Tử vi thứ Ba 14/2/2023 của 12 con giáp: Dần - Mùi trúng quả phát tài, công việc suôn sẻ trăm bề, Mão - Thân hao hụt tiền của, vận trình đen đủi khó tránh

Vận trình tình cảm cũng sẽ trở nên thăng hoa, nở rộ. Mâu thuẫn và hiểu lầm trước đó dần được tháo gỡ nhờ sự chủ động của hai người. Bên cạnh đó, người độc thân tìm được người bạn đời cho mình qua những mối quan hệ xung quanh.

Tử vi ngày mới 12 con giáp cho thấy sự nghiệp của người tuổi Tý sẽ đón nhận vận may tài lộc bất ngờ. Điều này khiến cho bạn giảm bớt những nỗi lo về chuyện tiền nong vào thời điểm trước đó. Bạn nhận được những khoản thu mới dù không nhiều nhưng liên tục nên cũng đủ để đảm bảo các khoản thu chi hàng ngày.

Người tuổi Sửu sẽ nhận được một khoản thu nhập kha khá từ công việc chính thức. Người tuổi này có thể cân nhắc đầu tư sinh lời khi bước vào năm mới. Vì được Thực Thần chiếu mệnh nên tiền bạc liên tục “chảy” về túi của con giáp này, từ đó cải thiện nguồn thu nhập đáng kể và có cuộc sống đáng mơ ước.

Vận trình tình cảm của bản mệnh cũng sẽ hanh thông. Được Tam Hợp chiếu mệnh nên người tuổi này vẫn giữ được hòa khí gia đình ở mức tốt nhất. Đối với các mối quan hệ đang trong giai đoạn tìm hiểu, cả hai đang dự tính về ra mắt gia đình trong thời điểm này.

Tuổi Dần

Con đường công danh sự nghiệp của người tuổi Dần đang trên đà thăng tiến. Người tuổi này được Chính Quan nâng đỡ và Cát Tinh tương trợ nên có thể vượt qua nhiều thử thách và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đặc biệt là bản mệnh có thể gặt hái được rất nhiều thành công trong tuần này.

Vận trình tình cảm của con giáp này cũng sẽ trở nên vượng sắc. Các cặp đôi càng trở nên gắn bó, khăng khít và tình yêu thăng hoa khi cả hai đều xác định nghiêm túc, muốn ở bên nhau dài lâu. Người độc thân được giới thiệu cho đối tượng tìm hiểu khá phù hợp nên hãy mở lòng mình để đón nhận những điều mới mẻ trong cuộc sống.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão sẽ có khoảng thời gian làm việc không như mong đợi khi chịu sự tác động của Hung Tinh Thái Tuế. Có thể nói, công việc khó khăn lại mắc vài sai lầm khiến người tuổi này thực sự chán nản. Nhưng với tử vi, con giáp này cần mạo hiểm, liều lĩnh với những khoản đầu tư mới có thể cải thiện tình hình tài chính hiện tại và nâng cao nguồn tích lũy trong tương lai.

Vận trình tình cảm đòi hỏi bạn cần tỉnh táo và sáng suốt hơn. Có vẻ như, bạn khá bi luỵ vào người ấy, thậm chí cho dù bị lạnh nhạt hay lừa dối mà bạn vẫn yêu người đó. Tốt nhất là bạn cần chủ động chấm dứt bởi bạn xứng đáng có được hạnh phúc chân thành hơn.

Người tuổi Mão sẽ có khoảng thời gian làm việc không như mong đợi khi chịu sự tác động của Hung Tinh Thái Tuế - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Hung Tinh xuất hiện nên đòi hỏi người tuổi Thìn sẽ cần chi tiêu thận trọng, chớ “vung tiền quá trán”. Thế nhưng, trong những ngày cuối tuần, bạn sẽ có cơ hội kiếm tiền nhưng cần phải nhanh nhẹn mới có thể nắm bắt được điều đó.

Hơn nữa, chuyện tình cảm chưa có bước tiến mới. Người độc thân vẫn yêu thích cuộc sống tự do mình đang có và cũng chưa có ý định yêu ai. Dù người thân giục bạn đi lấy chồng nhưng bạn chưa thể sẵn sàng bước vào một mối quan hệ mới nên chẳng quan tâm người khác nói gì về mình.

Tuổi Tỵ

Tài lộc của người tuổi Tỵ sẽ thuận lợi hơn trước và đón nhiều tin vui. Dù con giáp này làm kinh doanh hay làm công ăn lương thì cũng đều có cơ hội trong việc kiếm tiền. Nhờ đó, nguồn thu nhập tăng đáng kể ở nhiều lĩnh vực khác nhau song cũng cần có kế hoạch chi tiêu, quản lý tài chính một cách hợp lý hơn.

Vận trình tình cảm của con giáp này cũng sẽ trên đà thăng hoa, nở rộ. Quý nhân giúp cho bạn và người ấy dễ dàng vượt qua những sóng gió trong cuộc sống. Qua đó, cả hai dường như trở nên gắn bó, hiểu nhau hơn trước.

Tuổi Ngọ

Con đường sự nghiệp của người tuổi Ngọ sẽ trở nên dễ dàng và hanh thông trong ngày thứ Ba này. Người tuổi này có thể tìm thấy được cơ hội chuyển mình tốt nhờ được Quý Nhân nâng đỡ. Song, bản mệnh cũng chớ đừng có ỷ lại quá nhiều vào người khác.

Vận trình tình cảm của bản mệnh cũng sẽ trở nên êm ấm, vui vẻ. Người độc thân có những nhiều trải nghiệm mới mẻ trong quá trình làm quen với những người khác giới. Qua đó, bạn có thể nhận được lời tỏ tình từ một ai đó, song cũng cần cân nhắc kỹ nếu muốn tiến xa hơn.

Tuổi Mùi

Vận trình tài lộc của người tuổi Mùi tăng tiến trong ngày14/2. Bạn nhận được các khoản thu từ công việc chính thức và công việc làm thêm bên ngoài nên tài chính khá dư dả. Con giáp này chỉ cần chờ đợi thêm thời gian nữa sẽ đón nhận thêm nhiều tin tức tốt đẹp.

Vận trình tình duyên của người tuổi này khá tốt. Những bạn độc thân nhận được sự quan tâm và yêu thương của nhiều người nên bạn không cần quá lo lắng. Con giáp này có thể dành nhiều thời gian để tìm hiểu kỹ đối phương trước khi đưa ra quyết định bước vào mối quan hệ chính thức.

Vận trình tài lộc của người tuổi Mùi tăng tiến trong ngày14/2 - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Mọi công việc của người tuổi Thân diễn ra có chút phức tạp. Người tuổi này không thể kiểm soát cảm xúc của mình nên dễ gây ảnh hưởng đến tâm trạng làm việc. Con giáp này hiện có xu hướng chi tiêu mất kiểm soát để tiêu xài cho sở thích cá nhân. Do đó, nếu không sớm lên kế hoạch quản lý tài chính thì bản mệnh sẽ có thể “không còn một xu dính túi” vào cuối tháng.

Chuyện tình cảm gặp những vấn đề khá căng thẳng. Bản mệnh có thể xảy ra những tranh cãi với gia đình hay bạn đời của mình khiến cho mối quan hệ trở nên gay gắt. Con giáp này cần có những điều chỉnh trong thái độ và lời nói cho phù hợp hơn.

Tuổi Dậu

Công việc của người tuổi Dậu sẽ diễn ra thuận lợi đủ đường. Các dự án của người tuổi này đều tiến hành “xuôi chèo mát mái” vì được Lục Hợp Quý Nhân trợ mệnh. Đồng thời, năng lực công việc được nâng cao nên bản mệnh nhận được đánh giá cao từ cấp trên. Song,con giáp này cần quan tâm hơn đến thói quen chi tiêu của bản thân, đừng dùng tiền phung phí khi nguồn thu nhập của bản thân chưa thật sự vững vàng.

Vận trình tình cảm duy trì ở mức ổn định. Đào hoa của những người đang yêu tiến triển tốt đẹp, có thể dự tính về chung một nhà trong thời gian sắp tới. Người độc thân tìm được một nửa yêu thương nhờ sự giới thiệu của người thân.

Tuổi Tuất

Công danh sự nghiệp của người tuổi Tuất sẽ diễn ra suôn sẻ, dễ dàng. Sự quyết đoán tốt chính là “vũ khí” lợi hại đem đến cho người tuổi này những cơ hội quý giá để “thăng quan tiến chức”. Ngoài ra, những hạng mục đầu tư gặp thuận lợi, hanh thông, từ đó mang về cho con giáp này làm kinh doanh, buôn bán một khoản doanh thu “khủng”.

Hơn nữa, vận trình tình duyên tiến triển. Bản và đối phương sau thời gian mập mờ cũng đi đến câu hồi kết nhưng đây là cái cái vui vẻ cho cả hai. Sau khi bỏ đi những sự e dè, hai bạn đã dám nói lên cảm xúc của mình và cả hai có cơ hội bên nhau chính thức.

Tuổi Hợi

Vận trình tài lộc của người tuổi Hợi sẽ có dấu hiệu tăng trưởng đáng kể. Với người làm ăn kinh doanh, đây là tuần phát tài phát lộc hoặc thích hợp để khai trương cửa hàng. Vì thế, con giáp này có thể chọn ngày lành tháng tốt để mọi việc được hanh thông. Riêng người làm công ăn lương luôn làm tốt công việc được giao nên nhận được phần lương thưởng cao đáng kể.

Chuyện tình cảm tiến triển tốt đẹp. May mắn là bạn có được người bạn đời hết lòng tin yêu và luôn ủng hộ bạn trong bất cứ việc gì. Sự san sẻ, đồng hành của người ấy chính là động lực giúp bạn không ngừng cố gắng trong cuộc sống. Trong khi đó, người độc thân vẫn hài lòng với cuộc sống tự do, tự lo hiện tại.

Vận trình tài lộc của người tuổi Hợi sẽ có dấu hiệu tăng trưởng đáng kể - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.