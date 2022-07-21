Tử vi ngày mới: Đúng 4 giờ sáng thứ 6 (22/7), tài lộc của 3 con giáp này sẽ bùng nổ, trời cao đã định cho bản mệnh số giàu sang, mở cửa ra là tiền vàng rơi trước nhà, Thần Tài hộ mệnh làm đâu thắng đó

Trong số 12 con giáp thì những người tuổi Dần sinh ra đã có chỉ số IQ cao, tầm nhìn xa, nên dù làm nghề gì họ cũng nhanh chóng thích nghi và khẳng định được vị trí của mình. Thời gian qua trí tuệ của người tuổi Dần không bị mai một mà còn được rèn luyện, va chạm nhiều mà trở nên linh hoạt hơn.

Tử vi 12 con giáp cho hay, đúng 4 giờ sáng thứ 6 (22/7) những người tuổi Dần sẽ kiếm tiền rất là nhiều. Chính nhờ sự nhanh nhạy của họ là điều khó để bàn cãi và họ còn quen tay tới mức không cần quá nhiều thời gian để suy nghĩ nên sớm nắm được cơ hội trước người khác. Trên con đường tài lộc, với những người tuổi Dần đang làm công ăn lương hoặc làm trong công sở thì sẽ có cơ hội phát huy hết năng lực của mình được cấp trên yêu mến cất nhắc lên vị trí mới, hưởng nhiều bổng lộc hơn xưa.

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn cũng là một trong những con giáp may mắn cuối tuần này. Đúng 4 giờ sáng thứ 6 (22/7), bạn có thể sẽ cảm thấy vô cùng vui sướng và tự hào khi hoàn thành được một mục tiêu nào đó mà bản thân vẫn mong ngóng từ lâu. Bạn có đủ sự bình tĩnh để tìm xem vấn đề phát sinh từ đâu, tập trung vào nút thắt đó và tháo gỡ lần lượt. Sau bao gian khó thì cuối cùng người tuổi này cũng đã đạt được những thành tựu xứng đáng.

Đúng 4 giờ sáng thứ 6 (22/7), bạn có thể sẽ cảm thấy vô cùng vui sướng và tự hào khi hoàn thành được một mục tiêu nào đó mà bản thân vẫn mong ngóng từ lâu Ảnh minh họa: Internet

Nhờ có quý nhân giúp đỡ, người làm công ăn lương có thể sẽ được tăng lương hay tăng thưởng bởi những trái ngọt mà bạn gặt hái được trong khoảng thời gian này. Với những người làm kinh doanh thì đây là ngày cuối tuần khá bận rộn với những đơn hàng tới tấp bay về. Sự nhanh nhẹn và nhạy bén với thị trường giúp bản mệnh làm đâu thắng đó, bội thu lợi nhuận, bỏ xa đối thủ sau lưng.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu vào 4 giờ sáng thứ 6 (22/7) vận trình hanh thông, công danh phát đạt. Công việc của con giáp thuận buồm xuôi gió nhờ Tam Hội chiếu cố. Nhất là những người đang cầu danh, muốn tăng quyền lực, mở thêm cửa hàng hoặc vay vốn làm ăn thì càng có lợi, quý nhân sẽ nâng bước bạn lúc gặp khó khăn.

Người tuổi Dậu vào 4 giờ sáng thứ 6 (22/7) vận trình hanh thông, công danh phát đạt. Công việc của con giáp thuận buồm xuôi gió nhờ Tam Hội chiếu cố Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự đoán, tuổi Dậu cứ làm ăn chân chính, thật thà thì sẽ được ơn trên phù hộ, lúc đầu sẽ thấy làm ăn khá chật vật, nhiều lúc nản lòng muốn bỏ cuộc nhưng về sau sẽ may mắn hơn nhiều. Con giáp này được quý nhân trương trợ nên tìm ra nhiều cơ hội để rút ngắn quãng đường phải đi, từ đó có thể đi tắt đón đầu những điều bản thân mong muốn.

(*) Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm