Tử vi thứ Ba ngày 1/12/2020 của 12 con giáp: ­Tý, Dần phú quý giàu sang, Thìn hao tài tốn của, Mùi, Dậu tiền tỷ bủa vây

Tâm linh - Tử vi 30/11/2020 04:22

Dưới đây là thông tin chi tiết về tử vi thứ Ba ngày 1/12/2020 của 12 con giáp, đoán trước vận mệnh chính xác đến từng chi tiết.

Chỉ cần xem tử vi thứ Ba ngày 1/12/2020 của 12 con giáp bản mệnh sẽ đoán biết chi tiết chính xác về vận trình công việc, sức khỏe, tình duyên, sự may mắn hay xui xẻo để biết cách xoay chuyển càn khôn.

tu vi thu Ba ngay 1122020 cua 12 con giap 1
Bước vào thứ Ba, ngày 1/12/2020 con giáp may mắn này sẽ làm một hưởng mười - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Ba ngày 1/12/2020 của Tý

Thông minh, nhanh nhẹn và có chí tiến thủ nên Tý dù làm thuê hay làm chủ cũng có của ăn của để, sự nghiệp thăng tiến. Bước vào thứ Ba, ngày 1/12/2020 con giáp may mắn này sẽ làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật, tiền ùa vào két.

Tử vi thứ Ba ngày 1/12/2020 của Sửu

Ham học hỏi, kiên trì và chịu thương chịu khó nên Sửu sớm khẳng định được vị thế chốn công sở. Nếu đang ấp ủ dự án mới thì đây chính là thời cơ nghìn năm có một để Sửu hốt hết của nả trong thiên hạ vào nhà.

Tử vi thứ Ba ngày 1/12/2020 của Dần

Thăng tiến vùn vụt, được cấp trên cất nhắc, quý nhân nâng đỡ nên trong hôm nay Dần sẽ liên tục đón hỷ sự vào nhà. Tình tiền viên mãn, phú quý sang giàu, muốn khổ cũng không được chính là phúc phần trời cho Dần. 

tu vi thu Ba ngay 1122020 cua 12 con giap 2
Tiền của đội nón ra đi, ôm món nợ cực lớn vào người chính là kiếp bạn Mão phải trải qua - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Ba ngày 1/12/2020 của Mão

Hiền lành, chịu thương chịu khó nhưng vì quá dễ dàng tin tưởng vào người khác nên trong hôm nay Mão sẽ phải trả giá cho sự ngây thơ của mình. Tiền của đội nón ra đi, ôm món nợ cực lớn vào người, cả tháng 12 trầy trật trong khổ cực chính là kiếp bạn Mão phải trải qua.

Tử vi thứ Ba ngày 1/12/2020 của Thìn

Bị sao Thương Quan giáng họa nên Thìn sẽ có tử vi thứ Ba khó khăn đủ đường. Công việc trì trệ, tài chính tuột dốc không phanh nên càng về cuối ngày Thân càng hao tài tốn của, liên tục gặp những điều không như ý.

Tử vi thứ Ba ngày 1/12/2020 của Tỵ

Nổi tiếng là con giáp thông minh, cá tính và có gan làm giàu nên Tỵ dù sinh ra trong nghèo khó cũng sẽ có của ăn của để trước ngưỡng 30. Ngày đầu tiên của tháng 12, nhờ có bề trên nâng đỡ con giáp may mắn này sẽ đạp trúng hũ vàng, tiền nhiều vô kể. 

tu vi thu Ba ngay 1122020 cua 12 con giap 3
Nếu không biết kiểm soát cảm xúc, bình tĩnh khi xảy ra mâu thuẫn Ngọ sẽ phải trả giá đắt cho sai lầm của mình - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Ba ngày 1/12/2020 của Ngọ

Tình duyên trắc trở, khốn khó đủ đường nên người tuổi Ngọ phải gánh chịu khá nhiều xui xẻo trong tử vi ngày mới. Nếu không biết kiểm soát cảm xúc, bình tĩnh khi xảy ra mâu thuẫn Ngọ sẽ phải trả giá đắt cho sai lầm của mình.

Tử vi thứ Ba ngày 1/12/2020 của Mùi

Dĩ hòa vi quý, biết đối nhân xử thế nên Mùi được bề trên chiếu cố, sự nghiệp nhờ thế phất lên như diều gặp gió. Trong hôm nay, thứ Ba ngày 1/12/2020 Mùi sẽ ôm hết của nả trong thiên hạ vào nhà, muốn khổ cũng không được.

Tử vi thứ Ba ngày 1/12/2020 của Thân

Vì nóng nảy, bất cẩn nên Thân vô tình phạm phải sai lầm nghiêm trọng trong công việc. Đặc biệt, nếu đang có ý định đầu tư kinh doanh Thân cần chờ đợi đến ngày hôm sau hẵng đưa ra quyết định sau cùng kẻo trúng cú lừa của tiểu nhân. 

tu vi thu Ba ngay 1122020 cua 12 con giap 4
Càng về cuối ngày con giáp may mắn này càng có nhiều cơ hội phát tài phát lộc, tiêu pha xả láng cũng không lo cạn túi - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Ba ngày 1/12/2020 của Dậu

Tình duyên đỏ chót như son nên nếu đang độc thân Dậu sẽ tìm được chân ái của đời mình, hạnh phúc không ai bì kịp. Càng về cuối ngày con giáp may mắn này càng có nhiều cơ hội phát tài phát lộc, tiêu pha xả láng cũng không lo cạn túi.

Tử vi thứ Ba ngày 1/12/2020 của Tuất

Sao Thương Quan cảnh báo, Tuất sẽ gặp khá nhiều điều không thuận lợi trong công việc hôm nay. Thế nên, Tuất cần phải cân nhắc cẩn trọng trong mọi điều để không phạm phải sai lầm khiến bản thân phải lao tâm khổ tứ.

Tử vi thứ Ba ngày 1/12/2020 của Hợi

Khôn ngoan, sống tử tế và biết cách dung hòa các mối quan hệ nên Hợi dù là đàn ông hay phụ nữ đều sớm gặt hái những thành quả đáng ngưỡng mộ trong sự nghiệp. Tình tiền viên mãn, hỷ sự như mơ, cứ thế mà giàu sụ nên không chỉ hôm nay mà cả tháng 12/2020 Hợi sẽ ngập trong phú quý.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

Tử vi tuần mới 12 con giáp từ (30/11 – 6/12): Mùi tiền chui vào két, Sửu, Dần nằm trên đống vàng, Tý, Thân họa ập xuống đầu

Tử vi tuần mới 12 con giáp từ (30/11 – 6/12): Mùi tiền chui vào két, Sửu, Dần nằm trên đống vàng, Tý, Thân họa ập xuống đầu

Đừng dại tốn tiền đi xem bói, chỉ cần xem tử vi tuần mới 12 con giáp từ (30/11 – 6/12) bạn sẽ đoán biết vận trình tài lộc, tình duyên, công danh sự nghiệp cực chính xác.

Xem thêm
Từ khóa:   Canh Tý 2020 tử vi ngày mới 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 14 phút trước
Màn ứng xử khéo léo giúp cô con dâu giải tỏa mâu thuẫn tiền bạc với mẹ chồng

Màn ứng xử khéo léo giúp cô con dâu giải tỏa mâu thuẫn tiền bạc với mẹ chồng

Tâm sự 2 giờ 14 phút trước
Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Tâm sự gia đình 3 giờ 14 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Tâm sự gia đình 4 giờ 14 phút trước
Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Tâm sự gia đình 4 giờ 44 phút trước
Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 14 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 44 phút trước
Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 14 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 24 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 29 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cuối ngày hôm nay (11/10/2026), 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Cuối ngày hôm nay (11/10/2026), 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'