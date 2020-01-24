Tử vi tháng 2/2020: 3 con giáp tha hồ hô mưa gọi gió, tiền ùa vào nhà, giàu sang ngút trời

Nhờ là con cưng của trời, được thần tài nuông chiều nên 3 con giáp may mắn này sẽ có tháng 2/2020 đỏ chót như son, càng về cuối năm càng thăng hoa rực rỡ.

Số trời đã định, những con giáp may mắn nhất tháng 2/2020 này sẽ uống no lộc trời, làm một hưởng mười, làm chơi thưởng thật, đếm tiền sái tay cũng không xuể. Sách tử vi năm 2020 có nói, chỉ cần bước sang tháng 2 đời Thân sẽ thăng hoa ngoạn mục - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Thân Thân dù là đàn ông hay phụ nữ đều nhanh nhẹn, khôn ngoan và có gan làm giàu. Nhờ thế, dẫu sinh ra trong nghèo khó, lớn lên trong cơ cực nhưng con giáp bản lĩnh này chưa bao giờ đầu hàng số phận, không ngừng nỗ lực vươn lên.

Sách tử vi năm 2020 có nói, chỉ cần bước sang tháng 2 đời Thân sẽ thăng hoa ngoạn mục. Chẳng những ăn nên làm ra, của nả chất đống, nhà đẹp xe sang cũng đang chờ con giáp giàu có này rước về nhà. Càng về cuối năm Thân càng thêm phúc thêm phần, phát tài phát lộc. Sửu sẽ trong ấm ngoài êm, làm gì cũng kiếm được bộn tiền - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Sửu Trời sinh người tuổi Sửu chăm chỉ, cần cù và chịu thương chịu khó. Nếu người khác thấy khó khăn mà chùn bước thì Sửu vẫn dấn thân hết mình, tiến về phía trước. Nhờ thế, họ được cấp trên cất nhắc, đồng nghiệp kiêng nể, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió.

Bước sang năm 2020, nhờ có cát tinh gia hộ Sửu sẽ trong ấm ngoài êm, làm gì cũng kiếm được bộn tiền. Vậy nên, dù làm công ăn lương hay làm chủ con giáp giàu sang này cũng có năm mới tiền tài viên mãn, lộc lá phủ phê, cứ thế mà giàu. Canh Tý 2020 là năm giúp con giáp này đổi đời ngoạn mục - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Hợi Hiền lành, chân thành lại dĩ hòa vi quý nên Hợi được quý nhân thương yêu, bề trên hết lòng nâng đỡ. Đây chính là nguyên do vì sao dẫu gặp phải rất nhiều chông gai, khốn khó trong cuộc sống, công việc nhưng Hợi vẫn bình yên vượt qua tất cả. Nếu Kỷ Hợi 2019 là năm tam hợp, mang lại cho Hợi tiền tỷ trong tay thì Canh Tý 2020 là năm giúp con giáp này đổi đời ngoạn mục. Chẳng những tiền chất chật két, tha hồ gánh lộc về nhà Hợi còn nằm trên đống vàng, ung dung hưởng phúc. *Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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