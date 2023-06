Mùa Đông lạnh lẽo nhưng CÁT TINH VƯỢNG TÀI, những người này đón LỘC đất đai dịp cuối năm 2022

Cùng với sự biến đổi của vận niên, các chuyên gia tử vi đã đưa ra dự đoán về những tuổi có lộc đất đai cuối năm 2022 này, dịp cuối năm tha hồ thu lợi từ đầu tư bất động sản. Nhờ cái “duyên” và sự “mát tay” của mình, họ biết tuân theo nguyên tắc Thiên thời - Địa lợi - Nhân hòa để đảm bảo tài sản sinh lời trong tương lai. Cùng xem ngay có bạn trong số đó không?

1. Người có số 0 hoặc số 1 ở cuối năm sinh

Theo các chuyên gia, những người sở hữu số cuối năm sinh là 0 hoặc 1 sẽ có cơ hội “mua may bán đắt” khi đầu tư bất động sản trong dịp cuối năm 2022 này.

Đó có thể là các tuổi: Canh Dần sinh năm 1950, Tân Mão sinh năm 1951, Canh Tý sinh năm 1960, Tân Sửu sinh năm 1961, Canh Tuất sinh năm 1970, Tân Hợi sinh năm 1971, Canh Thân sinh năm 1980, Tân Dậu năm 1981, Canh Ngọ sinh năm 1990, Tân Mùi sinh năm 1991.

Hay nói cách khác, những người có Thiên Can là Canh hoặc Tân trong năm sinh càng về cuối năm sẽ càng được trời thương ban lộc, tiền bạc như gấm thêm hoa, nhiều nguồn thu rủng rỉnh từ chảy về túi, trong đó các nguồn đầu tư bất động sản hay cổ phiếu được cho là sẽ gặp nhiều may mắn nhất.

Vốn dĩ can Canh và Tân có ngũ hành thuộc Kim, được coi là rất vượng tài, nếu tìm được đúng hướng đi phù hợp, không khó để trở thành đại gia ngay trước khi năm 2022 khép lại.

Ngoài nguồn thu nhập chính từ công việc cố định, các tuổi này còn có thêm vài nguồn thu khác từ đầu tư bất động sản, cổ phiếu, trái phiếu… Những kênh đầu tư này có thể mang tới nguồn tiền thụ động ổn định nếu quyết tâm thực hiện và kiên trì theo đuổi, từ đó nâng cao chất lượng cuộc sống của bản thân cũng như gia đình.

Cũng cần phải lưu ý rằng, dù cuối năm vận khí lên cao mang tới nguồn lộc trong lĩnh vực đầu tư bất động sản hay mua bán đất đai cho các tuổi kể trên, nhưng cũng chính vì thế mà dễ chiêu gọi tiểu nhân dòm ngó, nóng mắt ghen tị. Do đó, bạn nên thận trọng, tính toán cẩn thận và đặc biệt là phải nhìn người chuẩn xác, chớ nên cả tin mà hủy hoại công sức và may mắn của mình.

2. Người có số cuối cùng trong năm sinh là 8 hoặc 9

Tiếp theo, những người có năm sinh kết thúc bằng số 8 hoặc số 9 cũng được cho là sẽ đón nhiều tin tức tích cực về đầu tư bất động sản hay các kênh kiếm tiền từ đất đai khá thuận lợi trong mùa Đông này. Càng là những người làm về lĩnh vực bất động sản lại càng dễ gặp may, cơ hội tới như cá gặp nước, lợi nhuận cuối năm khiến bạn mừng như mở cờ.

Đó có thể là các tuổi: Mậu Tuất sinh năm 1958, Kỷ Hợi sinh năm 1959, Mậu Thân sinh năm 1968, Kỷ Dậu sinh năm 1969, Mậu Ngọ sinh năm 1978, Kỷ Mùi sinh năm 1979, Mậu Thìn sinh năm 1988, Kỷ Tỵ sinh năm 1989, Mậu Dần sinh năm 1998, Kỷ Mão sinh năm 1999.

Hoặc là nói, những người sinh năm Mậu hoặc năm Kỷ hãy chuẩn bị tinh thần đón hàng loại cơ hội kiếm tiền từ đất đai, bất động sản ngay trong những tháng mùa Đông này. Với khả năng giao tiếp và sự khéo léo, người này sẽ xây dựng được những mối quan hệ tốt đẹp và hái ra tiền nhờ đó.

Những người là sao giàu có, trong sự kết hợp giữa năm và tháng trong mùa đông này, rõ ràng là năm và tháng đầy nước, vì vậy từ quan điểm này, nó có nghĩa là giàu có thịnh vượng vào mùa đông, vì vậy, từ quan điểm này, có vẻ như cũng có người mua tài sản trong Hiện tượng mùa đông này.

Dưới góc nhìn phong thủy, hai can Mậu và Kỷ có ngũ hành thuộc Thổ, 3 tháng mùa Đông năm nay đi từ vượng Thủy sang vượng Thổ, ám chỉ việc vận khí ngày càng có “lộc” đất đai, có nhiều điền sản, vô cùng thịnh vượng nếu kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản.

Do đó nếu muốn khép lại năm 2022 trong sự rực rỡ, bạn nên chủ động tìm kiếm cơ hội, tham gia vào việc đầu tư bất động sản, vàng bạc hoặc chứng khoán để tăng cơ hội sinh lời.

