Tử vi dự báo trong 3 ngày đầu tuần mới (24/10 - 26/10), trưa nay là thời điểm cát tinh hoạt động mạnh mẽ, vì thế người tuổi Mão nên tranh thủ tạo dựng mối thân tình với đồng nghiệp, đối tác, khách hàng. Điều này góp phần trợ giúp vững chắc cho sự nghiệp, bạn thăng tiến nhanh như diều gặp gió. Hơn nữa, đối phương còn giúp bạn chiếm được cảm tình của mọi người tại nơi làm việc, nâng cao kỹ năng lãnh đạo và phát triển tốt hơn trong sự nghiệp.

Tất nhiên, khó khăn đôi khi vẫn sẽ xuất hiện trong công việc, nhưng nhờ nhận được sự hỗ trợ của quý nhân, bạn có thể vượt qua một cách dễ dàng.

Những cơ hội học tập và kiếm tiền cũng đến với bạn khá dồn dập. Để đạt được mục tiêu đã đề ra, bạn nên làm việc chăm chỉ, tập trung và luôn quan sát để nhận biết đâu là thời cơ mình nên nhanh chóng nắm bắt. Làm được như vậy, cuộc sống của bạn sẽ nhanh chóng khởi sắc.

Tuổi Mùi

Tử vi dự báo trong 3 ngày đầu tuần mới (24/10 - 26/10), đã được dự đoán là một tháng khó khăn khi những người tuổi Mùi có thể sẽ gặp trục trặc trong công việc nên thời gian trước đây, những người tuổi Mùi sẽ cảm thấy vận mệnh luôn trắc trở bởi bất kể bạn làm gì, cố gắng ra sao, mọi chuyện đều không thuận. Đó cũng có thể một phần là do người tuổi Mùi vốn mang bản tính hiền lành, sống tình cảm và hay nghĩ đến người khác. Bởi vậy nên bạn cảm giác chán nản, mong muốn vận may “mỉm cười” với mình.

Tuy nhiên, bạn không nên lo lắng quá bởi trong hai tuần tới, tài vận của bạn sẽ có nhiều thay đổi theo hướng tích cực. Cho dù bạn mới chỉ đang “nhen nhóm” lập kế hoạch hoặc đang trong quá trình “chốt” hợp đồng. Mọi thứ đều sẽ thuận lợi và suôn sẻ. Chưa kể, bạn sẽ còn gặp nhiều cơ hội mới trong công việc.

Tuổi Dần

Tử vi dự báo trong 3 ngày đầu tuần mới (24/10 - 26/10), vận trình tài chính của tuổi Dần được cải thiện đáng kể. Nếu con giáp này cho rằng số tiền mình may mắn có được thì nghĩa là bản mệnh đang không đánh giá đúng năng lực của mình. Hãy tin vào những gì mình có thể làm được.

Trong 3 ngày đầu tuần mới (24/10 - 26/10), ngũ hành tương sinh mang tới cơ hội cải thiện mối quan hệ tình cảm hiện tại. Có thể là nhờ một gợi ý của ai đó mà con giáp này nghĩ ra cách để hàn gắn với chồng, vợ của mình. Hôm nay cũng là thời điểm lý tưởng để người độc thân hẹn hò. Chuyện tình cảm không phải cứ muốn là được, vì thế dù có cơ hội song bản mệnh cũng hãy cứ bình tĩnh, chớ vội vàng. Duyên đã đến ắt sẽ đến, còn không có chạy theo cũng chẳng đuổi kịp.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.