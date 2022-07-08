Trong tuần mới (11/7-17/7), người thuộc con giáp này nên chuẩn bị tâm lý thật vững, vì tài lộc ùn ùn kéo tới, chắc chắn bản mệnh sẽ nhận được số tiền rất lớn

Bước sang tuần mới (11/7-17/7), tuổi Tuất gặp nhiều điềm lành, mọi phương diện đều phát triển vượt bậc. Nhờ Tam Hợp cục lại có vận quý nhân và nhiều cát tinh soi chiếu, công việc dù gặp khó nhưng có người giúp, ngoại giao tốt đẹp, có điềm báo thăng tiến mạnh về đường công danh.

Trong tuần mới (11/7-17/7), được sự trợ lực từ Thương Quan mang đến cơ hội đi xa, mở rộng cơ hội quan hệ hợp tác làm ăn, cộng với sự giúp đỡ của quý nhân đã giúp con giáp này không ngừng khẳng định được uy tín và cơ hội thăng tiến tốt trong công việc. Việc kinh doanh buôn bán hanh thông, gặp nhiều may mắn hơn.

Tài lộc tuổi Tuất tuần này có điềm sáng, đặc biệt là những ai sinh vào tháng 4, 5 và 6 âm lịch thu được tài khí của lưu niên Nhâm Dần mà tiền bạc hanh thông. Dù là làm công ăn lương hay tự thân làm chủ đều có nhiều dòng tiền mời gọi, thu nhập không chỉ dừng lại ở một nguồn, đầu tư kinh doanh cũng cát lợi.

Lại thêm các cát tinh hỗ trợ nhiều hơn cho nam giới, nên nữ mạng tuổi Sửu dù đạt nhiều thành công lớn. Tuần này bản mệnh có cơ hội gia tăng tài lộc dồi dào. Tình hình tài chính có hướng phát triển tốt, tiền bạc hanh thông.

Những người kinh doanh, buôn bán sẽ thu về lợi nhuận bù đắp. Tuy nhiên đừng vì lộc đến quá nhiều mà tham, nên cân nhắc mở rộng quy mô hoặc ôm quá nhiều hàng hóa cùng một lúc kẻo rơi đúng vào thời điểm vận khí xấu mà hao hụt nhé.

Tuổi Tỵ

Trời sinh người tuổi Tỵ vốn thông minh, tài giỏi, tuy không quá xuất sắc nhưng biết dùng kinh nghiệm và sự học hỏi của mình để đạt được thành công. Với tính cách cần mẫn, không ngừng học hỏi mà người tuổi Tỵ ngày càng thành công và giàu có.

Thời vận của tuổi Tỵ sẽ đến trong tuần mới (11/7-17/7). Cuộc đời của người tuổi này như bước sang một trang mới, hứa hẹn gặp nhiều may mắn, có cơ hội thăng tiến, vận may bùng nổ không ngừng. Tỵ sẽ thấy vận trình của mình đi lên như "diều gặp gió". Con giáp này nếu nắm bắt cơ hội và phát huy khả năng của mình thì trong thời gian này, tiền của sẽ nhiều không kể siết.

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