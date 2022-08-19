Tử vi thứ 7 (19/8): 3 con giáp đề phòng có tiểu nhân đang rình rập, công việc dễ bị cản trở

Tâm linh - Tử vi 19/08/2022 16:41

Xem tử vi hàng ngày của 12 con giáp tiết lộ 3 con giáp sau đây ngày mai 19/8 vận trình không được suôn sẻ cho lắm, cẩn thận đề phòng

Tuổi Sửu

Ngày mai tuổi Sửu đối mặt với nhiều trở ngại trong công việc do cục diện Sửu Mùi tương xung. Con giáp này không được lòng đồng nghiệp nên có bất đồng trong công việc, khiến tiến trình không diễn ra như kế hoạch. Thế nhưng vẫn phải gạt tình cảm sang một bên để kế hoạch được hoàn thành tốt nhất.

Vận trình tình duyên của người tuổi Sửu hôm nay không mấy tốt đẹp khiến bản mệnh có chút muộn phiền. Người độc thân vẫn luôn muốn tìm cho mình một mảnh ghép hoàn hảo nhưng cuộc đời này vốn không tồn tại sự hoàn hảo như người tuổi Sửu mong muốn. 

Tử vi thứ 7 (19/8): 3 con giáp đề phòng có tiểu nhân đang rình rập, công việc dễ bị cản trở - Ảnh 1
Vận trình tình duyên của người tuổi Sửu hôm nay không mấy tốt đẹp khiến bản mệnh có chút muộn phiền. Ảnh minh họa.

Tuổi Tỵ

Khối lượng công việc đồ sộ trong ngày có thể khiến tuổi Tỵ chán nản. Song tử vi khuyên bạn nên kiên nhẫn vì mọi chuyện đang được giải quyết ổn thoả và đi theo hướng mà bạn muốn. Bên cạnh đó, con giáp này không nên quá khoe khoang tài sản của mình. Nhiều đối tượng xấu có ý định lợi dụng sơ hở này mà gây rắc rối cho bạn. Trong chuyện tình cảm, những người độc thân có thể tìm thấy đối tượng phù hợp thông qua mai mối.

Tử vi thứ 7 (19/8): 3 con giáp đề phòng có tiểu nhân đang rình rập, công việc dễ bị cản trở - Ảnh 2
Khối lượng công việc đồ sộ trong ngày có thể khiến tuổi Tỵ chán nản. Ảnh minh họa.

Tuổi Thân

Theo tử vi thứ bảy ngày 20/8/2022 của 12 con giáp, tuổi Thân nên thận trọng trong công việc. Có điềm báo kẻ tiểu nhân đang rình rập, chờ đợi con giáp này chủ quan, bộc lộ sơ hở để bày mưu tính kế hãm hại. Bản mệnh nên nhắc nhở bản thân luôn tỉnh táo và hoàn thành công việc một cách chu đáo, luôn kiểm tra lại mọi thông tin, quy trình để không ai có cơ hội phá hỏng nó được.

Tử vi thứ 7 (19/8): 3 con giáp đề phòng có tiểu nhân đang rình rập, công việc dễ bị cản trở - Ảnh 3
Theo tử vi thứ bảy ngày 20/8/2022 của 12 con giáp, tuổi Thân nên thận trọng trong công việc. Ảnh minh họa.

 * Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

 

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