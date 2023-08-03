Tử vi ngày mới, thứ Năm 3/8/2023: 3 con giáp vượng vận quý nhân, xuôi chèo mát mái, may mắn nối tiếp thành công

Tâm linh - Tử vi 03/08/2023 09:42

Theo tử vi 3/8, ngày mới là thời gian tốt để 3 con giáp sau vươn lên và đạt nhiều thành công tốt.

Tuổi Sửu 

Tử vi hôm nay ngày 3/8/2023 của 12 con giáp cho thấy những người tuổi Sửu đang cố gắng hoàn thiện kế hoạch của bản thân sớm. 

Công việc: Người tuổi Sửu công việc đã có những thay đổi tích cực, làm việc gì cũng cần thời gian và kế hoạch chuẩn chỉnh. 

Tình duyên: Tình cảm người tuổi Sửu tình duyên thăn hạn, cả hai luôn vun đắp tình cảm đúng lúc, đúng chỗ. 

Tài lộc: Tài chính đang thịnh vượng, hoàn thiện các bước tài chính. 

Sức khỏe: Sức khỏe đang tiến triển tốt, luôn hoàn thiện thể thao. 

Tử vi ngày mới, thứ Năm 3/8/2023: 3 con giáp vượng vận quý nhân, xuôi chèo mát mái, may mắn nối tiếp thành công - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn 

Người tuổi Thìn có tầm nhìn tốt, biết cách thể hiện năng lực của bản thân. Khi đối mặt với khó khăn, thử thách, con giáp này có thể vượt qua dễ dàng và đạt được thành tích tốt. Ngày mới là thời gian tốt để bản mệnh vươn lên và đạt nhiều thành công tốt.

Tuổi Thìn đón nhận nhiều điều bất ngờ, tinh thần phấn chấn hơn. Điều này cũng giúp bản mệnh có thêm động lực phấn đấu.

Trong thời gian tới, tuổi Thìn không phải lo lắng về những khó khăn trong cuộc sống. Bản mệnh chỉ cần kiên trì theo đuổi mục tiêu mà mình đã đặt ra thì nhất định sẽ thu về kết quả như mong muốn.

Tử vi ngày mới, thứ Năm 3/8/2023: 3 con giáp vượng vận quý nhân, xuôi chèo mát mái, may mắn nối tiếp thành công - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất 

Tử vi ngày mới của 12 con giáp dự báo thứ Năm ngày 3/8/2023 hôm nay, sự nghiệp của tuổi Tuất có dấu hiệu tích cực. Những cống hiến trong suốt thời gian qua của bản mệnh đã được nhìn nhận và đánh giá cao. Con giáp này có cơ hội được cất nhắc hoặc ít nhất cũng sẽ được thưởng.

Nay cũng là ngày lý tưởng để tuổi Tuất bày tỏ tình cảm của mình. Nếu đã có người thầm mến, hãy dũng cảm nói ra những suy nghĩ trong lòng, tin rằng sự chân thành của bản mệnh sẽ khiến đối phương vô cùng cảm động.

Nếu đã có đôi có cặp, hai người đang ngày một gần gũi và thân thiết hơn. Khi tình cảm đã chín muồi, hai người có thể tính đến những chuyện xa xôi hơn, chắc hẳn sẽ nhận được nhiều sự ủng hộ từ gia đình và bè bạn.

Giờ tốt trong ngày: 11h - 13h

Quý nhân phù trợ: Thân, Dần

Tử vi ngày mới, thứ Năm 3/8/2023: 3 con giáp vượng vận quý nhân, xuôi chèo mát mái, may mắn nối tiếp thành công - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

Từ khóa:   tâm linh tử vi tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Phản ứng bất ngờ của con gái ngày mẹ tái hôn và quyết định hủy bỏ hôn lễ

Phản ứng bất ngờ của con gái ngày mẹ tái hôn và quyết định hủy bỏ hôn lễ

Tâm sự Eva 53 phút trước
Hành trình giúp chồng nhận ra bản chất của người thứ ba để cứu vãn hôn nhân

Hành trình giúp chồng nhận ra bản chất của người thứ ba để cứu vãn hôn nhân

Ngoại tình 1 giờ 8 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, định mệnh an bài, 3 con giáp vận trình hanh thuận như 'cá chép hóa rồng', giàu có lên bất chấp, số đỏ chót như son

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, định mệnh an bài, 3 con giáp vận trình hanh thuận như 'cá chép hóa rồng', giàu có lên bất chấp, số đỏ chót như son

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 23 phút trước
Sự thật sau lời tuyên bố mang thai của người nhân tình khiến người chồng hối hận

Sự thật sau lời tuyên bố mang thai của người nhân tình khiến người chồng hối hận

Tâm sự gia đình 1 giờ 23 phút trước
Sau cú va chạm trực diện, xe tải lật nghiêng văng ra khỏi đường

Sau cú va chạm trực diện, xe tải lật nghiêng văng ra khỏi đường

Video 1 giờ 38 phút trước
Phản ứng của người mẹ khi thấy con gái bị nhà chồng đối xử tệ trong lễ cưới

Phản ứng của người mẹ khi thấy con gái bị nhà chồng đối xử tệ trong lễ cưới

Tâm sự 1 giờ 53 phút trước
Sau ngày 23/9/2026, 3 con giáp bứt phá thành công khiến thiên hạ ‘trầm trồ’, thăng quan tiến chức, tiền bạc đầy túi, đổi đời trong chớp mắt

Sau ngày 23/9/2026, 3 con giáp bứt phá thành công khiến thiên hạ ‘trầm trồ’, thăng quan tiến chức, tiền bạc đầy túi, đổi đời trong chớp mắt

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 8 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 18 phút trước
Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết "ngã ngửa" sau câu nói của mẹ tôi

Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết "ngã ngửa" sau câu nói của mẹ tôi

Tâm sự 2 giờ 23 phút trước
Phát hiện người giao hàng rơi xuống hố sâu, người dân gần đó đã chạy đến giúp đỡ và kéo ra ngoài

Phát hiện người giao hàng rơi xuống hố sâu, người dân gần đó đã chạy đến giúp đỡ và kéo ra ngoài

Video 2 giờ 38 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, định mệnh an bài, 3 con giáp vận trình hanh thuận như 'cá chép hóa rồng', giàu có lên bất chấp, số đỏ chót như son

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, định mệnh an bài, 3 con giáp vận trình hanh thuận như 'cá chép hóa rồng', giàu có lên bất chấp, số đỏ chót như son

Sau ngày 23/9/2026, 3 con giáp bứt phá thành công khiến thiên hạ ‘trầm trồ’, thăng quan tiến chức, tiền bạc đầy túi, đổi đời trong chớp mắt

Sau ngày 23/9/2026, 3 con giáp bứt phá thành công khiến thiên hạ ‘trầm trồ’, thăng quan tiến chức, tiền bạc đầy túi, đổi đời trong chớp mắt

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, may mắn ghé thăm, 3 con giáp chính thức thoát khổ, tiền bạc cứ thể chảy vào két, thong thả 'ngồi mát ăn bát vàng'

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, may mắn ghé thăm, 3 con giáp chính thức thoát khổ, tiền bạc cứ thể chảy vào két, thong thả 'ngồi mát ăn bát vàng'