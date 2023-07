Tử vi ngày mới: Đúng 3 giờ chiều thứ năm (21/7), cuộc đời của 3 con giáp này sẽ bước sang một chương mới rực rỡ hơn, gia đình ngập tràn hạnh phúc, công việc hanh thông, tiền vàng chất đống

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi cho biết đúng 3 giờ chiều thứ năm (21/7) quý nhân theo chân, Thần Tài nâng đỡ, cát tinh soi chiếu nên Dậu sẽ một bước đổi đời, khổ mấy cũng thành đại gia bạc tỷ. Trong thời gian này do bản mệnh sẽ có những bước tiến vượt bậc trong sự nghiệp, xui xẻo tránh xa, may mắn ập vào nhà cuộc sống cực kỳ may mắn. Vận may sự nghiệp đang lên cao ngất ngưởng, thực hiện được lý tưởng trong đầu, tài chính ổn định hơn, của cải tích lũy suôn sẻ, kẻ xấu xung quanh cũng dần rời xa và tương lai tươi sáng.