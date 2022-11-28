Tử vi thứ 3 ngày 29/11/2022: Cát khí tương trợ, Chính Quan xuất hiện, 6 con giáp sau gặp quý nhân, đường công danh có tiến triển rõ rệt, tài lộc dồi dào

Tâm linh - Tử vi 28/11/2022 19:46

Xem tử vi hàng ngày 29/11/2022 của 12 con giáp để biết trước vận mệnh mỗi tuổi trong ngày biến động ra sao, gặp xui xẻo cũng đừng lo quá, cứ nỗ lực hết mình ắt sẽ được đền đáp xứng đáng.

Tuổi Tý

Xem tử vi hàng ngày 29/11/2022 của 12 con giáp, hôm nay là ngày đường công danh của người tuổi Tý có thay đổi theo chiều hướng tích cực nhờ Chính Quan tác động. Bạn phối hợp ăn ý với đồng nghiệp, cộng sự, những ý tưởng độc đáo giúp tiến trình công việc được đẩy nhanh, đem đến nhiều sự cải thiện cho tập thể.

Cát khí trong ngày này cũng báo hiệu bản mệnh có cơ hội kiếm tiền, gia tăng tài lộc cho mình. Người làm công ăn lương có thể sẽ được thưởng nóng với những gì mình đã cống hiến. Nếu là dân kinh doanh, bạn sẽ có một ngày phát tài phát lộc, làm ăn suôn sẻ, lợi nhuận tăng cao nhờ những ý tưởng mới trong đầu tư làm ăn.

Tuy nhiên, ngũ hành tương xung khiến đường tình duyên không được thuận lợi cho lắm. Xung đột giữa các cặp đôi có chiều hướng gia tăng, nguyên nhân cũng bởi một người quá chú tâm với công việc mà không dành nhiều thời gian cho nửa kia. Cả hai nên chia sẻ với nhau để đối phương thấu hiểu và cũng đừng để công việc ảnh hưởng đến tình cảm hai người nữa.

Tử vi thứ 3 ngày 29/11/2022: Cát khí tương trợ, Chính Quan xuất hiện, 6 con giáp sau gặp quý nhân, đường công danh có tiến triển rõ rệt, tài lộc dồi dào - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Ngày có Tam Hợp cục che chở, người tuổi Dần cho thấy sự tự tin và dứt khoát hơn trong công việc. Bạn đưa ra nhiều nhận định chính xác, được mọi người tin tưởng và đánh giá cao, cũng nhờ vậy Dần sẽ có những bước tiến mới trong mục tiêu chinh phục thành công của mình.

Phương diện tài lộc cũng không có gì để chê trách. Những người làm ăn kinh doanh có nhiều cơ hội kiếm tiền. Vận trình của bạn đang dần tốt lên rất nhiều, có nhiều bước chuyển biến vượt bậc giúp bản mệnh ăn nên làm ra, không còn phải lo cơm áo gạo tiền, cũng có thêm động lực để tính toán những bước đi lớn hơn.

Tuy nhiên, do ngũ hành Mộc – Thổ tương xung nên con giáp này có thể sẽ phải đối mặt với những biến động trong chuyện tình cảm. Người độc thân dù có cơ hội gặp gỡ và tiếp xúc với người khác phái nhưng chưa biết tận dụng nhân duyên nên rất khó thành. Các cặp đôi dần trở nên xa cách do những nỗi niềm không thể chia sẻ với nhau.

Tử vi thứ 3 ngày 29/11/2022: Cát khí tương trợ, Chính Quan xuất hiện, 6 con giáp sau gặp quý nhân, đường công danh có tiến triển rõ rệt, tài lộc dồi dào - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Thứ 3 này, nhờ Lục Hợp hậu thuẫn, người tuổi Mão như được đón luồng sinh khí mới, vận trình có nhiều khởi sắc, nhất là về phương diện tài lộc. Việc buôn bán kinh doanh có thể gặt hái được thành công lớn, chuyện hợp tác làm ăn tốt đẹp nên cũng nhờ đó mà thu về không ít tiền bạc.

Người làm công ăn lương cũng giành được một số thành tựu nhất định trong sự nghiệp của mình. Với tinh thần trách nhiệm cao, bản mệnh đã vượt qua được mọi khó khăn trở ngại để giành lấy mục tiêu bằng quyết tâm cao độ của mình. Bạn có thể học hỏi nhiều hơn từ những người giàu kinh nghiệm để được chỉ dẫn đúng đường, rút ngắn con đường tới thành công.

Trên phương diện tình cảm, cát khí trong hôm nay cũng giúp tuổi Mão độc thân có thể tìm được tình yêu đích thực của đời mình. Đôi khi duyên phận đến một cách bất ngờ mà chính người trong cuộc cũng không thể tin được. Những người có đôi có cơ hội thể hiện tình cảm với người mình yêu thương.

Tử vi thứ 3 ngày 29/11/2022: Cát khí tương trợ, Chính Quan xuất hiện, 6 con giáp sau gặp quý nhân, đường công danh có tiến triển rõ rệt, tài lộc dồi dào - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tị 

Chịu tác động từ Tỷ Kiên, người tuổi Tị có cơ hội thể hiện thế mạnh của bản thân một cách rõ ràng hơn. Bạn đưa ra được những quyết định sáng suốt. Dù gặp phải bất cứ tình huống nào con giáp này cũng xử lý nhanh gọn, hợp tình hợp lý, ngày càng chứng tỏ được vị thế quan trọng của mình trong tập thể.

Ngày này bạn cũng không phải lo nghĩ quá nhiều về chuyện tiền bạc. Nếu chăm chỉ làm thêm ngoài giờ thì sẽ kiếm thêm được một khoản xứng đáng với công sức đã bỏ ra, mặc dù sẽ vất vả và không được nghỉ ngơi nhiều nhưng đó là cách hiệu quả để cải thiện thu nhập.

Hỏa sinh Thổ cũng giúp phương diện tình cảm của bản mệnh đón nhận nhiều điều bất ngờ, niềm hạnh phúc mong mỏi bấy lâu nay cuối cùng cũng đạt được. Người độc thân tìm thấy đối tượng phù hợp với mình. Đôi lứa yêu nhau càng thêm nâng niu, trân trọng mối quan hệ này nên không có điều gì ngăn cản hai bạn thể hiện tình cảm với nhau.

Tuổi Ngọ

Nhờ có Tam Hợp Thái Tuế, người tuổi Ngọ sẽ có cơ hội thể hiện năng lực của mình trong công việc hoặc lĩnh vực mà bạn đang theo đuổi. Nếu làm tốt, bạn hoàn toàn có thể trở thành người dẫn đầu, vượt xa đối thủ. Cơ hội tốt như vậy không phải lúc nào cũng đến đâu, vì vậy bản mệnh đừng bỏ lỡ nó bằng bất cứ giá nào.

Nhờ Tam Hợp với địa chi ngày nên vận trình tài lộc trong ngày cũng khá dồi dào. Bạn làm đâu thắng đó, mang lại một khoản lợi nhuận rủng rỉnh cho bản thân. Nếu Ngọ đang ấp ủ một vài kế hoạch kinh doanh thì hãy bắt tay vào thực hiện ngay, tỷ lệ thành công đang rất cao.

Đường tình duyên trong ngày hôm nay của con giáp này tiến triển tốt đẹp. Mối quan hệ đôi lứa ngày càng bền chặt nhờ cả hai đều kiên nhẫn và thấu hiểu nhau trong mọi hoàn cảnh, cũng nhờ vậy hai bạn có thể vượt qua được mọi vấn đề và thắt chặt tình cảm hơn. Người độc thân cũng được thúc đẩy nhân duyên, sớm tìm được một nửa phù hợp.

Tử vi thứ 3 ngày 29/11/2022: Cát khí tương trợ, Chính Quan xuất hiện, 6 con giáp sau gặp quý nhân, đường công danh có tiến triển rõ rệt, tài lộc dồi dào - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Nhờ có Tam Hội che chở, người tuổi Thân chẳng những gặp may trong công việc mà đường tình duyên cũng hanh thông, khởi sắc hơn hẳn. Con giáp này có cơ hội đạt được nhiều thành tích khả quan nhờ vào những nỗ lực và năng lực của chính bản thân mình. Dù vậy, bạn cũng chớ vội ngủ quên trên chiến thắng, vẫn còn những điều thú vị, mới mẻ đang chờ đón bạn khám phá.

Ngũ hành Thổ sinh Kim nên chuyện tình cảm của con giáp này cũng rất thuận lợi và tốt đẹp. Bạn đã tìm được cho mình một người để yêu thương và cũng được người ấy đáp trả. Tình yêu đến từ hai phía rất ngọt ngào, bạn luôn cảm ơn cuộc đời vì món quà tuyệt vời đó.

Vận trình tài lộc của người tuổi này vô cùng tươi sáng, bạn có được nguồn thu nhập lớn ngoài sức mong đợi. Tài lộc dư dả giúp bạn có được tự tin để thực hiện kế hoạch mình ấp ủ bấy lâu nay. Dù mới bắt đầu còn gặp nhiều khó khăn nhưng nếu kiên trì thì chắc chắn bạn sẽ thu về thành quả đúng như mình mong muốn.

Tử vi thứ 3 ngày 29/11/2022: Cát khí tương trợ, Chính Quan xuất hiện, 6 con giáp sau gặp quý nhân, đường công danh có tiến triển rõ rệt, tài lộc dồi dào - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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