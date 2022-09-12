Tử vi thứ Ba 13/9/2022 của 12 con giáp: Dần - Dậu tiền bạc lai láng, của cải ngập lối, Mão - Thân túi tiền rỗng tuếch, đại hạn khó ngóc đầu

Vận trình tài lộc không tệ. Nhờ đường công danh sáng rõ mà tài chính của con giáp này ngày càng được cũng cố. Thêm vào đó, bạn cũng có khá nhiều cơ hội kiếm tiền nhờ lời giới thiệu qua vòng bạn bè với mình.

Tử vi ngày mới 12 con giáp cho thấy sự nghiệp của người tuổi Tý diễn ra vô cùng hanh thông. Đây sẽ là thời điểm để con giáp này nhìn lại những gì mình đã làm trong suốt cả tuần qua. Từ đó, bạn sẽ thấy được công sức mà mình bỏ ra không hề là vô ích. “Quả ngọt” sẽ luôn dành cho những người biết cố gắng và kiên định với niềm tin của chính mình.

Nhờ quý nhân nâng đỡ nên người độc thân dễ dàng tìm được người tâm đầu ý hợp với mình. Tình cảm vợ chồng ngày càng khăng khít, mặn nồng nhờ tình cảm chân thành mà hai người dành cho nhau.

Vận trình sự nghiệp của người tuổi Sửu trong ngày hôm nay diễn ra vô cùng suôn sẻ. Nguồn năng lượng tích cực đem tới cho người tuổi này những ý tưởng tuyệt vời khiến cấp trên, đồng nghiệp không thể không thừa nhận. Hiệu quả công việc được nâng cao đáng kể còn nhờ vào tinh thần làm việc không biết mệt mỏi của bản mệnh.

Tuổi Dần

Hôm nay, nguồn thu nhập của người tuổi Dần sẽ trở nên ổn định và có chiều hướng tăng đem lại cho con giáp này cuộc sống dư dả và sung túc hơn. Bạn khả năng được cất nhắc lên những vị trí cao hơn của người tuổi này là rất lớn. Việc của bản mệnh lúc này chỉ đơn giản là nỗ lực hết mình với nhiệm vụ được giao, từ đó mới đạt được ước mơ theo đuổi.

Ngoài ra, vận đào hoa vượng đem đến cho người độc thân cơ hội làm quen với nhiều người khác giới. Nhờ cách thể hiện tình cảm khéo léo mà bản mệnh có thể dễ dàng chinh phục đối phương ngay trong lần gặp mặt đầu tiên.

Tuổi Mão

Vận trình sự nghiệp của người tuổi Mão sẽ khá khó khăn, vất vả không ngờ. Bạn nên tránh đối đầu trực tiếp với những người có chức quyền do có hung tinh tác động. Thay vì suy nghĩ tiêu cực, bạn vẫn nên chăm chỉ, tập trung làm tốt công việc được giao, đồng thời đề cao sự cẩn trọng, chỉn chu trong mỗi việc mình làm.

Chuyện tình cảm của con giáp này chưa đủ thấu hiểu lẫn nhau. Tác động của cục Đào Hoa cho thấy bạn và người ấy đang có sự bất đồng quan điểm và nổ ra tranh cãi gay gắt. Tử vi khuyên rằng người trong cuộc nên hạ thấp cái tôi của mình để giảm tránh những cãi vã ngoài ý muốn.

Vận trình sự nghiệp của người tuổi Mão sẽ khá khó khăn, vất vả không ngờ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Sự nghiệp của người tuổi Thìn sẽ diễn ra không thuận lợi và suôn sẻ. Điềm báo có mâu thuẫn, bất đồng với đồng nghiệp và cấp trên khiến bạn không thể đưa ra những ý tưởng mới trong hôm nay. Ngoài ra, điềm báo có họa tiểu nhân đeo bám cũng ảnh hưởng ít nhiều tới tiến độ công việc chung.

Vận trình tình cảm của bản mệnh chưa thể hài hòa. Bản mệnh thường có xu hướng giữ kín những vấn đề khó khăn trong lòng mà không chia sẻ với người ấy, đơn giản vì bạn không muốn làm phiền họ. Tuy nhiên, việc này sẽ khiến mối quan hệ của bạn dần trở nên xa cách.

Tuổi Tỵ

Vận trình sự nghiệp của người tuổi Tỵ sẽ diễn ra gặp chuyện xui rủi và không mong muốn. Đồng thời,hung tinh tác động khiến con giáp này gặp phải nhiều việc không may. Bản mệnh nên cố gắng cân bằng tốt cảm xúc của mình để có thể xử lý mọi thứ một cách khôn ngoan.

Bên cạnh đó, chuyện tình cảm của bản mệnh cũng sẽ khó mà bù đắp. Con giáp này vẫn còn đang khá mải mê với việc kiếm tiền, chính vì vậy mà thời gian ở cạnh người thân còn hạn chế. Một buổi ăn tối lãng mạn dưới nến sẽ giúp hai người phá vỡ được nhiều khoảng cách đang tồn tại.

