Tử vi thứ 4 ngày 7/12/2022, Lục Hợp độ mệnh, xuất hiện 5 con giáp được Thần Tài che chở, tài vận lẫn tình duyên đều hanh thông, đỏ thắm như son

Cũng trong ngày này, các mối quan hệ của những chú Hổ khá hài hòa, giúp ích rất nhiều trong khi làm việc theo nhóm, tập thể. Nhân cơ hội này, bạn cần tự tin, chủ động và tích cực làm việc hơn để giành lấy lợi thế nổi bật hơn so với người khác. Nhìn chung bạn đang đi rất đúng đường, hãy kiên trì và nỗ lực thì sẽ đi tới thành công.

May mắn được Tam Hợp che chở, người tuổi Dần đạt được những bước tiến quan trọng trong sự nghiệp của mình. Năng lực làm việc của bạn được phát huy khá ổn định, nhờ đó được cấp trên tin tưởng và đánh giá cao cho những nỗ lực và cố gắng trong suốt thời gian qua.

Thứ 4 này, tuổi Thìn gặp được cát tinh Thiên Tài nên gặp nhiều may mắn về phương diện tài lộc. Cơ hội kiếm tiền đang mở ra trước mắt, bạn nên nhanh tay nắm bắt và tận dụng. Nếu có việc cần cầu tài hay khai trương, mở cửa hàng thì bạn có thể triển khai trong hôm nay khi cát khí tăng cao sẽ dễ thành công hơn.

Mộc sinh Hỏa, chuyện tình cảm đôi lứa êm ấm, bản mệnh và nửa kia ngày một hiểu nhau hơn, nhờ đó tình cảm của hai người dành cho nhau cũng bền lâu hơn. Ngoài ra, trong ngày cát khí lan tràn như hôm nay, con giáp này có thể tiến hành một số việc quan trọng như xuất hành, khai trương, cưới hỏi, sửa chữa và nên chọn thêm giờ đẹp để mọi sự thuận lợi hơn.

Phương diện sự nghiệp cũng không gặp vấn đề nào cần phải lo lắng. Cát tinh ở bên hỗ trợ cho con giáp này vượt qua mọi thử thách, khó khăn. Dù vậy, yếu tố may mắn chỉ đóng góp một phần rất nhỏ, quan trọng nhất là bạn vẫn phải tự dựa vào bản lĩnh và kinh nghiệm của mình để tiến những bước chắc chắn hơn.

Chẳng những tài chính, chuyện tình cảm của Thìn cũng được dự báo khởi sắc trong ngày ngũ hành tương sinh. Nhân duyên nở rộ đào hoa rực rỡ, báo hiệu con giáp này sẽ có những trải nghiệm vô cùng vui vẻ, hạnh phúc ngập tràn. Người có đôi nên dành cho nhau nhiều sự quan tâm, chăm sóc và yêu thương hơn nữa để tình yêu được đơm hoa kết trái.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tị

Được Thực Thần chiếu mệnh, người tuổi Tị được dự đoán khá vượng tài. Đây chính là thời điểm con giáp này thu tiền bạc về tay, nhất là người làm ăn có cơ hội phát tài trông thấy với những nỗ lực bền bỉ suốt thời gian qua. Bạn sẽ cần dồn hết công sức vào việc kinh doanh mới không để tuột mất may mắn hiện có.

Về phương diện công việc, bạn có kế hoạch làm việc rõ ràng để giữ mọi thứ nằm trong quỹ đạo ổn định. Con giáp này biết mình phải làm gì để đạt được mục tiêu đã đặt ra từ trước đó. Dù đôi lúc vẫn không tránh được một vài sai sót nhưng sự cẩn thận giúp bạn phát hiện ra vấn đề khá nhanh và khắc phục được sai sót của mình.

Hỏa khí vượng có thể gây hại cho sức khỏe của Tị. Bạn có thể gặp một vài triệu chứng khó chịu như nóng trong, đầy hơi, cảm xúc cũng dễ bực tức hơn thường ngày. Ngày này nếu không kiểm soát được cảm xúc của mình, bạn rất dễ để xảy ra mâu thuẫn với nửa kia khi không đủ kiên nhẫn để lắng nghe những vấn đề của đối phương.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Ngày có Lục Hợp độ mệnh, vận trình của người tuổi Mùi có nhiều khởi sắc. Đường công danh sự nghiệp gặp nhiều may mắn, đạt được nhiều thành tích đáng nể. Cát tinh che chở cho bản mệnh giữ được tinh thần ổn định, phát huy năng lực ở mức cao nhất. Từ đó bạn có thể vững vàng hơn, tự tin vào năng lực cá nhân, không bị ảnh hưởng bởi ngoại cảnh.

Phương diện tài lộc cũng không có điểm gì đáng chê trách trong ngày có thêm Chính Tài chiếu mệnh, tiền bạc ào ào đổ về túi. Lợi nhuận của bạn khiến nhiều người phải mơ ước, bất kể là người làm công ăn lương hay kinh doanh thì cũng không cần phải lo lắng tới chuyện chi tiêu. Song bản mệnh cần phải thận trọng, chớ tùy tiện tin người khi đầu tư làm ăn.

Ngũ hành Hỏa sinh Thổ mở ra cơ hội cho người độc thân dễ dàng tìm thấy một nửa cho mình. Con giáp này hãy mở lòng làm quen với đối tượng khác phái, tăng cơ hội tiếp xúc và quen biết nhiều người. Rất có thể trong số những người bản mệnh gặp sẽ là nhân duyên trời định của mình.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Trong ngày Tam Hợp xuất hiện, mọi thứ đang tiến triển tốt và thuận lợi với tuổi Tuất. Bạn thể hiện sự hăng hái và cầu tiến trong công việc. Nhiều cơ hội trong nghề nghiệp cũng hứa hẹn đem về khoản thu nhập cao hơn, giúp túi tiền của Tuất ngày một dày hơn. Nhân lúc cát khí vượng, bạn nên nhanh chóng nắm bắt thời cơ để thực hiện những dự định quan trọng.

Đường tình duyên của người độc thân không có nhiều biến chuyển. Con giáp này muốn cải thiện tình trạng của mình thì nên tích cực tham gia các hoạt động xã hội, mở rộng mối quen biết sẽ có cơ hội làm quen với người khác phái hơn. Ít nhất là khi đó bản mệnh sẽ trở nên năng động và hoạt bát hơn, tự tin vào chính mình.

Những người đã có gia đình có thể yên tâm khi gia đạo hạnh phúc, vợ chồng luôn nhìn về một hướng trong mọi vấn đề. Cả hai chia sẻ với nhau đủ đắng cay ngọt bùi, cùng san sẻ mọi trách nhiệm trong cuộc sống. Đó chính là bí quyết giúp cuộc hôn nhân này được bền vững.

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.