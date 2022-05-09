Theo tử vi tháng 5 âm lịch của 12 con giáp, tháng này dự báo tuổi Sửu có nhiều hậu thuẫn từ quý nhân, đi đâu cũng được người yêu kẻ mến. Con giáp này tính trung thực và chăm chỉ cũng giúp bản mệnh tự tạo ra cơ hội phát triển, gặt hái nhiều thành tựu đáng nể bằng chính đôi bàn tay của mình.

Tài chính vượng, công việc phát triển ổn định mang tới cho tuổi Sửu thu nhập đều đặn. Nếu bản mệnh đang ấp ủ tham vọng gì thì tháng này có thể tiến hành bởi sẽ có người hỗ trợ nhiệt tình về vấn đề tiền bạc. Tuy nhiên, con giáp này vẫn nên tính toán tới rủi ro có thể gặp phải, đặc biệt là những cạnh tranh từ đối thủ.

Công việc tiến triển, môi trường làm việc hài hòa hơn nhờ có người giúp đỡ, bản mệnh có thể tập trung hoàn toàn vào nhiệm vụ. Hiệu quả công việc cũng nhờ thế mà tăng lên, đây chính là cơ hội để tuổi Sửu khẳng định năng lực, nếu có được giao trọng trách hãy sẵn sàng cho mọi tình huống.

Theo tử vi tháng 5 âm lịch của 12 con giáp, tháng này dự báo tuổi Sửu có nhiều hậu thuẫn từ quý nhân - Ảnh minh họa: Internet

Với những người còn độc thân, bản mệnh có thể được giới thiệu cho những đối tượng khá triển vọng, song mọi chuyện có đi đến đâu hay không thì hoàn toàn phụ thuộc vào mong muốn hoặc cách hành động của bạn. Hãy cởi mở và trò chuyện với mọi người xung quanh, rất có thể bạn sẽ tìm được người phù hợp với mình nhanh chóng thôi.

Tuổi Mão

Trong tháng này, trọng tâm của người tuổi Mão sẽ là tập trung phát triển sự nghiệp với những lợi thế mà mình đang có sẵn. Thời điểm này hãy chủ động hơn trong công việc, đừng ngại khó ngại khổ, nếu gặp khó khăn thì cứ mạnh dạn yêu cầu được trợ giúp.

Tháng này bản mệnh cần dốc toàn trí lực, dồn toàn bộ tâm huyết để theo đuổi mục tiêu. Nếu bạn có thể chủ động nắm bắt cơ hội, chắc chắn sẽ có bước đột phá thành công. Bên cạnh đó, Mão cũng nên chú ý xây dựng mối quan hệ hài hòa tại nơi làm việc. Đối xử với mọi người chân thành, khoan dung chính là cách để kết thêm nhiều bạn.

Xem tử vi hàng tháng dự báo về những sự dịch chuyển, biến động không ngừng, tuổi Mão có thể sẽ thấy mình bận rộn và tất bật hơn trước đó. Song hãy tin vào khả năng sắp xếp tài tình của mình, bạn hoàn toàn có thể giải quyết mọi việc đâu ra đó.

Phương diện tình cảm khởi sắc, người độc thân biết chăm chút ngoại hình dễ nhận được sự chú ý của người khác phái. Người đã lập gia đình nhận được sự động viên, chia sẻ của nửa kia, nhờ vậy mà bạn giảm bớt căng thẳng, luôn có động lực để đối diện khó khăn.

Trong tháng này, trọng tâm của người tuổi Mão sẽ là tập trung phát triển sự nghiệp với những lợi thế mà mình đang có sẵn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi tháng 5/2022 của 12 con giáp nói rằng, tháng này, tinh thần làm việc của tuổi Thìn lên cao, tràn đầy hứng khởi, công việc vì thế cũng hanh thông nhiều phần. Con giáp này thêm tự tin, hành động độc lập, tự chủ, hăng hái và nắm quyền hành trong tay.

Vận may về tài chính cũng sẽ tới với tuổi Thìn, hứa hẹn sẽ gặt hái thành công ở các lĩnh vực kinh doanh hay đầu tư. Các hợp đồng được ký kết, tiến hành giao dịch lớn nhỏ đều diễn ra suôn sẻ. Nguồn thu từ công việc chính đảm bảo cho bản mệnh một cuộc sống đủ đầy.

Trong chuyện tình cảm, tháng 5 âm lịch này người tuổi Thìn có cơ hội được đón nhận hạnh phúc, cốt là bạn có mở lòng với mọi người xung quanh hay không. Người độc thân với những thành tích xuất sắc trong công việc dễ lọt vào mắt xanh của người khác giới. Bên cạnh đó, bạn bè, người thân cũng sẵn sàng giới thiệu cho bạn những đối tượng triển vọng. Quan trọng là ở thời điểm này, bạn có muốn làm quen với ai hay không.

Tình hình sức khỏe tuổi Thìn duy trì ở mức ổn định. Tuy nhiên khó tránh khỏi tình trạng mệt mỏi, uể oải do làm việc quá sức hay sinh hoạt không điều độ. Nếu bản mệnh biết cân bằng thời gian cho công việc và nghỉ ngơi thì tình trạng này sẽ nhanh chóng được cải thiện.

Tháng này, tinh thần làm việc của tuổi Thìn lên cao, tràn đầy hứng khởi, công việc vì thế cũng hanh thông nhiều phần - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo