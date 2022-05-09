Đồng hồ điểm 12h hôm nay 9/5: Những con giáp này gặp thời đổi vận, sự nghiệp lên hương, tiền rơi đầy túi, tình duyên tìm tới, may mắn không ai bằng

Tâm linh - Tử vi 09/05/2022 06:26

Đồng hồ điểm 12h hôm nay, con giáp này có quý nhân phù trợ gặp thời đổi vận, sự nghiệp lên hương, đào hoa đỏ thắm.

Tuổi Dần

Tam Hợp phù trợ, người tuổi Dần trở nên quyết đoán hơn khi đứng trước các sự lựa chọn. Một khi đã hạ quyết tâm, bạn sẽ nhanh chóng bắt tay vào công việc, song bạn cũng đừng vì thế mà hấp tấp, vội vàng quá nhé.

Bên cạnh đó, con giáp này cần chú ý thay đổi bản tính “cả thèm chóng chán” của mình. Bạn nên tự nhắc nhở bản thân, một khi đã làm gì thì cần kiên trì trong thời gian dài, như vậy mới mong thấy được thành quả và công lao của bạn mới được ghi nhận.

Trong chuyện tình cảm, mối quan hệ giữa hai vợ chồng bạn phát triển tốt đẹp. Hai người luôn tôn trọng nhau, thậm chí mỗi ngày, tình cảm của hai người lại càng gắn kết hơn. Nếu còn độc thân, bạn nhận được nhiều lời làm quen của người khác.

Tài vận, lương bổng tăng lên rất nhiều, tài sản tích luỹ ngày càng nhiều.

Con số may mắn: 1, 14, 20

Màu sắc may mắn: Đỏ, xám đậm, hồng

Đồng hồ điểm 12h hôm nay 9/5: Những con giáp này gặp thời đổi vận, sự nghiệp lên hương, tiền rơi đầy túi, tình duyên tìm tới, may mắn không ai bằng - Ảnh 1
Tam Hợp phù trợ, người tuổi Dần trở nên quyết đoán hơn khi đứng trước các sự lựa chọn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Mọi việc trôi qua một cách thuận lợi với người tuổi tuổi Tỵ trong ngày hôm nay. Nhờ có Tam Hội giúp sức, cộng với thái độ nhiệt tình vốn có, bạn xây dựng được các mối quan hệ xã giao hài hòa. Thậm chí con giáp này còn có thể gặp được quý nhân.

Rất có thể quý nhân là người bạn đã quen biết suốt bấy lâu nay. Chú ý lắng nghe lời chỉ bảo của đối phương, bạn sẽ học hỏi được nhiều kinh nghiệm đáng quý có thể áp dụng trong tương lai. Đồng thời, bạn cũng sẽ được giới thiệu cho những cơ hội đáng quý.

Trong ngày này, vị trí của Thai thần ở hướng Đông Nam phía ngoài phòng và giường ngủ của thai phụ. Do đó, không nên dịch chuyển vị trí đồ đạc, tiến hành các công việc sửa chữa đục đẽo ở nơi này. Bởi việc làm đó có thể làm động Thai thần, ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi.

Tài vận, có thêm nhiều đơn hàng nên tiền hoa hồng cũng tăng lên và bạn có thể tiết kiệm được nhiều tiền.

Con số may mắn: 2, 15, 34

Màu sắc may mắn: Xanh, đỏ đậm, cam

Đồng hồ điểm 12h hôm nay 9/5: Những con giáp này gặp thời đổi vận, sự nghiệp lên hương, tiền rơi đầy túi, tình duyên tìm tới, may mắn không ai bằng - Ảnh 2
Mọi việc trôi qua một cách thuận lợi với người tuổi tuổi Tỵ trong ngày hôm nay - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Hôm nay mối quan hệ giữa người tuổi Mùi và gia đình rất hòa hợp. Mỗi khi gặp chuyện gì khó khăn hoặc vui vẻ, các thành viên trong nhà đều cùng chia sẻ với nhau. Gia đình chính là hậu phương vững chắc giúp bạn vững vàng trước biến cố.

Nửa kia của bạn là người rất thấu hiểu và tâm lý. Có nhiều khi người ấy có thể đoán được suy nghĩ và mong muốn mà không cần bạn phải nói thành lời. Hãy bày tỏ cảm xúc của mình rõ ràng hơn để người ấy có thể cảm nhận được tình cảm của bạn.

Đáng tiếc, trên phương diện sự nghiệp, Kiếp Tài lại cho thấy bạn là người dễ hành động nông nổi, thiếu suy nghĩ. Trong các công việc của tập thể, bạn cần thảo luận với đồng nghiệp, cấp trên nhiều hơn chứ không nên tự động làm theo ý của riêng mình.

Tài vận, nếu muốn tiết kiệm tiền, bạn cần bớt tham gia các hoạt động giải trí.

Con số may mắn: 3, 21, 34

Màu sắc may mắn: Nâu, xanh hoàng gia, hồng

Đồng hồ điểm 12h hôm nay 9/5: Những con giáp này gặp thời đổi vận, sự nghiệp lên hương, tiền rơi đầy túi, tình duyên tìm tới, may mắn không ai bằng - Ảnh 3
Hôm nay mối quan hệ giữa người tuổi Mùi và gia đình rất hòa hợp - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Tử vi 2 ngày tới: CÁT TINH độ mệnh, THIÊN TÀI chỉ lối, những con giáp này không làm tiền cũng đầy két, đại cát đại lợi, tình duyên tiến triển, may mắn hơn người

Tử vi 2 ngày tới: CÁT TINH độ mệnh, THIÊN TÀI chỉ lối, những con giáp này không làm tiền cũng đầy két, đại cát đại lợi, tình duyên tiến triển, may mắn hơn người

Dự đoán tử vi 2 ngày tới, những con giáp này may mắn hơn người, cả tình duyên lẫn tiền tài đều viên mãn, thăng hoa.

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