo thành công, trở thành đại gia lắm tiền nhiều của. (Ảnh minh họa: Internet)

Tuổi Hợi

Tử vi dự báo tuần mới (24/10 – 30/10), người tuổi Hợi không chỉ thu được của cải mà còn được quý nhân nâng đỡ rất nhiều. Nhờ đó, bước tiến của họ rất vững chắc, có thể đạt được thành công nhanh chóng trong tuần mới (24/10 – 30/10).

Con giáp tuổi Hợi sẽ có cơ hội kiếm nhiều tiền, được mọi người ghi nhận năng lực. Mặc dù vậy, họ cũng cần phải cải thiện nhiều mặt để tiến triển thuận lợi hơn. Nếu là phụ nữ sẽ vượng phu ích tử, chồng con của con giáp tuổi Mùi trong thời gian này đều phát triển tốt. Nhờ có tích lũy giỏi nên họ sẽ không lo sự nghiệp sa sút, thụt lùi, cuộc sống ngày càng tốt đẹp.

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm