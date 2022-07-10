Tử vi ngày mới, đúng 9h sáng (11/7), 3 con giáp được lộc trời ban, phát tài phát lộc, giàu có vinh hoa, ngồi 'rung đùi' mà hưởng

Trong hôm nay, tiền bạc đổ về túi tuổi Mùi nhiều không kể xiết, các hợp đồng được đối tác chấp thuận... Tất cả là nhờ thời gian đầu người tuổi Mùi hết sức cần mẫn, xây dựng các mối quan hệ cũng như làm việc cẩn thận. Nhờ đó, mọi khó khăn sẽ được xoay chuyển thế cục, đem lại những thuận lợi cho người tuổi mùi.

Đúng 9h sáng thứ hai (11/7), người tuổi Mùi không những gặp nhiều may mắn, có được quý nhân phù trợ, được phúc tinh cao chiếu mà người tuổi Mùi còn nhận được cơ hội kiếm tiền từ một người lạ.

Trong chuyện tình cảm của người tuổi Mùi cũng gặp khá nhiều thuận lợi, một bức tượng con dê để trong nhà chắc chắn sẽ là sự ủng hộ. Hôm nay, bạn sẽ có một ngày hạnh phúc viên mãn cùng người ấy.

Tuổi tỵ

Người tuổi Tỵ rất nghiêm túc trong công việc, cộng thêm tính cách cởi mở, rất có trách nhiệm với cuộc sống nên đã giúp họ gặt hái được nhiều thành công và được mọi người yêu mến. So với những con giáp khác, tuổi Tỵ gặp không ít khó khăn, có người còn bị lợi dụng, gây nhiều cú sốc cho họ, thế nhưng nhờ bản lĩnh hơn người mà tuổi Tỵ vượt qua được mọi thứ một cách ngoạn mục.

Đúng 9h sáng thứ hai (11/7), tuổi Tỵ làm việc gì cũng hanh thông thuận lợi, họ được thần tài chiếu cố, giúp cuộc sống ổn định, hạnh phúc, nhờ chăm chỉ làm ăn mà có được mối quan hệ tốt trong xã hội. Không những thế, tài lộc của họ cũng thịnh vượng, sắp tới sẽ không còn vất vả. Những người cầm tinh con Rắn tạo dựng được những mối quan hệ lý tưởng trong tháng này, vận đen của họ không còn, vận đỏ sẽ đeo trong thời gian tới.

Tuổi dần

Những người tuổi Dần vốn thông minh, nhanh nhẹn, tài trí hơn người, đồng thời họ cũng là người có lòng nhân ái, luôn sẵn lòng giúp đỡ người khác nên khi gặp khó khăn luôn có người tương trợ. Người tuổi Dần rất có năng lực, luôn biết phấn đấu và nỗ lực hết mình, họ cũng không ngại khó, ngại khổ.

Đúng 9h sáng thứ hai (11/7), bản mệnh bước vào thời kỳ hoàng kim do có quý nhân phù trợ, cộng với bản tính trách nhiệm cao trong mọi việc nên con giáp này có nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc, nếu biết nắm bắt cơ hội sẽ tạo dựng được nền tảng vững chắc cho những bước tiến trong tương lai.

Thời gian này, họ sẽ nhận được nhiều may mắn do được quý nhân nâng đỡ, không cần phải đau đầu vì cơm áo gạo tiền.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm