"Tam Hợp giúp sức, Địa Chi phù trợ", 3 con giáp này ngẩng cao đầu đón lấy vinh hoa phú quý, sau 23/8 ắt sẽ công thành danh toại

Tâm linh - Tử vi 23/08/2022 06:38

Sau 23/8, 3 con giáp này được vận mệnh an bài may mắn hơn người, có muốn chối từ cũng không được.

Tuổi Dần

Nhờ có Tam Hội giúp sức, công việc của người tuổi Dần có những bước tiến triển đáng kể từ sau 23/8. Nhờ đầu óc minh mẫn, thông minh, bạn có thể tìm ra những hướng đi phù hợp để giải quyết vấn đề.

May mắn hơn nữa, quý nhân có thể xuất hiện giúp bạn nhận ra những định hướng phù hợp trong tương lai. Hãy lập ra những kế hoạch phù hợp với năng lực của mình nhưng cũng không kém phần thách thức, như vậy, bạn sẽ nhanh chóng tiến xa hơn nữa.


Xem ngày tốt xấu theo trực, hôm nay trực Chấp là ngày tốt cho khởi công xây dựng nhưng tránh xuất hành, di chuyển, khai trương. Vì thế, bản mệnh nên sắp xếp công việc cho hợp lý để quá trình thực hiện gặp nhiều may mắn.

 

'Tam Hợp giúp sức, Địa Chi phù trợ', 3 con giáp này ngẩng cao đầu đón lấy vinh hoa phú quý, sau 23/8 ắt sẽ công thành danh toại - Ảnh 1

Nhờ có Tam Hội giúp sức, công việc của người tuổi Dần có những bước tiến triển đáng kể từ sau 23/8.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Vận trình tình cảm của người tuổi Ngọ từ sau 23/8 vô cùng viên mãn. Nhờ sự nâng đỡ của Tam Hợp với Địa Chi nên tuổi Ngọ đón nhận nhiều tin vui liên quan tới chuyện tình cảm trong ngày hôm nay. Người độc thân sau khoảng thời gian tìm hiểu quyết định tiến tới hôn nhân.

Công việc của tuổi Ngọ từ sau 23/8 diễn ra suôn sẻ. Đây là thời điểm thích hợp để bản mệnh thể hiện năng lực quản lý, lãnh đạo của mình. Những người hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh, buôn bán biết nắm bắt tốt thời cơ nên có bước tiến xa trên con đường sự nghiệp. Vận trình tài lộc được cải thiện. Tuổi Ngọ có thể thoải mái chi trả cho các nhu cầu cá nhân mà không cần lo nghĩ nhiều.

'Tam Hợp giúp sức, Địa Chi phù trợ', 3 con giáp này ngẩng cao đầu đón lấy vinh hoa phú quý, sau 23/8 ắt sẽ công thành danh toại - Ảnh 2

Công việc của tuổi Ngọ từ sau 23/8 diễn ra suôn sẻ.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tử vi phương Đông từ sau 23/8 đưa ra lời khuyên rằng bản mệnh tuổi Hợi nên chú ý bảo vệ sức khỏe cho bản thân mình, tập luyện và đi lại nhiều hơn để nâng cao sức khỏe xương cốt. 

Công việc của Hợi diễn ra khá suôn sẻ, bạn không tốn nhiều thời gian và công sức vẫn có được kết quả như ý muốn. Về tài chính, Hợi có điềm báo hao tài, bạn nên quản lý tài sản của mình cẩn thận cũng như bảo quản đồ đạc, tiền bạc. Chuyện tình cảm nhạt nhẽo, các cặp đôi không còn lãng mạn được như xưa, câu chuyện nói với nhau chỉ xoay quanh cơm áo gạo tiền. 

'Tam Hợp giúp sức, Địa Chi phù trợ', 3 con giáp này ngẩng cao đầu đón lấy vinh hoa phú quý, sau 23/8 ắt sẽ công thành danh toại - Ảnh 3

Tử vi phương Đông từ sau 23/8 đưa ra lời khuyên rằng bản mệnh tuổi Hợi nên chú ý bảo vệ sức khỏe cho bản thân mình

Ảnh minh họa: Internet

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm. 

Đúng 11h30p trưa mai (23/8), 3 con giáp này may mắn đến độ hoa ghen liễu hờn, đôi lứa viên mãn sớm về chung nhà, tiền bạc gạo thóc chất đầy kho

Đúng 11h30p trưa mai (23/8), 3 con giáp này may mắn đến độ hoa ghen liễu hờn, đôi lứa viên mãn sớm về chung nhà, tiền bạc gạo thóc chất đầy kho

Đúng 11h30p trưa mai (23/8), 3 con giáp này may mắn không gì tả, tiền bạc nửa đời về sau không cần phải lo.

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