Tuổi Ngọ

Mọi kế hoạch của người tuổi Ngọ sẽ đều diễn ra đúng theo quỹ đạo mong muốn trong hôm nay. Người làm công ăn lương có nguồn thu nhập ổn định, ngoài ra còn được nhận tiền thưởng nhờ cách thể hiện năng lực tài tình. Tuy nhiên, bản mệnh nên có sự đề phòng trước các mối quan hệ xung quanh, tránh để kẻ xấu lợi dụng sơ hở mà phá hoại mọi nỗ lực bấy lâu.

Bù lại, nếu đã kết hôn sẽ có đời sống gia đình hòa thuận và ấm êm, đôi lứa hiểu nhau hơn nhờ có những cuộc trò chuyện đặc biệt. Đây là thời điểm lý tưởng để người độc thân chủ động bày tỏ tình cảm của mình với người bạn thầm mến.

Tuổi Mùi

Vận trình sự nghiệp của người tuổi Mùi trong ngày hôm nay diễn ra thuận lợi và hanh thông. Sự thông minh và khả năng sắp xếp công việc hợp lý giúp bản mệnh hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao một cách nhanh chóng. Đặc biệt, tài lộc cũng tăng tiến, nhờ cát tinh trợ mệnh mà công việc kinh doanh, buôn bán thu về khoản lợi cao.

Về chuyện tình cảm, những người đang tìm hiểu nhau bắt đầu nghĩ tới việc kết hôn và tính đến chuyện ra mắt gia đình hai bên. Người độc thân dù chưa tìm được ý trung nhân nhưng đang có người theo đuổi.

Vận trình sự nghiệp của người tuổi Mùi trong ngày hôm nay diễn ra thuận lợi và hanh thông - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Trong hôm nay, sự nghiệp của người tuổi Thân có chút bất ổn. Những ai đang có ý định thay đổi công việc hay mở rộng quy mô làm ăn, kinh doanh nên suy nghĩ kỹ và thận trọng hơn trong các quyết định của mình. Ngoài ra, bản mệnh tránh nên nhẹ dạ cả tin để không mang tai hoạ vào người.

Vận trình tình cảm vẫn chưa khá hơn. Mâu thuẫn giữa con giáp này và gia đình vẫn chưa được gỡ bỏ dù cho có rất nhiều cơ hội tốt để bạn làm điều này. Cách biệt thế hệ khiến suy nghĩ của hai bên lúc nào cũng trái ngược nhau, chỉ khi bản mệnh hiểu, chấp nhận và thông cảm cho điều đó mới có thể khiến mọi thứ thuận hòa.

Tuổi Dậu

Vận trình sự nghiệp của người tuổi Dậu sẽ trở nên vượng phát và tương đối thuận lợi. Đây là thời điểm tốt dành cho bạn trong việc mở rộng quan hệ và đầu tư kinh doanh. Con đường công danh bổng lộc rộng mở, bản mệnh hứa hẹn sẽ có bước thăng tiến xa trong tương lai gần.

Chuyện tình cảm nhờ quý nhân mà cứ thế "thuận nước đẩy thuyền". May nhờ có sự mai mối của bạn bè, người thân mà con giáp này nhanh chóng tìm được ý trung nhân cho mình. Mối quan hệ gia đình hòa thuận còn đem tới cho người trong cuộc những cảm xúc tuyệt vời.

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất gặp trở ngại trong quá trình xử lý công việc nhưng chẳng tìm được ai giúp đỡ mình. Việc con giáp này không được “chào mừng” bắt nguồn từ việc quá khắt khe với những người xung quanh, từ đó khiến mối quan hệ đồng nghiệp trở nên căng thẳng, khó xử.

Vận trình tình cảm vượng sắc đào hoa. Đây là thời điểm mà bạn cảm thấy hạnh phúc nhất trong tuần. Gia đình hòa thuận, vợ chồng hạnh phúc, tình cảm lứa đôi êm thấm khiến bao người mơ ước.

Tuổi Hợi

Vận trình sự nghiệp của người tuổi Hợi trong ngày hôm nay gặp nhiều may mắn. Quý nhân che chở cho biết những ai đang có ý định thi cử, thăng tiến trong công việc có một ngày thuận buồm xuôi gió. Tiềm năng được khai thác triệt nên nhanh chóng được nhiều người biết tới.

Người độc thân đừng quên tham gia những cuộc gặp mặt bạn bè, đối tác để nâng cao cơ hội chọn lựa một nửa yêu thương. Biết đâu đó trong số họ sẽ có người là ý trung nhân của cuộc đời mình.

Vận trình sự nghiệp của người tuổi Hợi trong ngày hôm nay gặp nhiều may mắn - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.