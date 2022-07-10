Tử vi ngày mới, đúng 1h chiều (10/7), những người tuổi này sẽ nhận được phúc lộc trời ban, tiền vào túi nhiều như vũ bão, làm việc gì cũng được quý nhân phù trợ

Tâm linh - Tử vi 10/07/2022 00:06

Tử vi cho thấy đúng 1h chiều (10/7), 3 con giáp này sẽ nhận được phúc lộc trời ban, tài lộc nhiều vô vàng, túi tiền rủng rỉnh, đã vậy còn được quý nhân phù trợ làm việc gì cũng thành công tốt đẹp.

Tuổi Thìn

Những người cầm tinh con Rồng vốn là con cưng của đất trời, thông minh lanh lợi, giỏi tư duy nghiên cứu, có ý chí phấn đấu, kiên cường trước khó khăn. 

Người này rất coi trọng sự nghiệp, luôn phấn đấu hết mình trong công việc, nhưng dễ nản lòng khi gặp thất bại. Tử vi cho thấy đúng 1h chiều (10/7), vận tài lộc dồi dào, dễ gặp chuyện may mắn bất ngờ về tiền bạc. Tính cách người tuổi Thìn mạnh mẽ, coi trọng lý tưởng, có chí khí và thần thái bất phàm. Những người sinh vào ban ngày có khả năng tập trung rất tốt, cũng rất có ý chí phấn đấu.

Tử vi ngày mới, đúng 1h chiều (10/7), những người tuổi này sẽ nhận được phúc lộc trời ban, tiền vào túi nhiều như vũ bão, làm việc gì cũng được quý nhân phù trợ - Ảnh 1

Người tuổi Thìn trời sinh thông minh lanh lợi, phản ứng nhanh nhạy, có tài quan sát, chính vì thế mà vận Thứ tài rất tốt, dễ dàng thu được những khoản lợi nhuận bất ngờ. Tuy nhiên, đối với họ thì tiền bạc chỉ là thứ để con người thuận lợi đạt được mục đích lớn nhất của cuộc đời mà thôi, tuổi thìn còn nhiều mục tiêu khác sắp đạt được đấy nhé.

Trong ngày 10/7, bản mệnh sẽ kiếm được nhiều tiền, chắc chắn sẽ trở thành người vô cùng giàu có vào cuối năm nay. Bên cạnh đó, dù là làm việc gì, buôn bán hay kinh doanh thì người tuổi Thìn cũng đều sẽ được vô vàng may mắn, làm đâu thắng đó, đại lợi cát tường.

Tuổi Hợi

Tử vi cho thấy tài lộc người tuổi Hợi Trong ngày 10/7 lên như “diều gặp gió”, có cơ hội phát triển, làm ăn, kinh doanh. Trong hôm nay, tuổi Hợi làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió, đại sự dễ thành nhưng phải kiên trì theo đuổi tới cùng.

Xét dưới góc độ tử vi khoa học, trong ngày 10/7, tuổi Hợi lâm cục diện Phá Thái Tuế nhưng Dần Hợi Nhị Hợp, chủ về công việc làm ăn có mở mang thêm, có sự thay đổi về nơi ăn chốn ở, quý nhân giúp đỡ về mọi mặt, tài chính trong ngày này vô cùng vững vàng.

Tử vi ngày mới, đúng 1h chiều (10/7), những người tuổi này sẽ nhận được phúc lộc trời ban, tiền vào túi nhiều như vũ bão, làm việc gì cũng được quý nhân phù trợ - Ảnh 2

Bản mệnh được Thái Âm cát tinh trợ mệnh, đương số có lộc về đất cát, nên cân nhắc tham gia lĩnh vực này, tỷ lệ thu hồi vốn rất cao trong thời gian ngắn.

Kinh doanh, buôn bán thuận lợi hơn trước, đầu tư thích hợp với các hạng mục ngắn và trung hạn, không nên giữ tiền mặt quá nhiều, thay vào đó luân chuyển sang các hình thức đầu tư đa dạng. Ngoài ra, người tuổi Hợi được Chính Ấn hỗ trợ rất tốt cho những ai đang nắm giữ các chức vụ chủ quản, quản lý, hứa hẹn sẽ tăng thêm cấp bậc vào đầu tới.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão đại diện cho những con người thông minh, mưu trí, nhanh nhẹn và có con mắt tinh tế, nhìn xa trông rộng. Người tuổi này rất tốt bụng, nhiệt tình và luôn sẵn sàng giúp đỡ những người gặp khó khăn. Họ có khả năng thích nghi với hoàn cảnh, chịu đựng những áp lực của công việc, cuộc sống.

Tử vi ngày mới, đúng 1h chiều (10/7), những người tuổi này sẽ nhận được phúc lộc trời ban, tiền vào túi nhiều như vũ bão, làm việc gì cũng được quý nhân phù trợ - Ảnh 3

Có thể nói, tuổi Mão thuộc vào top những con giáp may mắn nhất cả về đường công danh, sự nghiệp lẫn tình duyên trong ngày 10/7. Tuổi Mão sẽ gặp được quý nhân phù trợ trong ngày này, được giúp đỡ nên cuộc sống hôm nay sẽ khá an nhàn, bình yên. Những người này có duyên trong lĩnh vực kinh doanh, buôn bán, hôm nay sẽ thu về một khoản không nhỏ đâu nhé!

*Bài viết chỉ mang tình chất tham khảo, chiêm nghiệm!

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