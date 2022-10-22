Cuối tháng 10 dương lịch 2022: 3 con giáp ngồi ở nhà vẫn có vận son hơn người, gặt hái thành công trong tầm với, dễ trúng số đổi đời, ôm khối tài sản khủng

Tâm linh - Tử vi 22/10/2022 23:23

May mắn giúp 3 con giáp dễ gặt hái thành công, vượt qua mọi khó khăn, thu về nhiều thành tựu khiến ai cũng ghen tỵ. Xem ngay có bạn trong đó không?

Tuổi Sửu

Tin vui sẽ đến với người tuổi Sửu vào cuối tuần này khi công danh sự nghiệp của bạn phất lên như diều gặp gió. Điềm báo tử vi cho thấy, con giáp này có thể được cấp trên cân nhắc lên vị trí mới, vận trình thăng tiến đầy bất ngờ. Công sức nỗ lực bấy lâu cuối cùng cũng được hồi đáp khiến bạn vui mừng ra mặt.

Cuối tháng 10 dương lịch 2022: 3 con giáp ngồi ở nhà vẫn có vận son hơn người, gặt hái thành công trong tầm với, dễ trúng số đổi đời, ôm khối tài sản khủng - Ảnh 1
Tử vi dự báo cuối tháng 10 dương lịch 2022, tuổi Sửu ngồi ở nhà vẫn có vận son hơn người, gặt hái thành công trong tầm với, dễ trúng số đổi đời. (Ảnh minh họa: Internet)

Tử vi dự báo cuối tháng 10 dương lịch 2022, may mắn đừng về phía Sửu giúp bạn gặt hái được kha khá thành tựu vẻ vang. Bạn nên tận dụng tối đa lợi thế hiện tại để giành lấy phần thắng về phía mình. Tuy nhiên càng ngồi ở vị trí cao càng dễ đón nhận những sự công kích từ kẻ tiểu nhân, việc bạn cần làm là không ngừng trau dồi kiến thức, bồi dưỡng năng lực cho bản thân để ngày càng tiến xa hơn, không để bất cứ điều gì cản đường.

Tuổi Tuất

Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Tuất đa phần là những người sống ngay thẳng, trọng tình cảm nhưng cũng khá lý trí và cẩn trọng. Họ có khả năng phân tích rất tốt, và thường rất chăm chỉ. Tử vi dự báo cuối tháng 10 dương lịch 2022, tuổi Tuất sẽ gặp may mắn, họ sẽ có nhiều cơ hội tốt trong cả công việc lẫn cuộc sống riêng tư. Đặc biệt, đây là lúc tuổi Tuất gặp thời đổi vận, nếu biết nắm bắt tốt có thể trở nên vô cùng giàu có.

Cuối tháng 10 dương lịch 2022: 3 con giáp ngồi ở nhà vẫn có vận son hơn người, gặt hái thành công trong tầm với, dễ trúng số đổi đời, ôm khối tài sản khủng - Ảnh 2

Với những người đang có ý định thay đổi công việc hay bắt đầu sự nghiệp kinh doanh mới thì rất nên hiện thực hóa ý tưởng, vì khả năng thành công rực rỡ là rất lớn. Với sự nỗ lực và chăm chỉ hết mình, tuổi Tuất có thể tự tạo ra cho mình những bước ngoặt đáng nhớ vào dịp cuối năm trong chuyện tài vận.

Tuổi Sửu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Sửu thật thà, chân thành, có sao nói vậy. Họ thích một cuộc sống đơn giản và không thích xa hoa, lãng phí. Đôi khi, do quá chần chừ, tính toán, người tuổi này bỏ lỡ cơ hội tiến thân.

Cuối tháng 10 dương lịch 2022: 3 con giáp ngồi ở nhà vẫn có vận son hơn người, gặt hái thành công trong tầm với, dễ trúng số đổi đời, ôm khối tài sản khủng - Ảnh 3

Con giáp tuổi Sửu quá thật thà nên đôi khi làm mất lòng người khác. Những người này cần cẩn trọng hơn trong khi giao tiếp. Thời gian gần đây, người tuổi Sửu gặp nhiều khó khăn trong công việc, thu nhập bị ảnh hưởng. Không những thế, họ cũng gặp những chuyện không vui làm hao tài, tốn của.

Tử vi dự báo cuối tháng 10 dương lịch 2022, người tuổi này sẽ bắt đầu một công việc mới. Nếu làm kinh doanh, người tuổi Tuất chốt được nhiều đơn hàng, nguồn thu tăng lên nhiều. Người làm công ăn lương cũng sẽ được cấp trên trọng dụng, được bổ nhiệm làm việc ở một vị trí mới.

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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Tử vi cho biết, tháng 11 dương lịch năm 2022, 3 con giáp sẽ gặp được nhiều may mắn, giúp phương diện tài chính được cải thiện rõ rệt, cuộc sống viên mãn không ngờ.

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