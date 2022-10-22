Những người tuổi Dần có khí chất hơn người, khả năng lãnh đạo cao. Từ khi còn nhỏ, bạn có ý chí tự lập nghiệp và xác định phương hướng rõ ràng cho bản thân. Bạn là người khéo léo trong giao tiếp, được nhiều người yêu mến và tin tưởng. Khi có cơ hội tốt, bạn luôn biết cách nắm bắt và hoàn thành một cách xuất sắc.

Tử vi dự báo từ nay đến hết tháng 10 dương lịch , dù có gặp khó khăn, bạn vẫn cố gắng tìm cách vượt qua, nỗ lực hết mình để có tương lai tươi sáng hơn. Bạn có phong thái tự tin, làm việc gì cũng nhanh gọn, không mắc sai lầm nhiều. Nhờ tính cách này, bạn có khả năng thăng tiến nhanh trong sự nghiệp.

Tử vi dự báo từ nay đến hết tháng 10 dương lịch, con giáp tuổi Thìn vô cùng may mắn trong công việc và tài lộc. Thời gian này, bạn có cơ hội tỏa sáng gặt hái được nhiều thành tựu trong công việc. Chính nhờ những nỗ lực trước đó nên bạn dễ dàng thăng quan tiến chức, cuộc sống vô cùng lên hương phát tài.

Từ nay đến hết tháng 10 dương lịch, bản mệnh sẽ được quý nhân giúp đỡ mọi mặt. Như vừa có thể mở rộng hoạt động kinh doanh dễ giúp bạn đổi vận phát tài trở thành đại gia có số má. Đi cùng đó, cuộc sống tình cảm thăng hoa, tìm được người trong mộng.

Tuổi Hợi

Tưởng chừng tuổi Hợi luôn có cuộc sống an nhàn, hưởng lạc nhưng do Thái Bạch chiếu mệnh, năm 2022 là một năm tồi tệ với con giáp này. Ốm đau, bệnh tật triền miên, chính bạn cũng không thể nhớ được mình đã dành bao nhiêu tiền cho việc thuốc men. Chẳng dừng lại ở đó, những con giáp này còn phải trải qua thời gian khủng hoảng khi tài chính hao hụt, giảm sút, thâm hụt nặng nề khiến bạn không kịp trở tay. Đây là giai đoạn khủng hoảng nhất đối với bạn, nhưng không ai có thể giúp đỡ được bạn.

Tử vi dự báo từ nay đến hết tháng 10 dương lịch, bạn đã được nghỉ ngơi về mặt tâm lý, những khó khăn trước đó được giải quyết hoàn toàn, không những vậy bạn còn mang về cho mình một hợp đồng béo bở có được lợi nhuận khổng lồ. Thế nhưng, bạn vẫn nên biết cách giữ gìn sức khỏe của mình vì tài lộc tăng tiến nhưng sức khỏe của bạn thì chưa nhận được tín hiệu tốt đâu.

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.