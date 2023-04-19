Tử Vi 'Tam hợp Hỏa cục' ngày 19/04/2023: Dần tìm được chân ái, Tuất 'vận hạn' kéo đến!

Tử vi hôm nay ngày 19/4/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dần vận trình hôm nay tình cảm có nhiều thay đổi đối với người độc thân.

Tình duyên: Người tuổi Dần độc thân hôm nay đã tìm được chân ái của mình, nhiều năm độc thân nhưng vẫn kiêu hãnh.

Công việc: Trong công việc người tuổi Dần hôm nay thuận lợi có nhiều kế hoạch mới, công việc cần chỉn chu tất cả trước khi bàn giao cho khách hàng.

Tài lộc: Hôm nay tuổi Dần tài lộc có ít, cuối ngày có cơ hội ăn món chay cùng đồng nghiệp.

Người tuổi Dần vận trình hôm nay tình cảm có nhiều thay đổi đối với người độc thân - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Hôm nay Tỷ Kiên lâm vận cho biết sự nghiệp của Ngọ sẽ có biến cố. Bạn dễ xem nhẹ ưu điểm của bản thân và quá để tâm đến khuyết điểm của mình nên khó tiến bộ. Người có năng lực thì không được trọng dụng bằng kẻ khéo ăn khéo nịnh, bạn cảm thấy bất mãn vô cùng. Bù lại tiền của con giáp này đầy triển vọng nhờ Tam Hội trợ lực. Bạn có quý nhân giúp sức, tạo điều kiện để có được thu nhập vững vàng, ổn định. Bạn sẽ thoải mái và không mất nhiều thời gian lo lắng vì tiền trong hôm nay.

Tình duyên khởi sắc nhờ Hỏa sinh Thổ. Bạn không giỏi thể hiện tình cảm nhưng sống rất tử tế và chan hòa với mọi người, vô cùng yêu con thương cháu. Người tiếp xúc với bạn lâu sẽ hiểu được những gì mà bạn nói ra trong hôm nay, đừng áy náy hay ngại ngùng khi nói ra tâm sự.

sự nghiệp của Ngọ sẽ có biến cố - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Công việc: Trong công việc bạn thiếu tính sáng tạo nên hay bị cấp trên gọi nói chuyện và nói rất nặng nề.

Tình duyên: Tuổi Tuất đang bị hung tinh Thiên Quan cản trở nên cần chú ý lời ăn tiếng nói của mình.

Sức khỏe: Bản mệnh gần đây thường xuyên cảm thấy đau đầu, chóng mặt.

Tài chính: Con giáp này cần thận trọng hơn trong các vấn đề liên quan đến tiền bạc.

Giờ tốt trong ngày: 12h - 14h

Con giáp này cần thận trọng hơn trong các vấn đề liên quan đến tiền bạc - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm!