Tử vi tháng 10 dương lịch của 3 con giáp SỐ ĐỎ nhất 'bảng vàng, cuộc sống khởi sắc, một bước lên mây, xua đuổi xui xẻo, nhận lộc bất ngờ trời cho, chắc chắn 99% phát tài giàu to

Tâm linh - Tử vi 27/09/2022 16:26

3 con giáp được chấm tên sổ vàng, làm gì cũng có tiền, sự nghiệp có quý nhân phù trợ, tiền bạc rủng rỉnh.

Tuổi Hợi

Vận trình của người tuổi Hợi trong tháng 10 tới vô cùng thuận lợi khiến mọi người phải ghen tỵ. Đặc biệt là trong thời điểm này, Hợi kiếm tiền rất thuận lợi với người làm nghề tự do. Có thể tiền bạc tới ngay lúc mà con giáp tuổi Hợi không trông đợi nhất. Vốn là người nhiều phúc khí và lại là con giáp có lộc trời ban trong tháng 10 này nên vận thế của con giáp này có sự bùng nổ mạnh mẽ. 

Tháng 10 chính là tháng tài vận tăng gấp đôi của người tuổi Hợi. Trong tháng này, hoạnh tài của người tuổi Hợi phát triển tột bậc, con giáp Hợi sẽ gặp may mắn bất ngờ về tiền bạc như trúng số với giải thưởng lớn hoặc nhận được cơ hội đầu tư thu lời kếch xù không ngờ tới.

Do được Thần Tài ưu ái và “điểm mặt chỉ tên” nên người tuổi Hợi sẽ có vô số cơ hội phát tài. Chỉ cần nắm bắt được thời cơ thì ngày nào cũng là ngày thu được tiền của con giáp này. Con giáp này là người cẩn thận, rất giỏi trong việc đầu tư mạo hiểm, có thể tìm kiếm được những cơ hội tốt nhất, chính vì thế tài phú và thu nhập đều có thể an toàn lưu chuyển giúp cho tích lũy tăng lên gấp đôi gấp ba.

Tử vi tháng 10 dương lịch của 3 con giáp SỐ ĐỎ nhất 'bảng vàng, cuộc sống khởi sắc, một bước lên mây, xua đuổi xui xẻo, nhận lộc bất ngờ trời cho, chắc chắn 99% phát tài giàu to - Ảnh 1
Trong tháng này, hoạnh tài của người tuổi Hợi phát triển tột bậc, con giáp Hợi sẽ gặp may mắn bất ngờ về tiền bạc như trúng số với giải thưởng lớn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tử vi tháng 10 này cho thấy Mùi được thần may mắn trợ giúp sẽ ở bên con giáp này. Những chú Dê sẽ có được những điều mình mong muốn khi mà cả đường công danh sự nghiệp và đường tài lộc đều có những bước tiến không nhỏ. Đây sẽ là lúc tài lộc bùng nổ, tài khí dâng tràn, con giáp này kiếm tiền khá dễ dàng và thuận lợi.

Con giáp này có nhiều cơ may phát tài. Nếu nắm bắt đúng cơ hội, Mùi sẽ kiếm được nhiều tiền, có cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp. Người tuổi Mùi có đường tài lộc vượng, vận trình ngày một lên hương. Nếu tiếp tục làm việc chăm chỉ và giữ vững tinh thần, con giáp này sẽ thành công trong công việc, thu nhập tăng lên khá nhiều.

Vận thế của người tuổi Mùi vô cùng suôn sẻ, thuận lợi. Đồng thời, với năng lực xuất chúng, con giáp này nhanh chóng có được sự trọng dụng của cấp trên, nhanh chóng được tăng chức, tăng lương, giúp cho thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba so với tháng trước.

Tử vi tháng 10 dương lịch của 3 con giáp SỐ ĐỎ nhất 'bảng vàng, cuộc sống khởi sắc, một bước lên mây, xua đuổi xui xẻo, nhận lộc bất ngờ trời cho, chắc chắn 99% phát tài giàu to - Ảnh 2
Người tuổi Mùi có đường tài lộc vượng, vận trình ngày một lên hương, nếu tiếp tục làm việc chăm chỉ và giữ vững tinh thần, con giáp này sẽ thành công trong công việc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tuổi Mão là người có chí và rất ham mê kiếm tiền, không chịu sống kiếp nghèo nên trong mọi hoàn cảnh người tuổi Mùi cũng có cuộc sống dư dả viên mãn. Trong thời gian tháng 10 này người tuổi Mão sẽ vô cùng may mắn gặt hái được nhiều thành tựu cho riêng mình.

Những người tuổi Mão trong thời gian này càng có cơ hội làm việc giành cho bạn sẽ rộng mở và cũng từ đó, bạn luôn là nhân viên xuất sắc trong lòng cấp trên. Khoảng thời gian này cũng là cơ hội bứt phá của Mão. Tuổi Mão còn được quý nhân phù trợ nên làm gì cũng thuận lợi.

Vận quý nhân rực sáng, các mối nhân duyên tốt lành sẽ đem lại những cơ hội, thông tin đầu tư, kinh doanh tốt nhất. Điều này giúp cho thu nhập của người tuổi Mão tăng lên phi mã trong tháng 10 này. Người tuổi Mão sẽ thấy công việc bất ngờ suôn sẻ thuận lợi, ngoài ra tuổi Mão còn nhận được hỷ sự giúp tinh thần phấn chấn, vui vẻ.

Tử vi tháng 10 dương lịch của 3 con giáp SỐ ĐỎ nhất 'bảng vàng, cuộc sống khởi sắc, một bước lên mây, xua đuổi xui xẻo, nhận lộc bất ngờ trời cho, chắc chắn 99% phát tài giàu to - Ảnh 3
Khoảng thời gian này cũng là cơ hội bứt phá của Mão, tuổi Mão còn được quý nhân phù trợ nên làm gì cũng thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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