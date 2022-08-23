3 con giáp nữ này từ sau 23/8 một bước trở thành PHÚ BÀ, người người trọng vọng, ai ai cũng phải ngợi ca

Con giáp tuổi Sửu luôn tích cực và can đảm để khám phá các cơ hội mới mẻ chưa từng được biết đến. Với đầu óc tinh tế, họ không chỉ điều chỉnh được tinh thần đối mắt với công việc mà còn duy trì được năng lượng, phát huy tiềm năng của bản thân dưới áp lực lớn nhất.

Người tuổi Sửu trời sinh vốn đã rất tham vọng và làm việc hết sức chăm chỉ. Họ rất nghiêm túc trong công việc và có thể sử dụng ý tưởng của mình để gặp một số cơ hội phát triển mới.

Từ sau 23/8, mọi công sức mà người tuổi Sửu bỏ ra sẽ gặt hái thành quả sau thời gian dài phấn đấu, nỗ lực. Cuộc sống của tuổi Sửu sẽ qua một trang mới và được đồng nghiệp cũng như cấp trên công nhận vào thời gian này.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Nhờ nguồn năng lượng lạc quan, tích cực tỏa ra mà người tuổi Thìn luôn được lòng cả cấp trên lẫn đồng nghiệp. Bản mệnh thuộc kiểu nhân viên mà bất cứ lãnh đạo nào cũng thấy yêu mến và trọng dụng, ấy là họ vô cùng cần cù và chăm chỉ, không bao giờ than vãn khi tiếp nhận bất cứ công việc nào.

Dù có vất vả đến mấy, họ cũng có thể quyết tâm làm đến cùng, không bao giờ tìm cách khôn lỏi để giảm lượng công việc của bản thân hay đẩy việc cho người khác. Có người tuổi Sửu ở trong phòng làm việc, tất cả mọi người đều bỗng tự giác trở nên nhiệt tình với công việc, khiến nhiệm vụ được giao đạt được hiệu suất cao hơn hẳn bình thường, mọi người đều hết lòng cố gắng vì một mục tiêu chung nhất.



Nhờ có bản tính này và bằng chính sự nỗ lực không ngừng nghỉ, từ sau 23/8, Chính Quan chiếu mệnh tạo cơ hội cho những việc họ làm được công nhận một cách xứng đáng. Tuổi Thìn sẽ sớm được thăng quan tiến chức, công việc được giao hoàn toàn phù hợp với công sức mà họ đã bỏ ra trước đó.

Nhờ nguồn năng lượng lạc quan, tích cực tỏa ra mà người tuổi Thìn luôn được lòng cả cấp trên lẫn đồng nghiệp. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Nếu nói về tử vi tổng quan của tuổi Tỵ thì con giáp này trong thời gian qua đã phải đón nhận rất nhiều thử thách trong tình cảm, sự nghiệp lẫn tiền tài. Tuy nhiên, lửa thử vàng, gian nan thử sức, chính sự kiên nhẫn đã giúp tuổi Tỵ vượt qua được mọi chông gai của cuộc đời.

Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Tỵ là những cao nhân thực thụ nhưng lại rất hay ẩn mình, khiến người khác khó lòng biết họ đang suy tính điều gì. Trông họ lúc nào cũng có vẻ điềm tĩnh, chậm chạp, nhưng thực ra, họ lại có tư duy sắc bén với những ý tưởng làm giàu rất táo bạo.

Tử vi học dự đoán rằng từ sau 23/8, khí vận của người tuổi Tỵ tăng cao, liên tục gặp may mắn trong hầu như tất cả các lĩnh vực. Được quý nhân trợ giúp, tuổi Tỵ làm gì cũng suôn sẻ, thu nhập dễ tăng cao bất ngờ, nếu biết tận dụng cơ hội thì không lo thiếu tiền tiêu.

Tử vi học dự đoán rằng từ sau 23/8, khí vận của người tuổi Tỵ tăng cao, liên tục gặp may mắn trong hầu như tất cả các lĩnh vực. Ảnh minh họa: Internet

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.