Tuần mới (13/2-19/2/2023), Thần Tài trao tặng tài lộc, 3 con giáp trúng số độc đắc, sự nghiệp thăng tiến vùn vụt, không cầu cũng có tiền bạc đầy túi

Tâm linh - Tử vi 12/02/2023 18:55

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp may mắn dưới đây trúng số độc đắc, sự nghiệp thăng tiến vùn vụt, không cầu cũng có tiền bạc đầy túi trong tuần mới.

Tuổi Dần

Vận trình tài lộc của người tuổi Dần sẽ được đà tăng tiến và hanh thông trong tuần tới. Được Cát Tinh nâng đỡ, con giáp này tránh được những điềm xui rủi liên quan đến chuyện tiền nong. Hơn thế, bạn còn nhận được tiền lộc hoặc quà cáp từ người quen, bạn bè và đồng nghiệp xung quanh, dù không nhiều nhưng rất ý nghĩa.

Hơn nữa, chuyện tình cảm của con giáp may mắn này cũng sẽ khá vượng. Mối quan hệ tình cảm giữa bạn và người ấy tiến triển tốt đẹp tạo động lực để cả hai cùng nhau cố gắng hơn nữa trong năm mới. Người độc thân cần chú ý ăn trong cách ăn nói để tìm được cho mình người bạn đời phù hợp. 

Tuần mới (13/2-19/2/2023), Thần Tài trao tặng tài lộc, 3 con giáp trúng số độc đắc, sự nghiệp thăng tiến vùn vụt, không cầu cũng có tiền bạc đầy túi - Ảnh 1
Vận trình tài lộc của người tuổi Dần sẽ được đà tăng tiến và hanh thông trong tuần tới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi là một người người thẳng thắn và tự tin nên thường không thể chấp nhận những sai lầm của mình. Nhưng bù lại, những kỹ năng mà bản mệnh có được từ việc trau dồi trong thời gian qua giúp bạn phân tích tình huống và đưa ra quyết định nhanh chóng và chính xác. Sau một năm làm việc vất vả, con giáp này có được nguồn thu nhập tốt, rủng rỉnh tiền tiêu và có được một cái Tết ấm no bên gia đình. 

Vận trình tài lộc nhận tín hiệu khả quan. Có vẻ như con giáp này tìm được những cơ hội hợp tác đầu tư trong năm mới khá hời. Thế nhưng, những người bắt đầu tìm hiểu về chứng khoán đừng quá tham lam nếu không muốn hối hận vì những quyết định của mình. 

Tuần mới (13/2-19/2/2023), Thần Tài trao tặng tài lộc, 3 con giáp trúng số độc đắc, sự nghiệp thăng tiến vùn vụt, không cầu cũng có tiền bạc đầy túi - Ảnh 2
. Có vẻ như con giáp này tìm được những cơ hội hợp tác đầu tư trong năm mới khá hời - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tài lộc của người tuổi Tuất sẽ khởi sắc rõ rệ trong tuần tới. Tài Thần “gõ cửa” mang đến nhiều tin vui về tiền bạc cho con giáp này. Theo đó, tổng kết cả nguồn thu và nguồn chi trong tuần này bạn nhận được con số dương trong tài khoản nên chẳng lo sợ túng thiếu, vay mượn vào cuối tháng. 

Vận trình tình cảm tiến triển tốt đẹp. Có vẻ như khi quen người ấy, bạn được học hỏi thêm nhiều điều mới, thú vị trong tuần này. Chính vì điều này, bạn và người ấy càng ngày có cảm giác gắn kết và yêu thương nhiều hơn. Người độc thân cơ hội tìm thấy được người mình thích trong một cuộc họp mặt đầu năm.

Tuần mới (13/2-19/2/2023), Thần Tài trao tặng tài lộc, 3 con giáp trúng số độc đắc, sự nghiệp thăng tiến vùn vụt, không cầu cũng có tiền bạc đầy túi - Ảnh 3
Tài lộc của người tuổi Tuất sẽ khởi sắc rõ rệ trong tuần tới - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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