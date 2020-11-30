Tử vi thứ Ba ngày 1/12/2020 của 12 con giáp: ­Tý, Dần phú quý giàu sang, Thìn hao tài tốn của, Mùi, Dậu tiền tỷ bủa vây

Thông minh, nhanh nhẹn và có chí tiến thủ nên Tý dù làm thuê hay làm chủ cũng có của ăn của để, sự nghiệp thăng tiến. Bước vào thứ Ba, ngày 1/12/2020 con giáp may mắn này sẽ làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật, tiền ùa vào két.

Chỉ cần xem tử vi thứ Ba ngày 1/12/2020 của 12 con giáp bản mệnh sẽ đoán biết chi tiết chính xác về vận trình công việc, sức khỏe , tình duyên, sự may mắn hay xui xẻo để biết cách xoay chuyển càn khôn.

Thăng tiến vùn vụt, được cấp trên cất nhắc, quý nhân nâng đỡ nên trong hôm nay Dần sẽ liên tục đón hỷ sự vào nhà. Tình tiền viên mãn, phú quý sang giàu, muốn khổ cũng không được chính là phúc phần trời cho Dần.

Ham học hỏi, kiên trì và chịu thương chịu khó nên Sửu sớm khẳng định được vị thế chốn công sở. Nếu đang ấp ủ dự án mới thì đây chính là thời cơ nghìn năm có một để Sửu hốt hết của nả trong thiên hạ vào nhà.

Tiền của đội nón ra đi, ôm món nợ cực lớn vào người chính là kiếp bạn Mão phải trải qua - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Ba ngày 1/12/2020 của Mão

Hiền lành, chịu thương chịu khó nhưng vì quá dễ dàng tin tưởng vào người khác nên trong hôm nay Mão sẽ phải trả giá cho sự ngây thơ của mình. Tiền của đội nón ra đi, ôm món nợ cực lớn vào người, cả tháng 12 trầy trật trong khổ cực chính là kiếp bạn Mão phải trải qua.

Tử vi thứ Ba ngày 1/12/2020 của Thìn

Bị sao Thương Quan giáng họa nên Thìn sẽ có tử vi thứ Ba khó khăn đủ đường. Công việc trì trệ, tài chính tuột dốc không phanh nên càng về cuối ngày Thân càng hao tài tốn của, liên tục gặp những điều không như ý.

Tử vi thứ Ba ngày 1/12/2020 của Tỵ

Nổi tiếng là con giáp thông minh, cá tính và có gan làm giàu nên Tỵ dù sinh ra trong nghèo khó cũng sẽ có của ăn của để trước ngưỡng 30. Ngày đầu tiên của tháng 12, nhờ có bề trên nâng đỡ con giáp may mắn này sẽ đạp trúng hũ vàng, tiền nhiều vô kể.

Nếu không biết kiểm soát cảm xúc, bình tĩnh khi xảy ra mâu thuẫn Ngọ sẽ phải trả giá đắt cho sai lầm của mình - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Ba ngày 1/12/2020 của Ngọ

Tình duyên trắc trở, khốn khó đủ đường nên người tuổi Ngọ phải gánh chịu khá nhiều xui xẻo trong tử vi ngày mới. Nếu không biết kiểm soát cảm xúc, bình tĩnh khi xảy ra mâu thuẫn Ngọ sẽ phải trả giá đắt cho sai lầm của mình.

Tử vi thứ Ba ngày 1/12/2020 của Mùi

Dĩ hòa vi quý, biết đối nhân xử thế nên Mùi được bề trên chiếu cố, sự nghiệp nhờ thế phất lên như diều gặp gió. Trong hôm nay, thứ Ba ngày 1/12/2020 Mùi sẽ ôm hết của nả trong thiên hạ vào nhà, muốn khổ cũng không được.

Tử vi thứ Ba ngày 1/12/2020 của Thân

Vì nóng nảy, bất cẩn nên Thân vô tình phạm phải sai lầm nghiêm trọng trong công việc. Đặc biệt, nếu đang có ý định đầu tư kinh doanh Thân cần chờ đợi đến ngày hôm sau hẵng đưa ra quyết định sau cùng kẻo trúng cú lừa của tiểu nhân.

Càng về cuối ngày con giáp may mắn này càng có nhiều cơ hội phát tài phát lộc, tiêu pha xả láng cũng không lo cạn túi - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Ba ngày 1/12/2020 của Dậu

Tình duyên đỏ chót như son nên nếu đang độc thân Dậu sẽ tìm được chân ái của đời mình, hạnh phúc không ai bì kịp. Càng về cuối ngày con giáp may mắn này càng có nhiều cơ hội phát tài phát lộc, tiêu pha xả láng cũng không lo cạn túi.

Tử vi thứ Ba ngày 1/12/2020 của Tuất

Sao Thương Quan cảnh báo, Tuất sẽ gặp khá nhiều điều không thuận lợi trong công việc hôm nay. Thế nên, Tuất cần phải cân nhắc cẩn trọng trong mọi điều để không phạm phải sai lầm khiến bản thân phải lao tâm khổ tứ.

Tử vi thứ Ba ngày 1/12/2020 của Hợi

Khôn ngoan, sống tử tế và biết cách dung hòa các mối quan hệ nên Hợi dù là đàn ông hay phụ nữ đều sớm gặt hái những thành quả đáng ngưỡng mộ trong sự nghiệp. Tình tiền viên mãn, hỷ sự như mơ, cứ thế mà giàu sụ nên không chỉ hôm nay mà cả tháng 12/2020 Hợi sẽ ngập trong phú quý.

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