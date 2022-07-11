Tử vi ngày mới, đúng 8h sáng ngày 12/7 bộ 3 con giáp may mắn sẽ nhận phúc lộc trời ban, tiền vào tài khoản không thể kiểm soát, công việc thuận lợi, nhiều điều may mắn đang chờ đợi

Vào lúc 8h sáng ngày 12/7, những người cầm tinh con Gà sẽ đón nhiều niềm vui, may mắn. Đây là thời gian vượng phát với người tuổi Dậu, họ có cơ hội phát tài, đổi vận, làm đâu thắng đấy.

Đúng 8h sáng ngày 12/7 tuổi Dậu sẽ gặp nhiều may mắn và tài lộc. Người tuổi Dậu sẽ gặp dữ hóa lành, đường công danh lại cực kỳ phát đạt và tấn tới, nhìn chung thuận lợi sẽ chiếm ưu thế và đem lại nhiều vận may hơn.

Được thần tài ưu ái cộng thêm cát khí vượng, lúc 8h sáng ngày 12/7 người tuổi Dậu sẽ thấy tiền chất chật két. Người kinh doanh sẽ có cơ hội nhận được vô số các hợp đồng béo bở. Đối với người làm công, nhờ khả năng xử lý công việc tuyệt vời, thông minh nhanh nhạy, Dậu sẽ hoàn thành rất tốt công việc được giao, nhờ đó lương thưởng tăng lên đáng kể.

Đường tình duyên của Dậu trong tháng này cũng tốt đẹp hơn người, người tuổi Dậu đang còn độc thân, vận đào hoa của họ trong thời điểm này khá vượng. Con giáp này sẽ sớm tìm được nửa kia ưng ý của mình.

Tuổi Hợi

Đúng lúc 8h sáng ngày 12/7, tài lộc của tuổi Hợi có xu hướng gia tăng, đa phần ở các nguồn thu nhập phụ như kinh doanh nghề tay trái, bảo hiểm, đầu tư chứng khoán, bất động sản…

Người tuổi Hợi sẽ gặp được may mắn trong công việc, nếu có sự nỗ lực thực sự thì sẽ thăng quan tiến chức, giải tỏa áp lực và sự cạnh tranh sẽ dễ dàng hơn. Theo tử vi, trong tháng 7 này người tuổi Hợi sẽ có được vị trí xứng đáng với năng lực nếu nỗ lực hết mình, mở rộng mối quan hệ và tạo thiện cảm với mọi người.

Đối với nhóm người làm tư, làm chủ hoặc chuyên đầu tư lại có triển vọng tốt về thu nhập chính. Bản mệnh sẽ gặt hái thành quả khá rực rỡ.

Tử vi học cho thấy, kể từ lúc 8h sáng ngày 12/7, mọi việc của tuổi Hợi sẽ diễn ra suôn sẻ thuận lợi, gặp được nhiều may mắn. Cụ thể, tuổi Hợi sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố giúp vận khí hanh thông, mọi kế hoạch dự định đều trơn tru thuận buồm xuôi gió, thu nhập có nhiều cải thiện đáng kể.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão tính hiền lành, thích cuộc sống tự do, yên bình với những người xung quanh, họ điềm đạm, thậm chí họ không bao giờ nổi nóng.

Tử vi cho thấy, tuổi Mão thuộc vào top những con giáp may mắn nhất cả về đường công danh, sự nghiệp lẫn tình duyên. Nhất là vào lúc 8h sáng ngày 12/7, tuổi Mão sẽ gặp được quý nhân phù trợ, giúp đỡ, tài lộc sẽ tới ào ào trong phút chốc

Do vận trình tài lộc hanh thông, con giáp tuổi Mão kinh doanh, buôn bán trong hôm nay sẽ mua may bán đắc, tài lộc ùa vào, nhiều như vũ bão.

Nói về tuổi Mão, bản mệnh có con mắt khá tinh tế và sắc sảo, họ có thể hiểu thấu được những suy nghĩ thầm kín của người khác. Bởi vậy, họ luôn là người vợ, người chồng chuẩn mực, là cánh tay phải đắc lực cho chồng, cho vợ của mình khi cần thiết. Đặc biệt, trong đời sống hôn nhân, người tuổi Mão biết nhường nhịn, bao dung và tha thứ, do đó, cuộc sống của bản mệnh sẽ được hạnh phúc mỹ mãn.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo!