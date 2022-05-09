Xem tử vi ngày mai thứ 3 ngày 10/5/2022 của 12 con giáp cho thấy, công việc nhờ có quý nhân chiếu mệnh mà tuổi Tỵ dễ dàng khẳng định được năng lực của mình. Bản mệnh có thể vượt qua khó khăn một cách ngoạn mục khiến ai ai cũng nể phục.

Mọi việc sẽ có kết quả và có quý nhân, bè bạn giúp đỡ. Tuy nhiên nếu đã thành công thì không nên tiến thêm dù là chuyện tình cảm cũng vậy. Tài lộc tốt.

Bản mệnh tìm được nhiều cơ hội để cải thiện nguồn thu nhập trong ngày. Nhờ có quý nhân soi đường dẫn lối mà các cặp đôi đang trong giai đoạn tìm hiểu có thể đi tới những quyết định quan trọng. Nhưng hạnh phúc cả đời thì cần phải cân nhắc, suy nghĩ kỹ lưỡng.

Công việc nhờ có quý nhân chiếu mệnh mà tuổi Tỵ dễ dàng khẳng định được năng lực của mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Vận trình công việc của tuổi Thân trong ngày mai 10/5 diễn ra vô cùng dễ dàng. Đặc biệt nếu đang hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh sẽ tìm được những cơ hội quý giá khẳng định chỗ đứng của mình. Bên cạnh đó, con giáp này cũng nên chủ động hơn để không bỏ lỡ những thời cơ quý báu.

Bản mệnh hoàn toàn có thể làm chủ được túi tiền của mình nhờ nguồn thu nhập rủng rỉnh trong ngày. Các cặp đôi đang phải đối diện với khá nhiều thách thức. Cả hai không có sự thấu hiểu, cảm thông cho nhau nên khó lòng dung hoà được tình cảm hiện tại.

Có sự thuận lợi trong việc thay đổi phương hướng kế hoạch, tu bổ, sửa chữa, chỉnh đốn, tốt hơn là giữ nguyên tình trạng cũ. Không nên e ngại sự hao tốn về tiền bạc cũng như thời gian, sẽ có kết quả tốt. Chuyện tình cảm nên cẩn trọng về lời nói, cũng như công việc không nên tin vào kinh nghiệm vì có nhiều chuyện xảy ra không đúng với ý nghĩ. Hao tài về giao thiệp, giải trí, vui chơi.

Vận trình công việc của tuổi Thân trong ngày mai 10/5 diễn ra vô cùng dễ dàng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất nhiệt huyết, quyết đoán và mạnh mẽ. Tương lai sẽ còn xán lạn hơn nếu con giáp này có thể đưa ra được những kế hoạch ngắn hạn, dài hạn cụ thể.

Vận trình tài lộc có điểm sáng, cong giáp này dễ dàng tìm được nguồn thu thêm từ những nghề tay trái. Bản mệnh đắm chìm trong hạnh phúc ngọt ngào mà tình yêu mang tới. Người độc thân cũng đón nhận tín hiệu tích cực từ những người bạn mới quen.

Có nhiều sự thay đổi hoán cải trong công việc. Nếu công việc đã xong cần phải xem xét lại sẽ có điều thiếu sót, hoặc nảy sinh thêm vấn đề khiến phải sửa chữa làm lại, bị khiển trách. Có tin tức về sức khỏe, tình cảm của thân nhân, bè bạn.

Vận trình tài lộc có điểm sáng, cong giáp này dễ dàng tìm được nguồn thu thêm từ những nghề tay trái - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo