Tử vi ngày mới, đúng 9 giờ sáng thứ 7 (9/7): 3 con giáp sẽ phải choáng ngợp vì Thần Tài tới cho tài lộc nhiều tới mức phải mua thêm máy đếm tiền

Tâm linh - Tử vi 08/07/2022 18:00

Đúng 9 giờ sáng thứ 7 (9/7), 3 con giáp này vạn sự hanh thông, quý nhân phù trợ, công việc thuận lợi như diều gặp gió, may mắn tràn đầy, tiền về đầy túi.

Tuổi Ngọ

Vận trình tuổi Ngọ khởi sắc trông thấy. Một mặt, cục diện ngũ hành tương sinh, mặt khác lại có cát tinh hỗ trợ mạnh mẽ cho công việc làm ăn, vận quý nhân vượng, khởi sự thuận lợi hơn trước, mở ra nhiều cơ hội hợp tác phát triển và thăng tiến.

Tử vi ngày mới, đúng 9 giờ sáng thứ 7 (9/7): 3 con giáp sẽ phải choáng ngợp vì Thần Tài tới cho tài lộc nhiều tới mức phải mua thêm máy đếm tiền - Ảnh 1

Đúng 9 giờ sáng thứ 7 (9/7), tử vi cho thấy có sự nở rộ về tài lộc và sự nghiệp thăng tiến. Tiền bạc dư giả, kinh doanh. Ngoài ra, tuổi Ngọ được Tam Hợp phù trợ, lại có Thiên Tài chủ về các nguồn thu phụ mang tới lộc trời ban. Ngoài nguồn thu nhập chính từ công việc hiện tại, đương số có thêm một vài nguồn thu khác như công việc làm thêm, việc đầu tư vào bất động sản, cổ phiếu, trái phiếu..

Hôm nay tuổi Ngọ có cơ hội đi xa, xuất ngoại, mở rộng quan hệ hợp tác làm ăn, có quý nhân phù trợ, không ngừng khẳng định uy tín và thăng tiến chức vụ. Công việc kinh doanh, buôn bán cũng thuận lợi hơn trước, gặp nhiều may mắn, buôn bán có duyên, ngày càng mở rộng quy mô.

Tuổi Thìn

Đúng 9 giờ sáng hôm nay người tuổi Thìn được cát tinh Thực Thần che chở nên tài vận rất vượng. Cát thần này sẽ trợ lực cho người làm kinh doanh buôn bán thêm phát tài phát lộc. Vận may đến từ những thời điểm rất tình cờ, cơ hội kiếm tiền không phải ai cũng có thể nhìn thấy và biết cách tận dụng, nhưng hôm nay bản mệnh có thể làm được điều đó.

Tử vi ngày mới, đúng 9 giờ sáng thứ 7 (9/7): 3 con giáp sẽ phải choáng ngợp vì Thần Tài tới cho tài lộc nhiều tới mức phải mua thêm máy đếm tiền - Ảnh 2

Con giáp này còn được Thiên Tài trợ vận nên tài lộc vượng phát đến không ngờ. Công việc thuận lợi, tài lộc dồi dào. Phương diện tài chính có hướng phát triển rất tốt, sinh lời sinh lộc, tiền bạc hanh thông.

Người tuổi Thìn sẽ gặp may mắn về tài chính trong hôm nay, cuộc sống có nhiều thay đổi tích cực, tuy nhiên cần thận trọng trong hành động, lời nói.

Tuổi Hợi

Đúng 9 giờ sáng 9/7,  tuổi Hợi như “cá gặp nước”, có cơ hội phát triển, làm ăn, kinh doanh, đại sự dễ thành nhưng phải kiên trì theo đuổi tới cùng, nếu bỏ dở giữa chừng sẽ thất bại.

Xét dưới góc độ tử vi khoa học, hôm nay Tuổi Hợi thu tài lộc khá tốt, Lục Hợp nâng đỡ người tuổi Hợi rất nhiều trong ngày thứ 7 này, vận trình cũng nhờ đó mà may mắn hơn nhiều. Việc hợp tác làm ăn vô cùng thuận lợi, con giáp này có lộc phát tài.

Tử vi ngày mới, đúng 9 giờ sáng thứ 7 (9/7): 3 con giáp sẽ phải choáng ngợp vì Thần Tài tới cho tài lộc nhiều tới mức phải mua thêm máy đếm tiền - Ảnh 3

Chính Quan nhập cục, công danh sự nghiệp cũng đang trên đà phát triển. Người tuổi Hợi nếu biết lợi dụng cơ hội lần này để tiến thân thì không cần phải lo lắng về chuyện tương lai, có được nhiều bước đột phá lớn.

* Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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