Tý bị tiểu nhân hãm hại, làm gì, mưu tính gì cũng không thành công. Thậm chí vận trình còn có dấu hiệu đi xuống, tiền bạc, công danh gặp nhiều bấp bênh. Nói chung vận trình không mấy suôn sẻ nên bạn hãy yên phận, đừng đầu tư hay kinh doanh bất cứ thứ gì.

Bạn có cơ hội gặp lại bạn bè cũ nên tâm trạng khá tốt. Thậm chí còn có quý nhân mang đến cho bạn những cơ hội làm ăn tốt, có thể làm giàu trong tương lai. Đây là tin tốt, cuộc sống và công việc của bạn vô cùng hanh thông, thuận lợi, tiền tài cứ đổ về như nước trong thời gian sắp tới.

Tuổi Dần

Nếu có ai đề nghị hoặc bàn về công việc làm ăn hay hợp tác, bạn hãy nắm bắt thời cơ. Bởi đây là cơ hội tốt giúp bạn kiếm nguồn thu nhập lớn cho mình. Tuy nhiên ngày hôm nay, Dần tránh cho vay mượn. Dù có nhiều tiền đến mấy cũng đừng dại cho người thân vay. Nếu không sẽ đánh mất nhiều mối quan hệ của mình.

Tuổi Mão

Mão có nhiều chuyện không vui trong hôm nay - Ảnh minh họa: Internet

Mão đón nhận nhiều tin không hay về công việc. Chuyện này không chỉ ảnh hưởng đến tinh thần mà còn khiến bạn không muốn làm gì trong ngày hôm nay. Thậm chí còn mất ăn mất ngủ, buồn phiền không dứt. Nói chung ngày thứ Ba của Mão vô cùng tồi tệ. Bạn nên an phận, đừng hùn hạp làm ăn với bất cứ ai.

Tuổi Thìn

Thìn nhận được nhiều nguồn tài lộc đổ về cùng lúc. Bạn nên mở rộng cửa để nghênh đón quý nhân đến nhà. Đây là cơ hội tốt để bạn chứng minh được tài năng của mình. Người này sẽ mang đến cho bạn nhiều cơ hội đổi đời. Thậm chí còn có cuộc sống giàu sang từ nay cho đến cuối đời.

Tuổi Tỵ

Tỵ có nhiều cơ hội trong việc làm giàu - Ảnh minh họa: Internet

Tỵ thường nói ít làm nhiều, hành tung khá bí ẩn. Cũng vì vậy mà bạn luôn đơn thân độc mã chiến đấu, tự tìm cho mình cơ hội trong công việc. Tuy nhiên bạn là một người tài giỏi, nói được làm được. Vận trình của bạn trong hôm nay cứ tăng lên không ngờ, tiền trong ngân hàng vượt mức đáng báo động.

Tuổi Ngọ

Tâm trạng của bạn hôm nay không mấy tốt vì xảy ra nhiều chuyện không vui trong gia đạo. Anh chị em vì tiền mà cự cãi với nhau. Vợ chồng không tin tưởng nhau nên thường xuyên xảy ra chuyện không vui. Nói chung hôm nay nếu bạn không giữ được bình tĩnh sẽ xảy ra nhiều chuyện đáng tiếc.

Tuổi Mùi

Mùi được mọi người yêu mến bởi tài ăn nói khéo léo. Cũng vì vậy mà bạn có nhiều cơ hội trong công việc hơn người khác. Cấp trên, đồng nghiệp, ai cũng trọng dụng và yêu mến bạn như người trong nhà. Ngày thứ Ba của Mùi nhận được nhiều tin vui về công việc và tiền bạc.

Tuổi Thân

Thân gặp khá nhiều rắc rối trong công việc - Ảnh minh họa: Internet

Mọi sự của bạn trong ngày hôm nay đều gặp phải nhiều trắc trở. Không chỉ về đường công việc mà tình duyên không như ý muốn. Người đang yêu, không có nhiều thời gian bên nhau nên thường cự cãi. Vợ chồng xung đột, gia đạo buồn phiền. Người độc thân vẫn mãi độc thân, không có cơ hội gặp gỡ người khác phái vì công việc quá bận rộn.

Tuổi Dậu

Dậu cẩn thận trong lời ăn tiếng nói vì bạn sẽ dễ bị bắt bẽ, tiểu nhân đặt điều nói xấu sau lưng. Vì vậy Dậu nên thận trọng, đừng tự rước họa vào thân, đừng nói chuyện, đừng xen vào những việc làm của người khác. Tốt nhất là chuyện ai người nấy làm, đừng cho bất cứ ai lời khuyên hay giúp đỡ.

Tuổi Tuất

Tuất có một ngày bình yên - Ảnh minh họa: Internet

Tuất có một ngày bình yên, không có quá nhiều áp lực công việc. Thời gian này bạn nên dành thời gian nghỉ ngơi, thoải mái để chuẩn bị cho những thử thách đầy cam go trước mắt. Thời gian sắp tới, bạn sẽ khá bận rộn với những dự án riêng của mình.

Tuổi Hợi

Hợi nhận được nhiều tin vui trong ngày hôm nay. Người độc thân có cơ hội gặp gỡ người khác phái, vì vậy mà thoát ế trong gang tấc. Người có gia đình, vợ chồng thuận hòa, không xảy ra bất cứ cuộc cãi nhau hay mâu thuẫn gì.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm