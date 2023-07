Tử vi ngày mới, đúng 10h ngày chủ nhật (10/7), 3 con giáp này được lộc trời ban, nhà trở thành kho vàng, cuộc sống thăng hoa, tình duyên viên mãn

Tuổi Mão thích cuộc sống tự do, yên bình với những người xung quanh, họ điềm đạm và dường như không bao giờ nổi nóng. Họ khá nhạy, dễ bị tổn thương bởi những sai lầm của người khác. Lĩnh vực phù hợp nhất với tuổi Mão là nghệ thuật, những sáng tạo độc đáo và tinh tế sẽ giúp họ đạt được thành công cao.

Do vận trình tài lộc hanh thông, con giáp tuổi Mão kinh doanh, buôn bán trong hôm nay sẽ thu về được một khoản kha khá đấy nhé.

Tử vi cho thấy, tuổi Mão thuộc vào top những con giáp may mắn nhất cả về đường công danh, sự nghiệp lẫn tình duyên. Nhất là vào lúc 10h ngày chủ nhật (10/7), tuổi Mão lại gặp được quý nhân phù trợ, giúp đỡ, tài lộc sẽ tới ào ào trong phút chốc.

Tuổi Mùi

Những người tuổi Mùi vốn hiền lành, kiên nhẫn và không ngừng tìm kiếm cơ hội để thay đổi cuộc sống lên tầm cao mới. Người tuổi Mùi không giỏi thể hiện bằng lời nói nhưng họ sẽ dùng hành động để chứng minh thực lực của mình. Ưu điểm tuyệt vời của tuổi Mùi chính là sự kiên nhẫn bất kể khó khăn, trắc trở. Bước vào một giai đoạn nhất định, những người tuổi Mùi sẽ công thành danh toại, cuộc sống thăng hoa không ai sánh bằng.

Đúng 10h ngày chủ nhật (10/7), tuổi Mùi sẽ gặp được quý nhân, được đưa đường dẫn lối giúp phát triển sự nghiệp thành công vang đội. Đặc biệt, từ giờ trở đi, tuổi Mùi sẽ cảm nhận được vận may đang lội ngược dòng, cuộc sống thời gian tới có khả năng thăng hoa, muốn gì có đó.

Về tài vận, hôm nay có thần tài chiếu cố, càng làm việc càng sinh lời, cuối năm có khả năng làm giàu, trở thành đại gia trong chớp mắt.

Tuổi Tuất

Đúng 10h ngày chủ nhật (10/7), người tuổi Tuất gặp nhiều điềm lành, mọi phương diện đều phát triển vượt bậc. Nhờ Tam Hợp cục lại có vận quý nhân và nhiều cát tinh soi chiếu, công việc dù gặp khó nhưng có người giúp, ngoại giao tốt đẹp, có điềm báo thăng tiến mạnh về đường công danh.

Tài lộc tuổi Tuất ngày này có điềm sáng, đặc biệt là vào 10h ngày 10/7, bản mệnh thu được tài khí của lưu niên Nhâm Dần mà tiền bạc hanh thông. Dù là làm công ăn lương hay tự thân làm chủ đều có nhiều dòng tiền mời gọi, thu nhập không chỉ dừng lại ở một nguồn, đầu tư kinh doanh cũng cát lợi.

Tình duyên, gia đạo tuy nảy sinh khá nhiều bất cập nhưng nhanh chóng được giải quyết, chuyện to hóa nhỏ. Con giáp này cũng rất nhạy bén để nắm bắt được những cơ hội tốt. Trong ngày 10/7 này, con giáp tuổi Tuất rất may mắn, có thể phát triển nhanh hơn trong sự nghiệp. May mắn hơn nữa, con giáp tuổi Tuất có thể biến tất cả mơ ước thành hiện thực, tình yêu mỉm cười, sự nghiệp thăng tiến, hạnh phúc nằm trong tầm tay.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo!