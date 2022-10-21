Top 3 con giáp may mắn nhất tuần mới (24/10 – 30/10), tiền bạc dồn về như nước, vàng chất đầy két, giàu có lên đời, của cải dư dả, tha hồ ăn tiêu

Tâm linh - Tử vi 21/10/2022 10:47

Tử vi dự báo tuần mới (24/10 – 30/10), 3 con giáp này như cá gặp nước, liên tiếp đón nhận may mắn và thành công trong cuộc sống.

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn có nội tâm mạnh mẽ, ý chí vững vàng. Trong công việc, tuổi Thìn luôn rất cố gắng, chăm chỉ, giàu sáng tạo nên dễ đạt được thành công. Tử vi dự báo tuần mới (24/10 – 30/10) này, tuổi Thìn được thần may mắn soi rọi đường đi, có cơ hội thay thời đổi vận. Không chỉ vậy, từ tuần mới (24/10 – 30/10) đến cuối năm, họ còn được quý nhân giúp đỡ, tài vận dồi dào.

Đây chính là con giáp được phép ăn mừng đi là vừa vì công việc tuần này của bạn vô cùng tốt. Bạn được cấp trên ưu ái lại có quý nhân phù trợ nên công việc cứ thế theo đà thăng tiến. Bạn hãy nhân cơ hội này để có được sự tín nhiệm của cấp trên vì cơ hội thăng tiến nằm trong bàn tay bạn. Cố gắng thêm một chút nữa, bạn sẽ nhận được nhiều hơn thế đó.

Top 3 con giáp may mắn nhất tuần mới (24/10 – 30/10), tiền bạc dồn về như nước, vàng chất đầy két, giàu có lên đời, của cải dư dả, tha hồ ăn tiêu - Ảnh 1
Tử vi dự báo tuần mới (24/10 – 30/10), tuổi Thìn tiền bạc dồn về như nước, vàng chất đầy két, giàu có lên đời, của cải dư dả, tha hồ ăn tiêu. (Ảnh minh họa: Internet)

Tuổi Mùi

Tam hợp trợ giúp tuổi Mùi rất nhiều cho việc ký kết, hợp tác làm ăn. Quý nhân có thể là người ngay bên cạnh hỗ trợ bản mệnh không nhỏ để vận trình ngày càng nhiều điều thuận lợi và suôn sẻ hơn. Hợp tác làm ăn có lợi, tài lộc thu về nhiều không kể xiết.

Top 3 con giáp may mắn nhất tuần mới (24/10 – 30/10), tiền bạc dồn về như nước, vàng chất đầy két, giàu có lên đời, của cải dư dả, tha hồ ăn tiêu - Ảnh 2

May mắn cũng sẽ mỉm cười với tuổi Mùi trong những vấn đề liên quan đến các mối quan hệ cá nhân, đặc biệt là tình yêu đôi lứa. Hai bên tìm được tiếng nói chung và không còn giận dỗi với nhau nữa. Khúc mắc lúc trước chỉ càng khiến hai người thêm hiểu và trân trọng nhau hơn.

Vận trình tình cảm viên mãn. Tình cảm gia đình được bồi dưỡng bằng tình yêu, sự quan tâm sẻ chia của những người trong cuộc. Người độc thân không tốn nhiều thời gian để tìm được người phù hợp trao gửi tình cảm.

Tuổi Tỵ

Tử vi dự báo tuần mới (24/10 – 30/10), tuổi Tỵ tài lộc phát tài, tiền bạc cũng rủng rỉnh nên bạn có thể có nhiều cơ hội để làm việc lớn, ví dụ như đầu tư làm ăn chẳng hạn. Hãy mạnh mẽ, dũng cảm, bạn chắc chắn sẽ nhận được thêm bội phần.

Top 3 con giáp may mắn nhất tuần mới (24/10 – 30/10), tiền bạc dồn về như nước, vàng chất đầy két, giàu có lên đời, của cải dư dả, tha hồ ăn tiêu - Ảnh 3

Chuyện tình cảm cũng có nhiều dấu hiệu đáng mừng khi người ấy đã tỏ tình với bạn. Tuần mới (24/10 – 30/10), tuổi Tỵ cần cân nhắc xem bạn và người ấy đã thực sự thấu hiểu nhau chưa, có thể đi xa hơn nữa không. Người ấy thực sự tốt thì hãy trân trọng và yêu thương nhé bởi tìm được một tình yêu chân chính là điều vô cùng khó khăn.

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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