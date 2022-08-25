Tử vi thứ 5, ngày 25/8/2022: 'Phật giúp Trời đỡ', 3 con giáp 'lộc lá vẹn tròn', tiền vàng tràn ngập, làm chơi mà ăn thật, ngồi không bạc vàng cũng đầy túi, một tay giữ trọn cả tiền tài lẫn sự nghiệp

Con giáp này được bề trên nuông chiều, thần tài ưu ái nên công danh, sự nghiệp hay tình duyên đều viên mãn như ý. Đặc biệt, trong thời điểm này con giáp tuổi Thìn sẽ hút cạn lộc trời.

Người tuổi Thìn vốn tính hiền lành, dĩ hòa vi quý và sống đức độ. Chính vì vậy mà họ được trời Phật thương yêu, quý nhân chiều chuộng. Hôm nay chính là thời hoàng kim của người tuổi Thìn, con giáp này sẽ mặc sức mà ăn, giàu có viên mãn. Đồng thời vận tài lộc của người tuổi Thìn thăng hoa tột đỉnh, chỉ cần quơ tay là có tiền khiến ai cũng hờn ghen.

Người tuổi Tỵ khôn ngoan, không sợ khổ cực và biết người biết ta. Họ cũng ham học hỏi, không ngại nhận sai và có tinh thần cầu thị nên càng cố gắng càng đạt được nhiều thành tựu đáng ngưỡng mộ trong sự nghiệp. Hôm nay, thời hoàng kim của Tỵ càng rực rỡ hơn. Con giáp này làm 1 hưởng 10, làm chơi ăn thật, cứ thế mà giàu sụ.

Đây là thời điểm vô cùng may mắn đối với tuổi Thìn. Con giáp này được quý nhân phù trợ, công việc thuận lợi. Có nhiều dự án mới được giao cho con giáp này. Nhờ đó mà Thìn có thể kiếm được một khoản thu kha khá.

Tài vận của người tuổi Tỵ trong thời điểm này được khai thông, có cơ hội trở thành người giàu có. Người tuổi Tỵ do được phúc tinh soi chiếu nên nhận được vô số tin vui, mọi việc của người tuổi Tỵ ngày càng trở nên tốt đẹp.

Cát tinh Thiên Tài và Thiên Hỉ nhập mệnh nên con giáp này sẽ có vô số cơ hội phát tài và nhận được những khoản thu bất ngờ ngoài dự kiến từ việc trúng xổ số hoặc trúng thưởng quà tặng lớn. Tỵ cứ thế mà tiến về phía trước, không ngừng hoàn thiện chính mình nên cuộc sống của họ chắc chắn sẽ sung túc, đủ đầy.

Cát tinh Thiên Tài và Thiên Hỉ nhập mệnh nên con giáp này sẽ có vô số cơ hội phát tài và nhận được những khoản thu bất ngờ ngoài dự kiến - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Hôm nay, người tuổi Mão có được vận may trong công việc và tài lộc lên như diều gặp gió. Thời gian này, Mão sẽ có cơ hội tỏa sáng gặt hái được nhiều thành tựu trong công việc, dễ được cất nhắc thăng tiến. Nhờ những nỗ lực trước đó nên Mão dễ dàng thăng quan tiến chức, cuộc sống vô cùng lên hương.

Người tuổi Mão sẽ như chuột sa chĩnh gạo, vớ được hũ vàng. Chỉ cần nỗ lực không ngừng, tận dụng thời cơ trời cho Mão sẽ làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật, song hỷ lâm môn. Chẳng những kiếm được bạc tỷ Mão còn có vận tình duyên đỏ như son, cả vật chất lẫn tinh thần đều thăng hoa rực rỡ.

Vận số của con giáp này sẽ chuyển biến tích cực, lộc ập vào nhà, vàng rải khắp sân, muốn nghèo cũng không được. Cát tinh soi chiếu nên tài vận của con giáp tuổi Mão vô cùng hanh thông. Do có những bước tiến lớn trong sự nghiệp nên đem lại nguồn thu nhập dồi dào và ổn định. Người tuổi Mão không còn phải đau đầu vì tiền nữa.

Người tuổi Mão sẽ như chuột sa chĩnh gạo, vớ được hũ vàng, chỉ cần nỗ lực không ngừng, tận dụng thời cơ trời cho Mão sẽ làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.