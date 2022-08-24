Tử vi phương Đông dự đoán hôm nay 24/8, 3 con giáp này khởi sinh từ đáy vực, kiêu hãnh vươn mình, lộc lá đầy tràn ai cũng phải ngước nhìn kính nể

Tuy nhiên, Thủy vượng cho thấy bản mệnh cần chú ý đề phòng các bệnh liên quan đến thận, não bộ, bàng quang. Dù còn trẻ tuổi đi chăng nữa, bạn cũng cần chú ý đến tình hình sức khỏe của mình nhiều hơn bằng cách sinh hoạt điều độ và rèn luyện sức khỏe.

Nhờ có Tam Hội nâng đỡ từ hôm nay (24/8), người tuổi Tỵ có một ngày buôn may bán đắt. Bạn nhận được sự tin tưởng của khách hàng nên dù buôn bán mặt hàng nào cũng sẽ có đơn hàng tấp nập. Với người làm công ăn lương, bạn được cấp trên chỉ dẫn nhiệt tình nên những công việc mới cũng chẳng còn quá khó khăn như tưởng tượng. Thậm chí, nhờ có đầu óc thông minh, nhanh nhạy, bạn tìm ra cách mới để giải quyết các vấn đề.

Nhờ có Tam Hội nâng đỡ từ hôm nay (24/8), người tuổi Tỵ có một ngày buôn may bán đắt.

Nhờ có Tam Hội nâng đỡ từ hôm nay (24/8), người tuổi Tỵ có một ngày buôn may bán đắt.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tình duyên, vận tình cảm của người tuổi Sửu vào hôm nay (24/8) ở mức trung bình, những mối quan hệ đã qua nên để nó trôi qua, nếu không sẽ ảnh hưởng đến việc tìm kiếm nửa kia tốt hơn.

Công việc, bạn phải nắm bắt cơ hội, đừng luôn sợ hãi khi hành động vì lo lắng về sự thất bạn. Điều này sẽ chỉ mang lại cơ hội cho những người khác. Tài vận, bạn nên học cách hạ mình trong công việc và làm việc chăm chỉ để phát huy hết giá trị bản thân điều này giúp bạn có thêm thu nhập.

Tình duyên, vận tình cảm của người tuổi Sửu vào hôm nay (24/8) ở mức trung bình, những mối quan hệ đã qua nên để nó trôi qua, nếu không sẽ ảnh hưởng đến việc tìm kiếm nửa kia tốt hơn. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tử vi hôm nay (24/8) dự đoán, vận trình sự nghiệp của tuổi Ngọ đúng như mong đợi. Người tuổi này là người có khả năng quan sát đa chiều và rất quyết đoán nên giúp cho bản mệnh nhanh chóng ghi điểm, tạo ấn tượng tốt với cấp trên.

Tài lộc: Vận trình tài lộc trên đà tăng cao. Con giáp này có thể nâng cao nguồn tài chính của mình trong khoảng thời gian ngắn do có nguồn thu nhập khá rủng rỉnh.

Tình cảm: Vận trình tình cảm gặp may. Mối quan hệ giữa bạn và người ấy ngày càng gắn kết, khăng khít nhờ có sự quan tâm, sẻ chia lẫn nhau.

Tử vi hôm nay (24/8) dự đoán, vận trình sự nghiệp của tuổi Ngọ đúng như mong đợi. Ảnh minh họa: Internet

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.