Tử vi tháng 5 âm của tuổi Mão: Tình duyên, tài lộc biến động lớn

Tuổi Mão cần chú ý những điều sau để bản thân và gia đình được an toàn, mạnh khoẻ trong giữa tháng 5 âm này.

1. Sự nghiệp: Một khi đã tập trung vào công việc, tuổi Mão khiến mọi người kinh ngạc về sự nhanh nhẹn, thông minh, tài trí của mình. Người này làm việc năng suất gấp nhiều lần người khác. Tuy nhiên, họ chỉ thực sự hứng thú với công việc của mình khi cảm thấy thoải mái, tự do. Với những người làm công ăn lương trong tháng 5 này, công việc khá thuận lợi, suôn sẻ và không có nhiều biến động. Tuy nhiên, người tuổi Mão cần biết chớp thời cơ với sự hỗ trợ của hai cát thần để khẳng định năng lực, vị thế của mình trong công việc. Từ đó, tiền bạc và tài lộc cũng có xu hướng tăng. Đặc biệt, giai đoạn này Cát tinh đào hoa Bách Việt cho thấy vận quý nhân khá vượng, lúc gặp việc vướng việc khó sẽ có người tương trợ, không lo đơn độc.

Với người kinh doanh, buôn bán hay đầu tư, nên thận trọng trong hợp tác làm ăn. Dù được người lớn tuổi hơn giúp đỡ, nhưng vẫn có điềm báo tiểu nhân rình rập, phá hoại. Khởi nghiệp cũng chỉ nên bắt đầu với số vốn nhỏ, tránh phô trương kẻo hao tổn. Tuổi Mão giữa tháng 5 này nếu có khởi nghiệp nên bắt đầu từ con số nhỏ. Ảnh minh họa: Internet 2. Sức khoẻ: Giữa tháng này cần lưu ý vì dễ đau ốm lặt vặt. Ngoài ra, cần hết sức đề phòng vấn đề đi lại, nhất là khi đi xa, tránh gặp phải bất trắc do tai nạn xe cộ. Trong các hoạt động hàng ngày chú ý bị bong gân, té ngã, gặp họa huyết quang. Nữ mệnh không nên kiêng khem quá mức khiến cơ thể bị suy nhược, mệt mỏi kéo dài làm giảm chất lượng cuộc sống.

Ngoài ra, cần chú ý hơn tới sức khỏe người lớn tuổi trong nhà. Cuối tháng trong gia đạo dễ có tin buồn tang chế nên nhà có người già thất thập cổ lai hy cần chú ý. Cần lưu ý chuyện ốm đau lặt vặt giữa tháng 5. Ảnh minh họa: Internet 3. Tình duyên: Người tuổi Mão có số đào hoa, nam nữ đều dễ dàng mở rộng mối quan hệ cá nhân, kết thêm nhiều bạn mới, mở ra cơ hội tìm được người ưng ý. Tháng 5 này, đặc biệt là nam mệnh, được quý nhân se duyên mai mối, phát triển được nhiều mối quan hệ cát lành, không những tốt cho tình cảm cá nhân mà cả công việc cũng thêm phần thuận lợi. Với người đã có đôi có cặp, nên tận dụng thiên thời địa lợi mà tính chuyện kết hôn, tỷ lệ thành công rất cao. Tuy nhiên, với những ai kết hôn đã lâu, cẩn thận vướng đào hoa sát chủ về mâu thuẫn tình cảm do kẻ thứ 3 xen ngang phá hoại. Nếu không tỉnh táo và bình tĩnh, rất dễ chia ly. Lý do vì Hàm Trì tinh là một dạng đào hoa tinh nhục dục nó làm cho mệnh chủ có sức hút mạnh mẽ về cơ thể mang tính chất hormon dục tính vượt trội, thu hút khá nhiều ong bướm vây quanh. Ai có vợ hoặc chồng tuổi Mão đẹp trai, xinh gái tháng này phải tăng cường tình cảm hơn, yêu thương họ hơn và nhắc nhở họ phải quản lý tài chính cho thật tốt. Khoảng thời gian này cần tỉnh táo trong chuyện tình cảm. Ảnh minh họa: Internet * Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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