Tử vi ngày mới, đúng 11 giờ trưa thứ 7 (9/7) những con giáp này có được phúc lộc trời ban, tiền tài tấn tới, vạn sự như ý, may mắn tới bất ngờ

Giờ này hôm nay tuổi Mão sẽ có quý nhân phù trợ, sự nghiệp thuận lợi. Cơ hội đến với tuổi Mão không ít, dù là người làm chủ hay làm công ăn lương, làm tư nhân hay trong cơ quan nhà nước, đều có cơ hội nâng cao địa vị và tăng thu nhập, bản mệnh được sự hỗ trợ của những vì sao may mắn.

Đúng 11 giờ trưa thứ 7 (9/7), sự nghiệp, tài lộc của người tuổi Mão sẽ có nhiều thành tựu, vận đào hoa của người tuổi Mão năm nay rất mạnh.

Vận trình tình cảm của người tuổi Mão có sự biến động lớn, theo chiều hướng tích cực, đời sống tình cảm phong phú, tình yêu lãng mạn với nhiều cung bậc cảm xúc. Vận đào hoa năm nay của bạn rất “vượng”, sức thu hút và hấp dẫn đối với người khác phái rất cao.

Đối với người độc thân, Mão Tuất lục hợp vận nên có thể tìm được một người tâm đầu ý hợp, nếu đang theo đuổi ai đó thì hôm nay là ngày tuyệt vời để ngỏ lời, hãy dũng cảm mà tiến tới.

Tuổi Sửu

Thoát khỏi những tháng đầu năm, vận trình tuổi Sửu khởi sắc trông thấy. Một mặt cục diện ngũ hành tương sinh, mặt khác lại có cát tinh hỗ trợ mạnh mẽ cho công việc làm ăn, vận quý nhân vượng, khởi sự thuận lợi hơn trước, mở ra nhiều cơ hội hợp tác phát triển và thăng tiến.

Tử vi dự báo rằng đúng 11 giờ trưa thứ 7 (9/7) tài lộc của người tuổi Sửu có sự nở rộ, sự nghiệp thăng tiến. Tiền bạc dư giả, kinh doanh, đầu tư thu lời từ nhiều hạng mục khác nhau chứ không chỉ một nguồn thu cố định.

Đặc biệt, trong hôm nay những người tuổi Sửu có cơ hội đi xa, mở rộng quan hệ hợp tác làm ăn, có quý nhân phù trợ, không ngừng khẳng định uy tín và thăng tiến chức vụ. Công việc kinh doanh, buôn bán gặp nhiều may mắn, buôn bán có duyên, ngày càng mở rộng quy mô.

Tuổi Dậu

Đúng 11 giờ trưa thứ 7 (9/7), tuổi Dậu được quý nhân chiếu cố, giải quyết được những khó khăn đang còn tồn đọng. Từ sự nghiệp, nhân duyên đến tài vận đều có bước chuyển biến tích cực.

Vào giờ này của thứ 7, người tuổi Dậu một khi gặp được thiên thời địa lợi nhân hòa, họ sẽ phát huy hết khả năng của mình, tìm được hướng đi riêng, thành công rực rỡ trong tầm tay. Ngoài ra, trong thời gian tới, tuổi Dậu không những được thần tài chiếu cố mà quý nhân cũng phù trợ nồng hậu, đi đến đâu may mắn theo đến đó, đặc biệt là làm việc gì cũng thành công, thuận lợi, cơ hội làm giàu trong tầm tay. thậm chí việc mua nhà, sắm xe chỉ là chuyện nhỏ.

Riêng vận tình duyên, hôm nay người tuổi Dậu có thể tìm thấy tình yêu qua các tương tác xã hội hoặc thậm chí trong cuộc gặp gỡ với đồng nghiệp ở môi trường công sở. Đối với người đã kết hôn thì tình cảm vợ chồng ngày càng mặn mòi hơn, cả hai luôn tôn trọng, trân trọng nhau từng khoảnh khắc.

(*)Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.