Top 3 con giáp may mắn ngút ngàn, vận may bùng nổ, đại cát đại lợi, tiền rơi trúng đầu vào tuần mới (24/10 – 30/10)

Tâm linh - Tử vi 23/10/2022 19:19

Tử vi dự báo tuần mới (24/10 – 30/10), 3 con giáp này được Thần Tài ghé thăm, tài lộc suôn sẻ, cuộc sống ngày càng thăng hoa rực rỡ.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn là người giỏi giang, có tầm nhìn. Họ bình tĩnh khi đối mặt với thử thách. Con giáp này cũng là người ham học hỏi, giàu chí tiến thủ. Họ luôn giữ tinh thần cầu thị, học tập suốt đời. Trong cuộc sống, khi đối mặt với những biến cố, thử thách, người tuổi Thìn luôn giữ được sự bình tĩnh, kiềm chế.

Top 3 con giáp may mắn ngút ngàn, vận may bùng nổ, đại cát đại lợi, tiền rơi trúng đầu vào tuần mới (24/10 – 30/10) - Ảnh 1
Tử vi dự báo tuần mới (24/10 – 30/10), tuổi Thìn may mắn ngút ngàn, vận may bùng nổ, đại cát đại lợi, tiền rơi trúng đầu. (Ảnh minh họa: Internet)

Tử vi dự báo tuần mới (24/10 – 30/10), người tuổi Thìn được Thần Tài ghé thăm, tài lộc suôn sẻ. Những dự định của con giáp này trước kia bị trì hoãn thì trong tháng này, họ có thể bắt tay vào thực hiện. Ngoài ra, họ cũng có thêm cơ hội học tập nâng cao kỹ năng, tạo nền tảng vững chắc cho bản thân. Trong khi đó, những người làm kinh doanh thì hàng hóa bán chạy, giảm bớt áp lực. Con giáp tuổi này có kỹ năng tổ chức, lập kế hoạch nên tránh được sai sót. Công việc làm ăn của họ diễn ra trơn tru, suôn sẻ, mang lại nguồn lợi dồi dào.

Tuổi Tuất

Tử vi dự báo tuần mới (24/10 – 30/10), cuộc sống của người tuổi Tuất này sẽ có những bước chuyển biến tích cực. Công việc bất ngờ gặp được nhiều điều suôn sẻ, cơ hội làm giàu hiện ngay trước mắt, việc cần làm là nắm bắt kịp thời đúng lúc.

Tài chính được cải thiện khiến tinh thần tuổi Tuất thoải mái và phấn chấn hơn, những thay đổi nhỏ trong cuộc sống sẽ giúp ngày tháng tới viên mãn và tốt đẹp. Vận trình đang lên, con giáp đừng bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào.

Top 3 con giáp may mắn ngút ngàn, vận may bùng nổ, đại cát đại lợi, tiền rơi trúng đầu vào tuần mới (24/10 – 30/10) - Ảnh 2
Tử vi dự báo tuần mới (24/10 – 30/10), tuổi Tuất được quý nhân phù hộ, tài lộc suôn sẻ, cuộc sống ngày càng thăng hoa rực rỡ. (Ảnh minh họa: Internet)

Tuổi Thân

Người tuổi Thân vốn nhẹ nhàng, thành thật, không nhiều tham vọng. Họ cũng rất siêng năng, không quá để tâm những chuyện của người khác. Trong thời gian qua, tài vận của con giáp này không mấy thuận lợi.

Top 3 con giáp may mắn ngút ngàn, vận may bùng nổ, đại cát đại lợi, tiền rơi trúng đầu vào tuần mới (24/10 – 30/10) - Ảnh 3

Tử vi dự báo tuần mới (24/10 – 30/10), người tuổi Thân gặp nhiều trở ngại vào đầu năm, nhưng sẽ dần suôn sẻ trong thời gian cuối năm. Sự nghiệp của tuổi Thân sẽ có bước tiến mới. Từ đây, nếu họ tận dụng tốt, may mắn đúng lúc thì chuyện làm giàu không hề khó.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Trong vòng 15 ngày tới (24/10 – 7/11), 3 con giáp may mắn trúng số độc đắc, tiền vàng dư dả, sự nghiệp thăng hoa, giàu nhanh như vũ bão

Trong vòng 15 ngày tới (24/10 – 7/11), 3 con giáp may mắn trúng số độc đắc, tiền vàng dư dả, sự nghiệp thăng hoa, giàu nhanh như vũ bão

Tử vi dự báo trong vòng 15 ngày tới (24/10 – 7/11), 3 con giáp này nhận tin vui về tiền bạc, làm ăn phát đạt, sống trong sung sướng, giàu sang.

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