Tử vi ngày mới, đúng 1 giờ chiều thứ 7 (9/7), những người tuổi này sẽ nhận lộc trời ban, tình duyên nở rộ, túi tiền căng đầy

Đặc biệt, thời gian này rất thích hợp cho những người làm kinh tế ký kết hợp đồng. Vì vậy, nếu thấy đối tác hoặc cơ hội có triển vọng thì nên nhanh chóng nắm bắt. Nếu làm lãnh đạo, con giáp may mắn này thậm chí có thể dẫn dắt mọi người đến thành công.

Đúng 1 giờ chiều thứ 7 (9/7) người tuổi Thìn có thể gặp được quý nhân đời mình, cũng có thể gặp được người bạn có cùng chí hướng và đôi bên sẽ cùng nhau hợp tác phát triển, đạt được mục tiêu tưởng chừng xa vời một cách nhanh chóng.

Hôm nay bạn có quý nhân giúp đỡ, họ sẽ mang lại những điều tốt nhất cho bạn. Hãy cởi mở với những thay đổi và luôn tận dụng tốt các cơ hội và cơ hội chỉ đến một lần, do đó bạn không nên lãng phí chúng. Bạn đang trong thời kỳ hạnh phúc trong tình cảm hôn nhân. Tháng 7 này cho phép bản thân tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất.

Tuổi Ngọ

Theo tử vi, đúng 1 giờ chiều thứ 7 (9/7), người tuổi Ngọ có bước phát triển vượt bậc trong sự nghiệp, thu về nguồn tiền bạc dư giả. Tử vi cho biết hôm nay các công việc diễn biến suôn sẻ, công sức cũng như thời gian bỏ ra đều được đền bù xứng đáng. Người tuổi Ngọ còn có thể tiết kiệm được khoản lớn trong thời gian sắp tới.

Vào đầu giờ chiều thứ 7 này, người tuổi Ngọ sẽ dần cảm thấy cuộc sống cũng như sự nghiệp chuyển sang hướng mới. Thần Tài chiếu cố, tài lộc hanh thông vô cùng, mọi việc tiến hành đều được sự giúp đỡ từ quý nhân nên “làm đâu thắng đó”, kế hoạch đầu tư gặp dịp phát tài, phát lộc.

Nếu mua sắm bất động sản trong hôm nay thì tiền trong túi của người tuổi Ngọ sẽ không ngừng sinh sôi. Đây có thể nói tháng 7 là tháng tài chính xuất sắc của những người tuổi Ngọ và đạt được một số thành tựu sự nghiệp vang dội.

Tuổi Tuất

Đúng 1 giờ chiều thứ 7 (9/7), Tuổi Tuất cũng nằm trong top những con giáp siêu may mắn. Đối với người tuổi Tuất, đây là giờ may mắn về tài lộc. Các dự định đều hoàn thành và đạt kết quả tốt đẹp như ban đầu hoạch định.

Tử vi cho thấy người tuổi Tuất liên tục có được cơ hội đưa tới. Nếu bản thân biết chớp lấy thời cơ, đồng thời tính toán đầu tư thì cuối năm có thể thu về khoản tiền lớn. Không chỉ may mắn trên con đường công danh tài lộc, mà người tuổi Tuất còn may mắn cả về đường tình cảm. Vận đào hoa bủa vây khiến tuổi Tuất có rất nhiều người theo đuổi. Nếu như còn độc thân, đây là cơ hội tốt để tuổi Tuất tìm được tình duyên đích thực đời mình. Nếu có đôi có chốn, họ sẽ càng thêm phần gắn bó viên mãn.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.