Tử vi dự báo 3 ngày đầu tuần mới (24, 25, 26/10), 3 con giáp trúng số độc đắc, cực kỳ giàu có, sự nghiệp lẫy lừng, phúc lộc nhân đôi, tiền bạc rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 23/10/2022 21:51

Tử vi dự báo 3 ngày đầu tuần mới (24, 25, 26/10), 3 con giáp này bất ngờ nhận lộc liền tay, làm gì cũng hanh thông thuận lợi.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão luôn tràn đầy nhiệt huyết, nhiệt tình, có trách nhiệm nhưng cũng khá nóng nảy. Vì vậy mà trong một số tình huống, người tuổi Mão xử lý không khôn khéo, làm mất lòng người khác. Tuy nhiên, người tuổi Mão có tài lãnh đạo, luôn nhiệt tình giúp đỡ những người xung quanh và ra sức bảo vệ gia đình mình.

Tử vi dự báo 3 ngày đầu tuần mới (24, 25, 26/10), 3 con giáp trúng số độc đắc, cực kỳ giàu có, sự nghiệp lẫy lừng, phúc lộc nhân đôi, tiền bạc rủng rỉnh - Ảnh 1
Tử vi dự báo 3 ngày đầu tuần mới (24, 25, 26/10), tuổi Mão trúng số độc đắc, cực kỳ giàu có, sự nghiệp lẫy lừng, phúc lộc nhân đôi, tiền bạc rủng rỉnh. (Ảnh minh họa: Internet)

Tử vi dự báo 3 ngày đầu tuần mới (24, 25, 26/10) cho thấy người tuổi Mão được sao tốt chiếu mệnh, có nhiều cơ hội được trao đến tay. Với sự nỗ lực hết mình, người tuổi Mão sẽ được đền đáp xứng đáng, tiền về như thác đổ, đếm không xuể. Thêm vào đó, người tuổi Mão mạnh mẽ, quyết đoán nên sẽ đạt được những thành công nối tiếp nhau. Thu nhập tăng cao, con giáp này có cơ hội mua nhà, tậu xe vào dịp cuối năm.

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mùi khá trầm tính, nói ít, làm nhiều. Người tuổi này sống chân thành, được nhiều người yêu mến. Họ sẵn sàng giúp đỡ người khác mà không màng báo đáp, cũng không câu nệ thiệt hơn. Thời gian gần đây, người tuổi Mùi bị hung tinh chiếu mệnh, tài vận không mấy tốt đẹp.

Tử vi dự báo 3 ngày đầu tuần mới (24, 25, 26/10), 3 con giáp trúng số độc đắc, cực kỳ giàu có, sự nghiệp lẫy lừng, phúc lộc nhân đôi, tiền bạc rủng rỉnh - Ảnh 2

Tử vi dự báo 3 ngày đầu tuần mới (24, 25, 26/10), con giáp tuổi Mùi nhận tài lộc từ quý nhân, cuộc sống mới dần khởi sắc. Con giáp tuổi này nhận được nhiều cơ hội kiếm tiền. Nếu tập trung vào lĩnh vực mà mình giỏi, phát huy tài năng thì họ sẽ đạt được thành tích xuất sắc.

Trong thời gian tới, con giáp tuổi Mùi cần kiên trì, năng nổ nhiều hơn trong công việc. Khó khăn chỉ là tạm thời. Cố gắng hết sức mình, con giáp này sẽ đạt được thành quả xứng đáng.

Tuổi Tỵ

Thông minh, tài giỏi chính là bản tính vốn có của tuổi Tỵ, dù không quá xuất sắc nhưng Tỵ luôn biết cách dùng kinh nghiệm và sự học hỏi của mình để đạt được thành công riêng. Chính vì tính cách cần mẫn siêng năng và không ngừng học hỏi cải thiện, tuổi Tỵ càng khiến mình thành công và trở nên giàu có.

Tử vi dự báo 3 ngày đầu tuần mới (24, 25, 26/10), 3 con giáp trúng số độc đắc, cực kỳ giàu có, sự nghiệp lẫy lừng, phúc lộc nhân đôi, tiền bạc rủng rỉnh - Ảnh 3

Tử vi dự báo 3 ngày đầu tuần mới (24, 25, 26/10), thời vận thời vận tuổi Tỵ sẽ đến. Cuộc đời của Tỵ như lật sang một trang sách mới. Gặp nhiều may mắn, có cơ hội thăng tiến, vận may bùng nổ không ngừng đầy hứa hẹn đối với con giáp này. Có thể nói đường lên đỉnh cao của tuổi Tỵ phất như diều gặp gió. Hãy nắm bắt cơ hội và phát huy khả năng của mình thì trong thời gian này, tiền sẽ về túi của bạn nhiều không kể siết.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo

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