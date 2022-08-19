Tử vi thứ 7 (19/8): 3 con giáp đề phòng có tiểu nhân đang rình rập, công việc dễ bị cản trở

Tuổi Sửu

Ngày mai tuổi Sửu đối mặt với nhiều trở ngại trong công việc do cục diện Sửu Mùi tương xung. Con giáp này không được lòng đồng nghiệp nên có bất đồng trong công việc, khiến tiến trình không diễn ra như kế hoạch. Thế nhưng vẫn phải gạt tình cảm sang một bên để kế hoạch được hoàn thành tốt nhất.

Vận trình tình duyên của người tuổi Sửu hôm nay không mấy tốt đẹp khiến bản mệnh có chút muộn phiền. Người độc thân vẫn luôn muốn tìm cho mình một mảnh ghép hoàn hảo nhưng cuộc đời này vốn không tồn tại sự hoàn hảo như người tuổi Sửu mong muốn.