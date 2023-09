Kể từ ngày mai, thứ Tư ngày 28/9/2022, LỘC PHÁT TOÀN GIA, 3 con giáp giàu hơn trúng số, vượt qua điềm gở đổi đời rực rỡ, tiền bạc dữ dội, tạm biệt nhà lá, xây biệt thự 'dát vàng', cả đời thịnh vượng

Chính Tài lên đến đỉnh cao, thu về tài lộc dồi dào, nguồn thu nhập ổn định từ công việc chính. Mỗi ngày qua đi là tiền bạc mà Chính Tài mang về lại càng nhiều, điềm báo tăng lương thăng chức có lẽ sẽ thực sự diễn ra trong khoảng thời gian này. Đương nhiên khi Chính Tài lên ngôi thì công việc của người tuổi Thìn cũng vô cùng thuận lợi và suôn sẻ. Bản mệnh đạt được nhiều thành công trong công việc.

Con giáp này làm gì cũng có quý nhân phù trợ, sau một ngày tài vận lại tăng thêm một bậc, nếu giữ vững phong độ hiện tại thì có khả năng trở thành đại gia trong năm nay - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Kể tử ngày 28/9, tuổi Tuất sẽ phất lên như diều gặp gió, mọi việc làm đều suôn sẻ, gặp dữ hóa lành. Trong thời gian này, con giáp may mắn không những được thần tài chiếu cố mà quý nhân cũng phù trợ nồng hậu, đi đến đâu may mắn theo đến đó, đặc biệt là làm việc gì cũng thành công, thuận lợi, cơ hội trúng số độc đắc, giàu to là rất cao.