Tính cách con người những người sinh vào năm Mậu và Kỷ lại vừa có tính ổn định vừa có tính mềm dẻo, bền bỉ, lại giỏi thích nghi và cũng chịu được chịu được khổ. Những tố chất này rất thích hợp để kiếm lời từ ngành đất đai. Chỉ cần bạn kiên nhẫn chờ thời, đợi tới đúng thời cơ để “tung lưới” thì chắc chắn sẽ thu về khoản lợi nhuận bất ngờ vào dịp cuối năm này.

3. Người tuổi Hợi

Cũng là một trong số những tuổi có lộc đất đai cuối năm 2022, những người tuổi Hợi càng về gần thời điểm khép lại năm Nhâm Dần, vận khí lại càng có xu hướng tăng tiến bất ngờ.

Nhờ có nhiều sao tốt chiếu mệnh, bản thân lại có cát tinh Thiên Đức chủ mệnh, Thiên Đức vượng quý nhân, phúc lộc tề tựu, tài vận dễ tăng tiến, thu nhập sớm được cải thiện, cơ hội không lúc nào thiếu.

Hơn nữa, Hợi có ngũ hành Thủy, màu Đông năm nay cả Thiên Can và Địa Chi đều là Thủy vượng, điều này chỉ rõ tuổi Hợi sẽ có rất nhiều hậu thuẫn, ngay trong những tháng mùa Đông sẽ gặp thuận lợi về đầu tư và thu lợi tức, hoa hồng, đặc biệt có lợi cho người kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản, đất đai, địa ốc...

Những người tuổi Hợi với sự thông minh và nhanh nhẹn sẵn có kết hợp với vận may trong các tháng cuối năm thì cơ hội gặt hái thành công của họ trong cuộc sống là rất lớn.

Càng về cuối năm tài lộc của tuổi này được đánh giá là rất tốt, đặc biệt là những người sinh vào tháng 4, 5 và 6 (âm lịch). Theo đó, những người sinh vào các tháng này có thể thu được tài khí của lưu niên Nhâm Dần, từ đó tiền bạc hanh thông, rủng rỉnh. Dù là làm công ăn lương hay tự thân làm chủ thì dòng tiền cũng dôi dư, thậm chí thu nhập nguồn phụ còn rực rỡ hơn nguồn chính với phần lớn từ đầu tư kinh doanh bất động sản.

4. Người tuổi Mão

Cái “duyên” về đầu tư đất đai, bất động sản cũng sẽ đến với người tuổi Mão trong dịp cuối năm Nhâm Dần 2022 này, xin chúc mừng bạn!

Với sự xuất hiện của sao Thái Dương, quý nhân Thiên Ất song hành, tuổi Mão cũng sẽ rộng mở cung Quan Lộc giống như tuổi Hợi. Các phúc tinh tề tựu, mùa Đông này sẽ là thời điểm vượng tài vượng lộc với tuổi Mão. Thậm chí nếu biết nắm chắc cơ hội, bản mệnh có thể thu hoạch một "mẻ lớn", đón Tết trong niềm hân hoan và rạng rỡ.

Con giáp này vốn là người rất biết cách đối nhân xử thế, chính điều này đã giúp bạn có những mối hợp tác, làm ăn tốt đẹp, càng về cuối năm càng viên mãn. Hơn nữa cuối năm nay nhờ lộc trời ban, quý nhân chỉ bảo cộng với sự phóng khoáng, dễ gần luôn được mọi người yêu quý nên người tuổi Mão sẽ gặp nhiều thuận lợi về con đường tài chính.

Lộc đầu tư bất động sản đổ dồn về tay bạn, khả năng kiếm được khoản đầu tư của những người tuổi này là rất lớn. Nếu tuổi Mão đủ tự tin, hãy mạnh dạn mở rộng lĩnh vực đầu tư bất động sản để biết thế nào là mua may bán đắt, lộc tấn lộc.

Nếu trước đó là thời điểm để bạn ẩn mình chờ cơ hội làm ăn thì cuối năm Nhâm Dần 2022 chính là cơ hội tốt cho bạn phát triển, thử sức và dám làm ăn lớn.

Tuy nhiên, may mắn mà bạn đang có cũng có thể khiến những kẻ tiểu nhân bên cạnh cảm thấy thèm khát, sẽ không chịu để yên cho bạn, vận trình tiềm ẩn nhiều mối lo. Chính vì thế, mưu sự trong những ngày cuối năm cần thêm sự cẩn trọng và cả kiên trì tới cùng mới có kết quả tốt, nếu bỏ dở hay chủ quan sẽ coi như thất bại.

Những người đáp ứng các loại trên có thể chú ý nhiều hơn đến một số cơ hội để mua bất động sản trong mùa đông.

Trên đây là những tuổi có lộc đất đai cuối năm 2022, gặp may mắn khi đầu tư bất động sản theo gợi ý từ các chuyên gia tử vi phong thủy. Lưu ý, thông tin chỉ mang tính chất chiêm nghiệm và tham khảo, bởi mọi sự thành công ngoài yếu tố may mắn còn cần phải được xây đắp từ nỗ lực, kiên trì và học hỏi từ cả một quá trình, bạn không nên quá dựa dẫm vào vận may mà thiếu sự cố gắng.

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

