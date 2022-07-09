Tử vi ngày mới, trong ngày chủ nhật (10/7), 3 con giáp này sẽ được thần tài đến nhà gõ cửa chuẩn bị tinh thần đón tài lộc vào nhà, tiền vào tài khoản liên tục

Theo tử vi , người tuổi Thân vừa thông minh, vừa nhanh nhẹn như những chú khỉ. Họ là con giáp rất cầu toàn và tỉ mỉ. Người tuổi này mang tính cách đặc biệt hiền lành, dễ mến và hòa đồng. Con giáp này có tầm nhìn trong cuộc sống cũng như công việc và thích kết bạn với những người cùng chí hướng với mình.

Trong khi đó, người làm kinh doanh sẽ chốt được nhiều đơn hàng, thu nhập tăng lên. Con giáp tuổi Thân không những thăng tiến trong sự nghiệp mà còn có vận đào hoa vượng. Những người còn độc thân sẽ tìm được người phù hợp với mình qua những buổi hội họp.

Trong ngày chủ nhật (10/7), người tuổi Thân nhận tài lộc đủ đầy, công việc thuận lợi, mọi điều thăng hoa. Con giáp này nếu làm công ăn lương sẽ đạt được những thành tựu quan trọng.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu rất thông minh, ham học. Từ nhỏ, họ đã tự lập, luôn nỗ lực vươn lên. Người tuổi này được trời ban may mắn, phúc lộc.

Dù làm việc gì, họ cũng được quý nhân âm thầm giúp đỡ. Con giáp tuổi này nổi tiếng cầu toàn. Họ luôn đặt ra những yêu cầu cao cho bản thân cũng như những người ở bên cạnh mình. Tuổi Dậu được quý nhân chiếu cố, cuộc sống của con giáp trong tháng 7 này sẽ được nâng lên tầm cao mới. Từ sự nghiệp, nhân duyên đến tài vận đều có bước chuyển biến tích cực.

Trong ngày chủ nhật (10/7) người tuổi Dậu gặp được thiên thời địa lợi nhân hòa, thành công rực rỡ trong tầm tay. Tuổi Dậu không những được thần tài chiếu cố mà quý nhân cũng phù trợ nồng hậu, đi đến đâu may mắn theo đến đó, đặc biệt là làm việc gì cũng thành công, thuận lợi, cơ hội làm giàu trong tầm tay.

Tuổi Tuất

Những người tuổi Tuất vốn thẳng thắn, trung thực và có trách nhiệm với bản thân, gia đình. So với những con giáp khác, người tuổi Tuất nói ít làm nhiều, họ dùng hành động để chứng minh mọi thứ. Trong cuộc sống, tuổi Tuất được mọi người yêu mến bởi sự mạnh mẽ, kiên cường, sẵn sàng đối mặt với mọi thử thách, khó khăn để tìm được cơ hội thành công, xây dựng cuộc sống ấm no, sung túc.

Nhờ có Tam Hợp mà trong ngày chủ nhật (10/7) người tuổi Tuất sẽ cảm thấy những cảm xúc ngọt ngào của tình yêu đang tràn ngập trong không gian của bạn. Dường như những phút giây lãng mạn ngọt ngào của đời sống tình cảm sẽ giúp cho tâm hồn bạn được thăng hoa hơn rất nhiều đấy.

Thiên Tài chiếu mệnh báo hiệu một ngày ngập tràn may mắn trên phương diện tài lộc của người tuổi Tuất, đặc biệt nếu bạn làm nghề tự do. Bạn có thể sẽ phải bôn ba vất vả nhưng sẽ gặt hái được những thành quả xứng đáng.

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo