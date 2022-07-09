Tử vi ngày mới, top 3 con giáp may mắn nhất trong tuần tới (11/7-17/7), cơ hội thăng chức, phát lộc phát tài, công việc thuận lợi, như cá gặp nước, tình duyên rực rỡ

Họ là những người tương đối "lạnh nhạt" với tiền bạc nên không vội vàng kiếm tiền. Tuy nhiên trong tháng 7 này, vận may về tiền bạc giúp con giáp tuổi Sửu kiếm được "đầy bồn đầy bát".

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Sửu tuy hơi lầm lì nhưng nội lực của họ rất mạnh mẽ. Con giáp này có suy nghĩ độc lập, nỗ lực hết mình để cải thiện cuộc sống.

Con giáp này cũng có cơ hội để từng bước hiện thực hóa ước mơ của mình và ngày càng tiến gần đến mục tiêu mà mình đã định hơn.

Trong tuần tới (11/7-17/7), người tuổi Sửu có không gian phát triển tốt hơn, vận đào hoa cũng le lói tin vui. Trong tuần này nhờ có ngũ hành tương sinh, lại có các tài tinh chiếu mệnh nên tiền bạc rủng rỉnh, cầu tài đắc tài, khởi sự thuận lợi đúng như mong muốn.

Vận tình duyên của bản mệnh khá êm đẹp. Người độc thân được vận khí hậu thuẫn để sớm thoát cảnh cô đơn, rồi bạn sẽ có người đồng hành chung bước. Các cặp đôi đang bên nhau cũng có bước tiến mới trong mối quan hệ, gia đạo ấm êm

Top 2: Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất vốn thông minh và cũng là người dám nghĩ dám làm. Trong tuần tới (11/7-17/7), họ có quý nhân giúp đỡ nên tài lộc tới ào ào, cuộc sống ngày càng thăng hoa hơn.

Trong tuần này, bất kể làm việc gì, họ cũng gặp được nhiều may mắn. Tuổi Tuất đủ bản lĩnh nên có thể tự bảo vệ mình. Họ là những người có khả năng nên tốc độ phát triển của họ luôn tăng dần đều, không có khó khăn gì cản bước chân của họ.

Con giáp này cũng rất nhạy bén để nắm bắt được những cơ hội tốt. Cho dù rơi vào hoàn cảnh nào họ cũng điều chỉnh được tâm lý ổn định, không bị sa sút.

Trong tuần mới này, con giáp tuổi Tuất rất may mắn, có thể phát triển nhanh hơn trong sự nghiệp. May mắn hơn nữa, những người còn đang cô đơn có thể tìm thấy được hạnh phúc của mình. Con giáp tuổi Tuất có thể biến tất cả mơ ước thành hiện thực, tình yêu mỉm cười, sự nghiệp thăng tiến, hạnh phúc nằm trong tầm tay.

Top 3: Tuổi Tý

Người tuổi Tý không bao giờ hứng thú với những công việc nhàm chán, đơn giản, con giáp này luôn muốn thử sức mình trong những lĩnh vực khó khăn, khắc nghiệt hơn. Họ dành cả đời để theo đuổi tiền bạc và địa vị, nếu như không có hai thứ đó cuộc sống của tuổi Tý tưởng chừng như không còn ý nghĩa.

Theo tử vi, trong tuần tới (11/7-17/7), tuổi Tý sẽ gặp được quý nhân giúp tài lộc rủng rỉnh, vận may cũng tăng đều theo từng tháng. Nhờ mọi việc thuận lợi mà cuối năm nay tuổi Tý có cơ hội xây dựng cuộc sống thăng hoa viên mãn.

Tuổi Tý chuẩn bị tinh thần đón nhận hỷ sự đi nhé, đây sẽ là thời điểm tốt giúp tuổi Tý nắm bắt cơ hội và nỗ lực phát huy thế mạnh, có thế thì mới tìm được sự vinh hoa phú quý. Trong tuần mới, tuổi Tý sẽ tạo được nhiều thành công đáng kể, chuyện rủi hóa lành, ngoài ra tuổi Tý còn có quý nhân giúp đỡ, sự nghiệp thăng hoa viên mãn.

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm